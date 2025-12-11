Запад как коллективная сущность проиграл войну с Россией. Но Соединенные Штаты, отделив себя от «коллективного Запада» и сбросив европейский балласт, все еще намерены выйти из этой войны в статусе победителя или как минимум выгодоприобретателя.3 комментария
США ввели санкции против родственников Мадуро и шести нефтяных компаний
Министерство финансов США расширило санкционный список, добавив туда трех племянников супруги Мадуро, панамского бизнесмена и шесть судоходных компаний нефтяной отрасли.
Санкции были введены министерством финансов США, сообщает РИА «Новости». В расширившийся список попали три племянника супруги президента Венесуэлы Николаса Мадуро Силии Флорес.
Эфраин Антонио Кампо Флорес и Франки Франсиско Флорес де Фрейтас, по данным американской стороны, участвуют в незаконном обороте наркотиков. Карлос Эрик Мальпика Флорес ранее занимал должность госслужащего в администрации Мадуро.
Кроме того, ограничения затронули бизнесмена из Панамы Рамона Карретеро Наполитано, которому приписывают участие в получении дорогих контрактов с венесуэльским правительством. Также ограничения наложены на шесть судоходных компаний, действующих в нефтяном секторе Венесуэлы.
Власти США заявили, что санкции – часть комплексного давления на венесуэльские власти, куда входит и военный аспект.
Штатами неоднократно использовались вооруженные силы поблизости от венесуэльских берегов для уничтожения катеров с предполагаемыми поставками наркотиков. Канал NBC отмечал, что американские военные рассматривали возможность ударов по наркоторговцам внутри республики.
Президент Дональд Трамп выразил мнение, что время пребывания Мадуро у власти ограничено, однако прямое военное вмешательство не планируется. Правительство Венесуэлы назвало эти действия угрозой безопасности региона и нарушением международных договоренностей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация США заявила, что не стремится к затяжному военному конфликту с Венесуэлой.
Президент США Дональд Трамп подтвердил задержание танкера у берегов Венесуэлы военными США, подчеркнув, что для этого были весомые причины.
Дональд Трамп объявил о полном закрытии воздушного пространства над Венесуэлой и обратился к авиакомпаниям и пилотам через социальные сети.