США ввели санкции против родственников Мадуро и шести нефтяных компаний

Tекст: Денис Тельманов

Санкции были введены министерством финансов США, сообщает РИА «Новости». В расширившийся список попали три племянника супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес.

Эфраин Антонио Кампо Флорес и Франки Франсиско Флорес де Фрейтас, по данным американской стороны, участвуют в незаконном обороте наркотиков. Карлос Эрик Мальпика Флорес ранее занимал должность госслужащего в администрации Мадуро.

Кроме того, ограничения затронули бизнесмена из Панамы Рамона Карретеро Наполитано, которому приписывают участие в получении дорогих контрактов с венесуэльским правительством. Также ограничения наложены на шесть судоходных компаний, действующих в нефтяном секторе Венесуэлы.

Власти США заявили, что санкции – часть комплексного давления на венесуэльские власти, куда входит и военный аспект.

Штатами неоднократно использовались вооруженные силы поблизости от венесуэльских берегов для уничтожения катеров с предполагаемыми поставками наркотиков. Канал NBC отмечал, что американские военные рассматривали возможность ударов по наркоторговцам внутри республики.

Президент Дональд Трамп выразил мнение, что время пребывания Мадуро у власти ограничено, однако прямое военное вмешательство не планируется. Правительство Венесуэлы назвало эти действия угрозой безопасности региона и нарушением международных договоренностей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США заявила, что не стремится к затяжному военному конфликту с Венесуэлой.

Президент США Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, подчеркнув, что для этого были весомые причины.

Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и обратился к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети.