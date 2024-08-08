ЦАР заявила о сотрудничестве с Россией в сфере обороны и безопасности

Tекст: Дарья Григоренко

«Сейчас у нас есть возможность работать с Россией в этой сфере, с другими странами, чтобы укрепить наши силы обороны и безопасности», – отметил он, передает РИА «Новости».

«Почти восемь лет это эмбарго вызывало у нас беспокойство, поскольку повстанцы могли бесстыдно вооружаться», – подчеркнул министр. Он добавил, что отмена эмбарго позволит ЦАР легализовать процесс приобретения вооружений и укрепить свою армию.

Балалу также отметил, что отмена эмбарго является лишь первым шагом на пути к укреплению безопасности в стране. «Теперь мы будем работать над тем, чтобы создать наилучшие условия для переоснащения нашей армии, предоставить ей адекватные средства, чтобы окончательно положить конец некоторым очагам сопротивления», – заявил он.

Напомним, Совет Безопасности (СБ) ООН принял резолюцию, отменяющую оружейное эмбарго в отношении правительства Центральноафриканской Республики (ЦАР).

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