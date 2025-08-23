Производитель сыра бри Vitalat и «ВкусВилл» оштрафован за кишечную палочку

Роскачество оштрафовало производителя сыра бри Vitalat и «ВкусВилл»

Tекст: Вера Басилая

ООО «Мега-Мастер», выпускающее сыр бри под торговыми марками Vitalat и «ВкусВилл», было оштрафовано на сумму от 300 до 600 тыс. рублей после выявления в продукции кишечной палочки, передает РИА «Новости».

По итогам исследования, проведенного Роскачеством, Россельхознадзор инициировал внеплановую проверку предприятия. В сообщении Роскачества говорится, что компании выписано предписание об устранении нарушений и назначен штраф по ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ.

Также принято решение о признании недействительной декларации о соответствии продукции ООО «Мега-Мастер», что временно запрещает выпуск этой продукции до устранения нарушений и получения новой декларации. Роскачество уточнило, что аналогичные предупреждения через систему ФГИС «ВетИС» были направлены еще семи производителям сыров, включая такие марки как «Атон», «Нормандия», Fromager d'Affinos Excellence, Treville, Schonfeld, Alti, «Егорлык», Metro Chef.

Предостережения о недопустимости нарушений вынесены также ряду других производителей, среди которых АО «ЕМСК» (President), ООО «Жуковское молоко» и другие компании.

Основанием для проверок стали результаты экспертизы, выявившей кишечную палочку в образцах, а также нарушения в маркировке и составе сыров.

