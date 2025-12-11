WSJ узнала, как в ЕС опасаются раскола из-за денег для Украины

Tекст: Катерина Туманова

«У Украины заканчиваются деньги. У Европы есть план, который в значительной степени сбалансировал бы бюджет, обеспечил бы ей место в возглавляемых США переговорах по прекращению войны и дал бы Киеву возможность добиваться лучших условий мира. Проблема в том, что ЕС не может договориться о его реализации», – пишет Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники.

Европейские лидеры установили крайний срок в декабре для принятия решения о том, следует ли предоставить Киеву в кредит около половины из 200 млрд долларов замороженных российских активов, находящихся на континенте, в течение следующих двух лет. Однако сомнений в том, что решение в установленные сроки последует, все больше.

Газета отмечает, что решением могут стать добровольные взносы стран-членов ЕС в помощь Украине, но это, как пишет издание, может добавить напряженности в отношениях стран Евросоюза.

Напомним, на предстоящем саммите 18–19 декабря члены ЕС обсудят вопрос российских активов, однако среди стран отмечаются разногласия. Еврокомиссия стремится к принятию общеевропейского решения, чтобы пустить средства на поддержку киевских властей и оборону Евросоюза.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Бельгии Барт де Вевер отказался передать замороженные российские активы Еврокомиссии без разделения рисков и расходов между всеми странами ЕС. Фон дер Ляйен назвала изъятие активов России «ключевым актом для обороны ЕС».

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев заявил, что в случае конфискации Россия будет добиваться возврата активов в виде репараций в натуральной форме.