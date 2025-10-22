Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.0 комментариев
Штрафы производителям еды с начала 2025 года превысили 5 млрд рублей
Сумма штрафов, выписанных Роспотребнадзором и Россельхознадзором с начала года, превысила 5 млрд рублей, сообщил эксперт по пищевой безопасности Константин Деревсков.
Сумма штрафов для производителей еды с января 2025 года составила более 5 млрд рублей, основные нарушения на предприятиях связаны с антисанитарией, хаосом в документации и отсутствием системы ХАССП, указал Деревсков в беседе с «Газетой.Ru».
«Первое нарушение – антисанитария, которое является самым частым. Штрафы для юрлиц достигают до 500–700 тыс. рублей, при повторе – приостановка работы до 90 суток. Если есть угроза жизни и здоровью, возможна уголовная ответственность», – пояснил специалист.
Второе типичное нарушение касается ведения производственных журналов и контроля, которые часто оформляются формально. Из-за этого просроченные продукты могут попасть на полки магазинов. Третья проблема – отсутствие системы ХАССП и необходимых технических документов, а также неправильная организация производственных процессов и хранения.
Четвертое нарушение связано с плохими условиями хранения и неисправным оборудованием. Деревсков указал, что сбои даже одного датчика могут привести к многомиллионным убыткам и порче продукции. Он оценил, что около 70% предприятий не проводят регулярную калибровку оборудования.
Пятым нарушением является использование и продажа просроченного сырья. Эксперт отметил, что с 2026 года Роспотребнадзор планирует ввести отдельные штрафы за торговлю просрочкой: для индивидуальных предпринимателей – от 30 до 40 тыс. рублей с конфискацией товара, для компаний – от 300 до 600 тыс. рублей.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как выбрать свежее и качественное мясо.
В августе производитель сыра с белой плесенью Vitalat и «ВкусВилл» были оштрафованы за кишечную палочку в их продукции.