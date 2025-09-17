  • Новость часаБерлин поддержал передачу доходов от российских активов Киеву
    Израиль пошел на риск превращения в КНДР
    Дипломат назвал «психозом» серию вызовов российских послов в МИД стран НАТО
    Лукашенко назвал недопустимым разрушение советского наследия в Белоруссии
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    Песков объяснил отсутствие Герасимова на учениях с Путиным
    Лавров обвинил генсека ООН в поддержке западной «отмены» истории
    Грузия полностью погасила государственный долг перед Россией
    Эстония собралась продавать брошенные у границы с Россией машины
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    Мнения
    Дмитрий Дабб Дмитрий Дабб Третья мировая еще не началась из-за таких американцев, как Редфорд

    Прощальная роль законспирированного нациста в «Мстителях» – это шутка того же рода, как если бы Лия Ахеджакова сыграла Ильзу Кох.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Израиль выживает ценой всех остальных

    Израиль возводит в культ абсолютную безнаказанность ради самой безнаказанности. Это может привести к очень опасным вещам. Культу жестокости ради жестокости, давления ради давления, санкций ради санкций, геноцида ради геноцида. И тогда мир – то, что от него осталось – пойдет вразнос.

    Анна Сытник Анна Сытник Запад борется с цифровым неравенством в свою пользу

    На фоне успехов Китая в области искусственного интеллекта Запад теряет монополию на установление правил игры в этой передовой индустрии и под предлогом борьбы с цифровым неравенством предлагает не что иное, как замещение исчезающего USAID западными ИИ-гигантами.

    17 сентября 2025, 14:07 • Новости дня

    Кремль поддержал идею реформы Совбеза ООН

    Песков: Россия поддерживает идею реформы СБ ООН и его адаптации к реалиям

    Tекст: Вера Басилая

    Россия поддерживает реформирование Совета Безопасности ООН и его адаптацию к современным условиям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, Россия поддерживает необходимость реформирования Совета Безопасности ООН и его адаптации к современным реалиям, передает ТАСС.

    Дмитрий Песков заявил, что Москва последовательно выступает за изменения в работе СБ ООН, учитывая стремительно меняющийся мир и новые вызовы.

    Пресс-секретарь президента России также прокомментировал слова генсека ООН Антониу Гутерриша о необходимости реформы Совбеза и ограничении права вето. По мнению Пескова, такие заявления не выглядят как попытка пересмотра итогов Второй мировой войны или роли СССР в ней.

    Песков отметил, что Москва не согласна с тезисом о пересмотре исторических итогов, и подчеркнул, что изменения в структуре Совбеза ООН должны отражать новые международные реалии.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что реформа Совета Безопасности необходима из-за несоответствия его нынешнего состава современным реалиям.

    В мае агентство Reuters сообщило о планах ООН провести масштабную реформу.

    Президент России Владимир Путин заявил, что Россия и Китай выступают за реформу ООН для восстановления авторитета организации.

    16 сентября 2025, 21:20 • Новости дня
    Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган

    Депутат Шолохов: Лишить Пугачеву наград и званий времен СССР может только суд

    @ Евгения Новоженина/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Возможность аннулирования наград, полученных певицей Аллой Пугачевой во времена СССР, предусмотрена законодательством, однако требует соблюдения определенных условий, сообщил первый заместитель председателя Госдумы по культуре Александр Шолохов.

    Шолохов пояснил, что такое решение возможно, если человек привлекается к уголовной ответственности за тяжкие или особо тяжкие преступления и только по решению суда, передает Ura.Ru.

    «Да, это возможно, это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишен наград Советского Союза. Но ключевое здесь – по решению суда», – заявил Шолохов.

    Депутат также обратил внимание на важность общественной реакции и возможного сбора подписей за лишение наград. По его мнению, подобные инициативы отражают позицию общества и могут повлиять на мнения сомневающихся. При этом он подчеркнул, что общество должно выражать свою позицию относительно публичных персон, особенно тех, кто дистанцировался от страны. Шолохов также заявил, что с моральной точки зрения считает Пугачеву «бывшей гражданкой России».

