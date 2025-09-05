Будет ли Европа воевать с Россией? Идея отправки регулярных войск европейских стран на Украину крайне непопулярна. Однако европейцы делают ставку на поиск «пушечного мяса» для ВСУ по всему миру – в СНГ, на Ближнем Востоке, в Латинской Америке. Рютте и Макрон надеются с их помощью удержать фронт и заставить Россию подписать невыгодный ей мир.0 комментариев
Пушилин: Разрушенные в ходе боев храмы в ДНР восстановят
В ходе визита на освобожденные территории глава ДНР Денис Пушилин заявил о планах восстановить поврежденные храмы и отметил, что все местные жители уже получили паспорта России.
Глава ДНР Денис Пушилин и первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко побывали на освобожденных территориях, включая Горняк Кураховского муниципального округа и другие поселки. Об этом Пушилин сообщил в своем Telegram-канале.
Он отметил, что большинство местных жителей уже получили российские паспорта и получают пенсии. В ходе встреч жители обозначили ряд проблем, которые, по словам Пушилина, схожи с вопросами из других освобожденных населенных пунктов.
Пушилин подчеркнул: «Мы знаем по опыту, как их поэтапно закрывать». Все острые вопросы были зафиксированы и взяты в работу, межведомственная рабочая группа оперативно займется их решением.
Во время поездки Пушилин и Кириенко посетили храм в Карловке, который пострадал. Глава ДНР пообещал восстановить разрушенные храмы, назвав это своим долгом.
Также были награждены военнослужащие 114-й бригады, освободившие более 100 населенных пунктов за время СВО. Военных поблагодарили за мужество и героизм, а также пожелали успехов в дальнейших боевых задачах.
