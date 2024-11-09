Кулеба рассказал про документ о гибели Украины

Кулеба заявил о невозможности предотвратить конфликт на Украине

Tекст: Дарья Григоренко

Кулеба в интервью «24 каналу» подчеркнул, что конфликт с Россией невозможно было предотвратить. По его мнению, его можно было лишь несколько отсрочить с целью лучшей подготовки, передает Lenta.ru.

Кулеба выразил недовольство недостаточным усилением Украины со стороны западных партнеров перед началом вооруженного конфликта. Онзаявляет, что Киев настаивал на введении превентивных санкций против Москвы. Однако западные страны, по его словам, отказались от этой меры из-за опасений эскалации ситуации.

Кулеба заявил, что за два дня до начала спецоперации он увидел в США документ на столе американского президента Джо Байдена. Он добавил, что в этом документе, подготовленном ЦРУ и аналитиками, содержался прогноз о поражении Киева, пишет «Московский комсомолец».

Экс-министр подчеркнул, что документ содержал четкую формулировку: «Украина погибнет». По его словам, этот прогноз был единодушно поддержан аналитиками и военными специалистами в Соединенных Штатах.

В пятницу президент Турции Тайип Эрдоган заявил о возможности быстрого урегулирования конфликта на Украине при условии, что администрация избранного президента США Дональда Трампа проявит готовность к мирным переговорам.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание победившего на выборах США Дональда Трампа о том, что украинский конфликт можно завершить за сутки, несколько преувеличено.