    Напомним, в первом большом интервью после начала спецоперации Пугачева назвала бывшего главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью Пугачевой, назвав его «базаром лицемерия». Адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву, требуя от артистки 1,5 млрд рублей.

    17 сентября 2025, 05:20 • Новости дня
    Стало известно об уничтожении Родченковым 1418 допинг-проб спортсменов
    @ Виталий Белоусов/ТАСС

    Tекст: Ирма Каплан

    Экс-глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков до того, как был объявлен в розыск в России намеренно уничтожил 1 418 допинг-проб спортсменов, нарушив международные требования, сказано в документах по делу.

    «Первое уголовное дело, фигурантом которого почти через год стал Родченков, было возбуждено в отношении неустановленных лиц после того, как он скрылся от российских правоохранителей – еще в июне 2016 года. Оно было открыто по факту злоупотребления полномочиями, которые повлекли тяжкие последствия (ч. 2 ст. 201 УК России)», – приводит ТАСС выдержку из материалов дела.

    Позже к этому делу добавили эпизод злоупотребления должностными полномочиями без тяжких последствий (ч. 1 ст. 201 УК России) «по факту уничтожения им в нарушение требований Всемирного антидопингового агентства 1 418 допинг-проб спортсменов».

    Впервые Родченков был объявлен в розыск 17 мая 2017 года. Снова бывшего руководителя московской антидопинговой лаборатории и информатора Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) Григория Родченкова объявили в розыск в сентябре 2025 года.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Родченков рассказал о психических проблемах после переезда в США.

    16 сентября 2025, 16:40 • Видео
    У Киева опять кончаются деньги на войну

    Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    16 сентября 2025, 20:53 • Новости дня
    Фрегат «Адмирал Головко» нанес удар гиперзвуковой ракетой «Циркон»

    Фрегат «Адмирал Головко» поразил цель «Цирконом» на учениях «Запад-2025»

    @ Пресс-служба Северного флота/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Фрегат Северного флота поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон» в ходе учений «Запад-2025».

    В ходе учений «Запад-2025» фрегат Северного флота «Адмирал Головко» успешно поразил береговую цель гиперзвуковой ракетой «Циркон», передает ТАСС. Пуск ракеты был осуществлен из акватории Баренцева моря по полигону Чижа, расположенному в Архангельской области. Дистанция от точки пуска до цели составила примерно 900 километров.

    «Ракета поразила назначенную цель прямым попаданием», – заявили в Министерстве обороны.

    В ведомстве также отметили, что пуск был произведен в рамках совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, совместные стратегические учения «Запад-2025» собрали крупные силы на территории России и Белоруссии, включая авиацию и корабли.

    Военные из Бангладеш, Индии, Ирана и еще четырех стран привлекались к стратегическим совместным учениям «Запад-2025» в Мулино Нижегородской области.

    Президент Владимир Путин на полигоне Мулино, где проходил основной этап учений «Запад-2025», осмотрел более 400 образцов вооружения, включая 125 единиц, которые уже применяются в ходе спецоперации на Украине.

    17 сентября 2025, 07:05 • Новости дня
    МАК раскрыл последние слова экипажа Ан-24 перед катастрофой в Амурской области
    @ Дальневосточная транспортная прокуратура/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В предварительном отчете Международного авиационного комитета содержится речевая информация Системы раннего предупреждения приближения к земле (СРППЗ).

    С 12.56.41 по 12.56.44 звуковой регистратор фиксировал речевую информацию от СРППЗ. «Проверь высоту. Низко земля. Низко земл…», – такая запись содержится в записи звукового самописца, передает РИА «Новости» со ссылкой на МАК.

    С 12.58.38 диспетчер неоднократно вызывал экипаж по радио, однако ответа не было.

    В середине августа МАК сообщал, что отчет по авиакатастрофе Ан-24 в Амурской области еще не готов. До этого комитет заявлял об отсутствии отказов систем в Ан-24 перед падением.

    Ранее назывались две версии крушения Ан-24.

    17 сентября 2025, 09:09 • Новости дня
    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для операции «Паутина-2»

    Грузинские СМИ назвали имя сотрудника СБУ, отправившего гексоген для «Паутины-2»

    @ Str/ZUMA/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров,
    Тбилиси

    Сотрудник СБУ Владимир Стадник отправил гексоген в Грузию для дальнейшего ввоза его в Россию и проведения операции «Паутина-2», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на телекомпанию «Рустави-2».

