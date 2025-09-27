Ряд арабских стран и Иран признают Палестину в одних границах, а большая часть государств, признавших независимость Палестины, – совсем в других. При этом надо учитывать, что палестинская национальная администрация контролирует далеко не всю свою территорию что в тех границах, что в этих.0 комментариев
В ЦАР ликвидировали 17 боевиков при поддержке россиян
Совместная операция с участием российских специалистов и армии ЦАР завершилась уничтожением боевиков, отказавшихся от реинтеграции, близи населенного пункта Буар, ообщили в Содружестве офицеров за международную безопасность (СОМБ).
Семнадцать боевиков были ликвидированы в результате совместной операции российских инструкторов и солдат Вооруженных сил Центрально-Африканской Республики (FACA ЦАР) недалеко от города Буар, сообщает ТАСС. Речь идет о точечной операции, проведенной в ночь с 26 на 27 сентября в десяти километрах юго-западнее Буара, где боевики отказались пройти реинтеграцию. В операции также участвовали бывшие бойцы группировки 3R, прошедшие реинтеграцию.
В сообщении Содружества офицеров за международную безопасность (СОМБ) говорится: «Как итог, 17 боевиков (включая двух полевых командиров) ликвидировано». Отмечается, что на счету уничтоженной банды были убийства, вымогательства, изнасилования и грабежи, а также политические акции, связанные с попытками сорвать предстоящие президентские выборы в стране.
В ходе рейда были изъяты оружие, боеприпасы, взрывчатка, средства связи и другое имущество военного назначения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия и власти Центральноафриканской Республики отменили визы для дипломатов и служащих обеих стран. Украина через свои дипломатические миссии поставила оружие террористическим группировкам в Африке. Около 700 боевиков в Центральноафриканской Республике сдались силам правопорядка.