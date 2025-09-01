Юрист разъяснила правила сдачи дачи в аренду по новому закону

Юрист Никонова: Законом запрещено превращать садовый участок в гостиницу или базу отдыха

Tекст: Татьяна Косолапова

«Никаких особых нововведений в части конкретно нового запрета в ФЗ-353, относительно и ранее существовавших ограничений по целевому использованию индивидуальных участков, не прописано. Коммерческая деятельность и ранее была запрещена на индивидуальном земельном участке, предназначенном для ведения садоводства или дачного строительства. Если у вас садовый земельный участок, то вам и ранее было запрещено размещать на нем автосервис, магазин, кафе, банный комплекс или базу отдыха», – говорит Никонова.



Она подчеркивает, что ответственность за нецелевое использование со штрафными санкциями предусмотрена была и ранее и была прописана в статье 8.8 Кодекса об административных правонарушениях. Федеральный закон, вступивший в силу с сегодняшнего дня, затронул лишь технические корректировки понятийного аппарата: дополнили определение «садовый участок», уточнено определение хозяйственных построек, специально прописано на каких землях нельзя вести садоводство.

«Единственная новая статья – об особенностях строительства на садовых участках: введен запрет на раздел жилого дома, садового дома, хозяйственной постройки, гаража. А также уточняется, что владельцу земельного участка будет предоставляться год для устранения выявленных нарушений. Вот здесь, как всегда, встает вопрос о правоприменении и исполнении закона. Пока непонятно, кто будет выявлять нарушения, каким образом и кто будет контролировать, исполнит ли собственник земельного участка вынесенное предупреждение», – рассуждает юрист.

Сдавать свою недвижимость в аренду, в том числе дома на садовых участках, причем независимо – посуточно, на летний, зимний или любой другой временной период, никаким законом в России не запрещено, продолжает специалист. Но она напоминает, что собственнику необходимо оплачивать в бюджет налог на доход и необходимо помнить, что в этом случае недопустимо предоставлять услуги «гостиничного типа», нарушать закон о тишине (проводить мероприятия типа свадеб и корпоративов в вечернее время прежде всего), а также запрещен найм сотрудников, в том числе привлечение кейтеринговых служб.

Что касается гостевых домов, то согласно данному федеральному закону как раз допускается размещение заведений такого типа для турбизнеса, проведения мероприятий, например, свадеб и корпоративов, расположенных на землях ИЖС (индивидуального жилищного строительства), ЛПХ (личного подсобного хозяйства) и в том числе на землях для ведения садоводства, продолжает эксперт. Однако пока только на строго ограниченных территориях и в определенных субъектах РФ, которых насчитывается всего 18.

Смысл закона заключается в том, что все такие гостевые дома должны быть легализованы: внесены в федеральный реестр гостевых домов. Данный эксперимент проводится пока до 31 декабря 2027 года, не исключено его распространение на все российские регионы.

«А вот организовать на даче базу отдыха с бассейнами, саунами, кафе как раньше нельзя было, так и сейчас. К примеру, если у собственника несколько земельных участков и они объединены между собой единым забором, за которым и домики на каждом участке, и банный комплекс или сауна, и кафе, то это уже полноценное ведение коммерческой деятельности, которая запрещена на индивидуальном земельном участке. К сожалению, в некоторых регионах именно такой подход к ведению бизнеса набирает свои обороты, чем доставляет массу неудобств людям, которые приезжают за город на свои дачные участки отдохнуть, а не слушать репертуар базы отдыха», – заключила Никонова.