    Телекомпания эксклюзивно получила копию допроса Службой госбезопасности Грузии водителя грузового автомобиля, гражданина Украины Михаила Скрупского, который ввез 10 сентября 2,4 кг гексогена в Грузию с Украины транзитом через Румынию, Болгарию и Турцию.

    «Скрупский показывает, что получил гексоген от сотрудника СБУ Владимира Стадника в Киеве и должен был доставить его в Россию для операции «Паутина-2». Скрупский также рассказывает, что раньше Стадника не знал», – сообщается в протоколе допроса, обнародованном телекомпанией.

    В то же время «Рустави-2» подчеркивает, что пока нет никаких других подтверждений, что взрывчатка не должна была остаться в Тбилиси.

    По данным телекомпании, последним пунктом назначения гексогена был густонаселенный район Авлабар в столице Грузии.

    Ранее грузинские СМИ назвали личности обоих граждан Украины, которые были задержаны с 2,4 кг гексогена – Денис Шуравлев и Михаил Скрупский. Первый из них вину не признает, а второй, водитель грузовика, частично признал и начал давать показания о том, как ему передали груз на территории Украины двое мужчин в военной форме.

    Задержанные в Грузии двое граждан Украины с 2,4 кг гексогена показывают, что везли их в Россию для проведения операции «Паутина-2», заявлял ранее замруководителя СГБ Грузии Лаша Маградзе.

    «Задержанный водитель показал, что получил взрывчатое вещество на территории Украины от представителя СБУ с поручением отвезти в Грузию для передачи конкретному лицу. Далее, по показаниям, груз должен был проследовать в Россию для операции «Паутина-2», – сказал он. Однако, отметил высокопоставленный представитель СГБ, следствию на этом этапе точно известно, что груз должен был быть передан лицу в жилом доме в Тбилиси в районе Авлабар. «Выясняем, не связано ли все это с (планами радикалов) к местным выборам 4 октября», – сказал Лаша Маградзе. Украинцы отправлены судом в предварительное заключение, следующее заседание состоится 3 ноября.

    Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о «большом сожалении» в связи с причастностью спецслужб Украины к ввозу 10 сентября в его страну гексогена.

    Между тем спецслужба Грузии изучит возможную причастность экс-министра обороны Бачо Ахалая к делу об украинском гексогене.

    16 сентября 2025, 22:58 • Новости дня
    Трамп перед вылетом в Британию отметил, что Украина «в серьезной беде»
    @ Francis Chung/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Американский президент Дональд Трамп перед вылетом в Британию, куда он собрался с официальным визитом, пообщался с прессой, сказав несколько слов по актуальным международным вопросам.

    Общаясь с  журналистами перед поездкой в Великобританию, Трамп выразил надежду, что визит будет приятным, так как он ожидает участия, в частности, в переговорах по торговле. Сопровождать президента США в поездке будет супруга Меланья.

    Трамп также сказал журналистам в ответ на вопрос об Украине, что Владимиру Зеленскому «придется действовать и заключить сделку», чтобы положить конец конфликту.

    «Ему придется заключить сделку; Зеленскому придется заключить сделку, и Европа должна прекратить покупать нефть у России. Хорошо? Вы же знаете, что говорят, но они прежде должны прекратить покупать нефть у России», – приводит слова Трампа Guardian.

    Позже, отвечая на вопрос украинского журналиста, Трамп добавил, что «любит Украину», но признал, что «у нее серьезные проблемы».

    «Этого не должно было случиться. Это война, которой не должно было случиться. У страны очень серьезные проблемы. Но я собираюсь остановить это», – сказал он.

    Затем Трамп снова напомнил, как остановил семь войн за последние восемь месяцев и думал, что украинский конфликт станет самым простым, потому что он знаком с российским лидером Владимиром Путиным.

    «Но это не так, потому что между Зеленским... и Путиным существует огромная ненависть, но мы собираемся это остановить», – резюмировал Трамп.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Владимир Зеленский выступил с требованием к Дональду Трампу предоставить четкую позицию по вопросу гарантий безопасности для завершения конфликта. Президент США Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским, а позднее заявил, что ему, похоже, придется присутствовать на встрече России с Украиной, чтобы стороны заключили сделку.

