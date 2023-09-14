В нашей истории мало найдется деятелей, которые были бы настолько мифологизированы, чей образ был бы покрыт настолько густым слоем ретуши. По сути, никакого реального Дзержинского мы не знаем и знать не хотим.12 комментариев
Роскачество нашло признаки фальсификации в пиццах с моцареллой
В сырах у пицц «Маргарита» разных пиццерий выявлены признаки фальсификаций, при исследовании Роскачества такие признаки установлены почти в половине случаев.
В исследовании участвовали продукты известных пиццерий, а также сыр на пиццах-полуфабрикатах, продающихся в магазинах, в маркировке сыр указывался в составе каждой пиццы, сообщили в Роскачестве, передает ТАСС.
В девяти из 20 случаев в сыре выявлялись признаки фальсификации. В ходе исследования рассматривались 14 марок готовых пицц, четыре марки замороженного полуфабриката и две марки охлажденного полуфабриката.
Пиццу «Маргарита» исследовали, поскольку одним из основных ингредиентов для ее приготовления является сыр моцарелла.
В сыре девяти пицц торговых марок нашли бета-ситостерин (от 18% до 96%), также в этой продукции установили несоответствие ГОСТ по жирнокислотному составу (от 11 до 15 ЖК). Это говорит о признаках фальсификации.
Наличие фитостеринов указывает, что для пиццы использовался не сыр, а продукт с растительными жирами.
Информацию о выявленных несоответствиях направили производителям, продавцам и в контрольно-надзорные органы.