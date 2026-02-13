Ким Е Чжон назвала извинения Сеула разумным решением

Tекст: Дмитрий Зубарев

Сестра лидера КНДР Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, прокомментировала ситуацию с проникновением южнокорейского дрона в воздушное пространство КНДР, передает РИА «Новости» со ссылкой на ЦТАК.

Она назвала публичное извинение Сеула за запуск дрона «относительно разумным решением» и выразила мнение, что реакция Южной Кореи является «обнадеживающим моментом».

В заявлении Ким Ё Чжон подчеркнула: «Оцениваю это как относительно разумное решение». Однако она указала, что одних извинений недостаточно и власти Южной Кореи обязаны принять «гарантированные меры» для предотвращения подобных инцидентов в будущем, так как проникновение беспилотника стало «серьезным нарушением суверенитета».

Политик также предупредила: в случае повторения подобных «провокаций» ответ КНДР будет «жестоким» и «превысит симметричный». По словам Ким Ё Чжон, Пхеньян не интересует, кто именно был ответственен за запуск – частное лицо или организация – так как аппарат стартовал с территории Южной Кореи.

Ким Ё Чжон призвала власти страны принять меры для предотвращения «глупого поведения внутри страны».