    Зеленский 16 сентября встретился с представителями партии «Слуга народа» и сообщил, что допускает «худший сценарий» развития событий.

    17 сентября 2025, 10:58 • Новости дня
    Россияне назвали самую красивую актрису

    Россияне назвали самой красивой актрисой турчанку Ханде Эрчел

    @ Alberto Terenghi/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Турецкая звезда сериала «Постучись в мою дверь» Ханде Эрчел заняла первое место по количеству упоминаний о красоте среди актрис в соцсетях, следует из совместного исследования Kion и «Медиалогии».

    Турецкая актриса Ханде Эрчел названа самой красивой по мнению пользователей русскоязычного сегмента социальных медиа, передает ТАСС. Исследование провели онлайн-кинотеатр  Kion и компания «Медиалогия».

    Ее имя упоминали в контексте «красоты» 35 тыс. 705 раз – почти в четыре раза больше, чем ближайшую «конкурентку» Дженнифер Энистон, количество упоминаний которой составило 8 тыс. 390 раз.

    В топе голливудских актрис, которых чаще всего связывают с красотой, оказались Ева Лонгория (6 тыс. 885 упоминаний), Марго Робби (6 тыс. 778 упоминаний) и Сара Джессика Паркер (5 тыс. 717 упоминаний). Среди российских артисток лидируют Юлия Снигирь (6 тыс. 561 упоминаний), Светлана Ходченкова (4 тыс. 762 упоминаний), Марина Александрова (3 тыс. 635 упоминаний), а также Анна Чиповская и Любовь Аксенова.

    Анализ затронул многочисленные социальные платформы, форумы и блоги, включая «ВКонтакте», «Дзен», «Одноклассники», Telegram, TikTok, Rutube и YouТube. В исследовании рассматривались публикации за период с 1 января по 31 августа 2025 года. В «Медиалогии» отмечают, что россияне проявляют одинаково высокий интерес к обсуждению женской привлекательности как среди отечественных, так и среди зарубежных актрис.

    Ранее актриса и обладательница титула «Самая красивая женщина мира 2020» Ханде Эрчел заявила в Москве о желании познакомиться с творчеством Юры Борисова.

    Россияне назвали Хабенского и Бурунова лучшими актерами страны.

    В 2023 году россияне признали Нонну Мордюкову самой сильной женщиной советского кинематографа.

    16 сентября 2025, 18:40 • Новости дня
    Путин побывал на учениях «Запад-2025» на полигоне Мулино
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин прибыл на полигон Мулино в Нижегородской области, где прошел основной этап совместных стратегических учений «Запад-2025».

    Глава государства осмотрел выставку вооружения и специальной военной техники перед началом маневров, передает ТАСС.

    В ходе учений отрабатывались вопросы управления межвидовыми, региональными и коалиционными группировками войск при локализации агрессии против Союзного государства. Участники маневров рассматривали различные варианты совместных действий по нейтрализации угроз и стабилизации обстановки на границах Союзного государства.

    Путин также провел совещание.

    Напомним, на учениях «Запад-2025» отработали планирование применения ЯО.

    16 сентября 2025, 17:08 • Новости дня
    Трамп: Зеленскому придется пойти на сделку по Украине
    @ Francis Chung/Pool/CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому потребуется заключить сделку по ситуации на Украине.

    «Зеленскому придется заключить сделку», – сказал американский лидер, общаясь с журналистами в Белом доме перед вылетом в Британию, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома также подчеркнул, что во время возможных будущих переговоров между Россией и Украиной о мире ему, вероятно, придется лично присутствовать с обеими делегациями.

    «Похоже, мне придется сидеть в комнате вместе с ними, потому что они не могут сидеть в одной», – заявил Трамп.

    Ранее Трамп спрогнозировал скорую встречу с Путиным и Зеленским.

