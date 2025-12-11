В «Укрэнерго» сообщили о возможном коллапсе энергосистемы Украины зимой

Tекст: Денис Тельманов

Глава национальной энергетической компании «Укрэнерго» Виталий Зайченко заявил, что температура минус десять и ниже в течение недели станет критической для энергосистемы страны, передает РИА «Новости».

Такое похолодание может привести к невозможности полного обеспечения Украины электричеством даже с учетом внутренней генерации и импорта. Зайченко отметил: «Температура минус 10 и ниже в течение недели является критическим сценарием для украинской энергетики».

Министр энергетики Светлана Гринчук также подчеркивала необходимость дополнительных объемов сжиженного природного газа, чтобы подготовиться к очень тяжелой зиме.

Польша ведет переговоры о покупке сжиженного природного газа у США для потенциальных поставок на Украину и в Словакию, пишет агентство Reuters.

Эксперты ранее предупреждали, что зимой температура в жилых помещениях на Украине может упасть до плюс пяти-десяти градусов, а отключения света станут регулярными.

Депутат Михаил Бондар отмечал, что страна может столкнуться с нехваткой газа уже в декабре-январе, делая всю инфраструктуру крайне уязвимой перед холодами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, значительная часть потребителей в Киеве осталась без электричества из-за чрезвычайных отключений на фоне повреждения инфраструктуры.

Украинские энергетики испытывают критический дефицит средств для восстановления системы, а внутренние резервы оказались практически исчерпаны.

Графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей продолжают действовать ежедневно и могут сохраниться на Украине в течение всей зимы.