Tекст: Елизавета Шишкова

Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывали на освобожденных территориях, включая Горняк Кураховского муниципального округа и другие поселки. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.

Он отметил, что большинство местных жителей уже получили российские паспорта и получают пенсии. В ходе встреч жители обозначили ряд проблем, которые, по словам Пушилина, схожи с вопросами из других освобожденных населенных пунктов.

Пушилин подчеркнул: «Мы знаем по опыту, как их поэтапно закрывать». Все острые вопросы были зафиксированы и взяты в работу, межведомственная рабочая группа оперативно займется их решением.

Во время поездки Пушилин и Кириенко посетили храм в Карловке, который пострадал. Глава ДНР пообещал восстановить разрушенные храмы, назвав это своим долгом.

Также были награждены военнослужащие 114-й бригады, освободившие более 100 населенных пунктов за время СВО. Военных поблагодарили за мужество и героизм, а также пожелали успехов в дальнейших боевых задачах.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти ДНР начали строительство центра «Воин» для подготовки специалистов по гражданской обороне.