    16 сентября 2025, 17:00 • Новости дня
    Названы выдающие россиянам шенгенские визы страны

    Эксперт по туризму Котляр назвала страны с безотказной выдачей шенгенских виз россиянам

    @ Сергей Булкин/ТАСС

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Для южных и западных европейских стран туризм является одним из ключевых источников дохода, а россияне ценятся за свою платежеспособность. Поэтому ряд стран ЕС по-прежнему охотно выдает россиянам шенгенские визы, рассказала газете ВЗГЛЯД эксперт по туризму Майя Котляр.

    В Ассоциации туроператоров России (АТОР) сообщили, что несмотря на заявление Еврокомиссии о резком падении выдачи шенгенских виз россиянам, полностью их не ограничат. Пять стран ЕС, а именно Греция, Италия, Испания, Франция и Венгрия, уже заблокировали визовые ограничения для граждан России.

    «Ситуация с шенгенскими визами сегодня неоднородная. Если говорить о странах, которые лучше всего выдают визы – это Греция, Испания, Франция, Италия и Венгрия. Они активно сопротивляются любым попыткам полного запрета виз для россиян. В этих странах визовые центры работают, пусть и с задержками, но турпоток поддерживается», – говорит Котляр.

    Чаще всего россиянам отказывают в предоставлении шенгенской визы страны Балтии, Чехия, Польша и Финляндия, отмечает собеседница. Они в большинстве случаев даже не принимают документы и визовые ограничения там самые жесткие. Это объясняется как политической позицией, так и их пограничным положением.

    «Туризм для южных и западных стран ЕС, которые блокируют визовые ограничения – это экономика. Греция, Италия, Испания, Франция традиционно принимают миллионы туристов ежегодно и россияне хоть и не самые массовые, но платежеспособные клиенты. Плюс эти страны завязаны на сезонность: зима – это горнолыжка, лето – море. Убрать даже часть потока означает потерять деньги в регионах, где туризм – один из ключевых источников дохода», – объясняет эксперт.

    Она подчеркивает, что поток в европейские страны действительно снизился. Если до пандемии выдавалось до 4 млн виз в год, то сейчас около 550 тысяч. Но для Европы это все равно значимая аудитория. «Туризм – это не только отели и рестораны, это рабочие места, налоги, авиация, транспорт, культура. Именно поэтому европейские страны не готовы полностью отказаться от российских туристов даже при политическом давлении», – заключила Котляр.

    Ранее стало известно, что в ряде государств Европейского союза обсуждалась инициатива о полном прекращении допуска туристов из России. При этом отмечалось, что согласия большинства стран по данному вопросу не достигнуто.

    16 сентября 2025, 21:50 • Новости дня
    Польша прекратила требовать репарации от Германии

    Туск заявил об отказе Польши от репараций от Германии

    @ Grzegorz Krzyzewski/Fotonews/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Варшава больше не будет требовать от Германии выплаты репараций за ущерб, нанесенный во Второй мировой войне.

    Об этом заявил польский премьер-министр Дональд Туск, передает РИА «Новости».

    Во время визита в Германию президент Польши Кароль Навроцкий встретился с президентом ФРГ Франком-Вальтером Штайнмайером, передает ТАСС. По итогам переговоров представитель немецкой президентской канцелярии Керстин Гаммелин заявила, что обе страны считают важным тесное сотрудничество, а Германия юридически считает вопрос репараций закрытым. «Содействие увековечению и сохранению памяти остается общей задачей», – отметила Гаммелин.

    Навроцкий также провел встречу с канцлером Фридрихом Мерцем, который подтвердил неизменность позиции Берлина по отказу от выплаты репараций. Сам Навроцкий продолжает считать, что вопрос выплат остается открытым, несмотря на позицию немецких властей.

    Издание Politico писало, что президент Польши Кароль Навроцкий в ходе визита в Берлин намерен поднять вопрос о репарациях со стороны Германии за ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны.

    Ранее Туск заявил, что Германия может не возмещать ущерб, нанесенный Польше во время Второй мировой войны, в случае укрепления военного сотрудничества между странами.

    16 сентября 2025, 16:41 • Новости дня
    Rzeczpospolita: Ракета F-16 попала в жилой дом в Польше

    Rzeczpospolita: Ракета AIM-120 F-16 повредила дом в Люблинском воеводстве

    @ Czarek Sokolowski/AP/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Люблинском воеводстве Польши ракетой самолета F-16 был поврежден частный дом, при этом боеприпас не сдетонировал, сообщило издание Rzeczpospolita.

