В начале нулевых появилась и стала популярной песня «Такого, как Путин». Она, конечно, была ироничной, а оказалась пророческой. Если сегодня какой-то стиль лидерства и вызывает в мире уважение и желание подражать, то это именно стиль Владимира Путина.4 комментария
Россия и ЦАР отменили визы для дипломатов и служащих
Министры иностранных дел России и ЦАР Сергей Лавров и Сильви Байпо-Темон на форуме Россия – Африка подписали соглашение об отмене виз для владельцев диппаспортов двух стран, сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Соглашение предусматривает взаимную отмену виз для владельцев служебных и дипломатических паспортов, что упростит передвижение официальных лиц между двумя странами, уточнила Захарова, передает ТАСС.
Между тем госминистр национального образования ЦАР Орельен Симплис Конгбеле-Зингас поблагодарил Россию за вклад в воцарение мира в республике. Он выразил надежду на развитие отношений в области образования, отметив вклад российской стороны в изучение русского языка, математики, физики и биологии в ЦАР. Министр также подчеркнул необходимость усиливать сотрудничество в техническом образовании.
В августе правительство Центральноафриканской Республики сообщило о намерении активно сотрудничать с Россией в сфере обороны и безопасности после отмены оружейного эмбарго.