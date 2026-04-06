Ким Чен Ын назвал извинения лидера Южной Кореи великодушными

Tекст: Ольга Иванова

Лидер КНДР Ким Чен Ын высоко оценил извинения президента Южной Кореи Ли Чжэ Мена по поводу инцидента с запуском дронов на территорию КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на публикацию Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК).

В заявлении заведующего отделом Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон отмечается, что «наш глава государства оценил, что извинения лично со стороны Ли Чжэ Мена демонстрируют его поведение как честного и великодушного человека».

По словам Ким Ё Чжон, Пхеньян считает, что выражение сожалений президентом Южной Кореи является достойным поступком. При этом в заявлении подчеркивается, что Республике Корея следует не ограничиваться словами о важности мира и стабильности, а прекратить «безрассудные провокации» в адрес КНДР.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен осудил инцидент с беспилотниками на границе с КНДР. Он также выразил сожаление Пхеньяну в связи с произошедшим.

Ким Ё Чжон назвала публичное извинение Сеула за запуск дрона «относительно разумным решением».

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мен обвинил своего предшественника Юн Сок Ёля в агрессивной политике и наступательных действиях против КНДР.

КНДР предъявила Южной Корее ультиматум с требованием прекратить использование беспилотников для агитации и пригрозила привести в полную готовность военные силы на границе.