    Ракета, выпущенная с польского истребителя F-16, попала в жилой дом во время операции по перехвату дрона, передает РИА «Новости». Об этом заявило издание Rzeczpospolita со ссылкой на источники в службах расследования. Ранее также поступали сообщения о падении на этот дом неопознанного дрона.

    По информации газеты, ракета AIM-120 AMRAAM предназначалась для уничтожения беспилотника, но из-за неисправности системы наведения отклонилась от цели. Прямое попадание боеприпаса весом более 150 килограммов частично разрушило крышу и пробило потолок дома в деревне Вырыки Воля под Влодавой, недалеко от границы с Белоруссией.

    Источник Rzeczpospolita отметил: «Это была ракета "воздух-воздух" AIM-120 AMRAAM с нашего F-16, у которой во время полета возникла неисправность системы наведения, и она не сработала. К счастью, она не взорвалась, потому что сработали предохранители».

    Издание подчеркивает, что в результате инцидента жертв удалось избежать благодаря сработавшим предохранителям, не позволившим ракете взорваться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что дроны, залетевшие в польское воздушное пространство, не были снабжены взрывчатыми веществами и не нанесли ущерба людям.

    В польской столице задержали двух граждан иностранных государств за запуск беспилотника в районе правительственных зданий, подозреваемыми оказались граждане Украины и Белоруссии.

    Неизвестный дрон нейтрализовали сотрудники Службы государственной охраны Польши при пролете над правительственными зданиями и президентским дворцом Бельведер.

    16 сентября 2025, 16:02 • Новости дня
    В России рост продаж показал только один сегмент алкогольной продукции

    Розничная продажа водки, коньяка и вина в России упала в 2025 году

    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    В январе-августе 2025 года на российском рынке зафиксировано значительное сокращение объемов реализации алкоголя, за исключением ликеро-водочных изделий.

    Согласно данным Росалкогольтабакконтроля, передает Интерфакс, розничная продажа алкогольной продукции в России за восемь месяцев 2025 года снизилась на 11,4% и составила 132,6 млн декалитров. Темпы падения замедлились по сравнению с итогами семи месяцев, когда сокращение достигало 12,1%.

    Наибольшее снижение зафиксировано на рынке слабоалкогольных напитков – реализация сократилась в 8,9 раза, до 1,2 млн декалитров. Продажи водки уменьшились на 3,9%, до 47,8 млн декалитров, а коньяка – на 9,6%, до 8,2 млн декалитров.

    В то же время продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 15%, достигнув 11,8 млн декалитров. Всего спиртных напитков крепостью выше девяти градусов было реализовано 77,3 млн декалитров, что на 3,9% меньше, чем годом ранее.

    Объем реализации виноградных вин за отчетный период составил 37,3 млн декалитров, что на 1,3% меньше по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Германия в июле увеличила поставки пива на российский рынок до 1,7 млн евро, что является самым высоким показателем с начала года.

    В Новосибирской области восьмилетний мальчик прошел стационарное лечение от алкогольной зависимости и теперь находится на индивидуальном курсе психокоррекции.

    В День трезвости патриарх Кирилл призвал христиан воздерживаться от алкоголя ради сохранения ясности ума.

    17 сентября 2025, 05:37 • Новости дня
    Роспатент предварительно отказал Renault в регистрации нового товарного знака
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Французский автоконцерн Renault подал заявку на товарный знак Reno для автомобилей, но получил предварительный отказ из-за несоответствия указанных регистрационных данных.

    Роспатент предварительно отказал автоконцерну Renault в регистрации товарного знака Reno, передает РИА «Новости» со ссылкой на электронную базу Международного Бюро ВОИС.

    Заявка была подана в октябре 2024 года, а в апреле 2025 года экспертиза вынесла предварительный отказ. Renault должна в течение нескольких недель подготовить ответ и устранить выявленные замечания, чтобы избежать окончательного отказа.

    Генеральный директор компании «Онлайн Патент» Алина Акиншина пояснила, что причиной отказа стало наличие ранее зарегистрированного товарного знака, сходного до степени смешения с новым обозначением.

