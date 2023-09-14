Роскачество нашло признаки фальсификации в пиццах с моцареллой

Tекст: Алексей Дегтярев

В исследовании участвовали продукты известных пиццерий, а также сыр на пиццах-полуфабрикатах, продающихся в магазинах, в маркировке сыр указывался в составе каждой пиццы, сообщили в Роскачестве, передает ТАСС.

В девяти из 20 случаев в сыре выявлялись признаки фальсификации. В ходе исследования рассматривались 14 марок готовых пицц, четыре марки замороженного полуфабриката и две марки охлажденного полуфабриката.

Пиццу «Маргарита» исследовали, поскольку одним из основных ингредиентов для ее приготовления является сыр моцарелла.

В сыре девяти пицц торговых марок нашли бета-ситостерин (от 18% до 96%), также в этой продукции установили несоответствие ГОСТ по жирнокислотному составу (от 11 до 15 ЖК). Это говорит о признаках фальсификации.

Наличие фитостеринов указывает, что для пиццы использовался не сыр, а продукт с растительными жирами.

Информацию о выявленных несоответствиях направили производителям, продавцам и в контрольно-надзорные органы.