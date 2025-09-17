Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.0 комментариев
Песков: Россия поддерживает идею реформы СБ ООН и его адаптации к реалиям
Россия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его адаптацию к современным условиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По словам Пескова, Россия поддерживает необходимость реформирования Совета Безопасности ООН и его адаптации к современным реалиям, передает ТАСС.
Дмитрий Песков заявил, что Москва последовательно выступает за изменения в работе СБ ООН, учитывая стремительно меняющийся мир и новые вызовы.
Пресс-секретарь президента России также прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы Совбеза и ограничении права вето. По мнению Пескова, такие заявления не выглядят как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны или роли СССР в ней.
Песков отметил, что Москва не согласна с тезисом о пересмотре исторических итогов, и подчеркнул, что изменения в структуре Совбеза ООН должны отражать новые международные реалии.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности необходима из-за несоответствия его нынешнего состава современным реалиям.
В мае агентство Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.
Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформу ООН для восстановления авторитета организации.