    Ранее зарегистрированный знак также принадлежит Renault, однако в новой заявке был указан другой адрес, не соответствующий информации в российском реестре.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, японский автопроизводитель Toyota подтвердил прекращение экспорта новых автомобилей, сохранив поставки запчастей для обслуживания уже проданных машин.

    В июне первый вице-премьер Денис Мантуров рассказал об усилиях Renault лишить себя возможности вернуться в Россию. Официальный представитель МИД Мария Захарова упрекнула компанию Renault в попытке наладить производство беспилотников на Украине после утраты позиций на российском автомобильном рынке.

    17 сентября 2025, 11:39 • Новости дня
    Захарова цитатой из Библии прокомментировала слова Пугачевой о Дудаеве
    @ Михаил Терещенко/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на высказывания Аллы Пугачевой о Джохаре Дудаеве фразой из Библии: «Не сотвори себе кумира».

    Захарова прокомментировала высказывания Аллы Пугачевой о чеченском лидере Джохаре Дудаеве, которого певица назвала «порядочным и интеллигентным» человеком, передает радио Sputnik.

    «Если вы не хотите разочаровываться, не надо очаровываться. Ничего в ней нет эксклюзивного в этой фразе, ничего в ней нет особо мудрого. Мудрость заключается в том, что как написано в Священном Писании: «Не сотвори себе кумира». Но не надо наделять людей теми качествами, которыми они никогда не обладали. Ну не надо было додумывать того, чего нет», – сказала Захарова.

    По мнению Захаровой, не стоит считать представителей творческих профессий экспертами по вопросам государственного управления или военной службы. Она подчеркнула, что такие люди не обладают необходимым опытом и образованием, чтобы выступать в роли «гуру» в этих сферах.

    Ранее Мария Захарова назвала интервью Аллы Пугачевой «базаром лицемерия».

    Пугачева в интервью заявила, что знала Джохара Дудаева, и охарактеризовала его как «приличного, порядочного, интеллигентного человека».

    Адвокат Александр Трещев пожаловался на интервью Пугачевой в Генпрокуратуру и Следственный комитет.

    Лавров: Киев отверг предложения США после саммита на Аляске
    Ставридис призвал НАТО закрыть небо над Украиной
    Комитет Госдумы поддержал денонсацию соглашения России и США по плутонию
    Володин призвал чиновников прекратить отдыхать за границей
    Минтруд пообещал рассмотреть инициативу об отпуске в 35 дней
    Голый мужчина повредил иномарку в Петербурге
    Россияне назвали самую красивую актрису

    Почему Европа платит за газ в пять раз дороже, чем США

    Разница в стоимости энергоресурсов между США и ЕС колоссальная. СПГ стоит в Европе на 60-90% дороже, чем в США, обратил внимание бывший премьер Италии и экс-глава ЕЦБ Марио Драги. С учетом всех расходов разница в реальности значительно выше. В электроэнергии похожая ситуация. Для ЕС это большая проблема, потому что США не просто продадут ей свои энергоресурсы задорого, но еще и уничтожат европейскую экономику. Подробности

    Москва выводит недружественные страны из оборота

    «Недружественных стран у нас нет, у нас есть недружественные элиты», – такими словами Владимир Путин охарактеризовал позицию России по вопросу диалога с западными странами. С высказыванием президента согласен и глава МИД Сергей Лавров, заявивший, что Москва намерена в большей степени сосредоточиться на термине «недружественные правительства». Что это означает для будущего диалога России с внешним миром? Подробности

    Для украинцев русский стал языком протеста и свободы

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская пожаловалась на свою дочь за ведение блогов на русском языке. Ранее омбудсмен выступала с громкими инициативами, предлагая исключить упоминание русского языка из конституции и штрафовать русскоговорящих таксистов. При этом Ивановская признала, что Киев остается русскоязычным городом. Почему украинские зумеры и люди более старшего поколения все чаще предпочитают общаться на русском языке? Подробности

    Израиль пошел на риск превращения в КНДР

    Израиль, с одной стороны, заявляет о намерении полностью занять сектор Газа, а с другой – сталкивается со все большим противодействием со стороны международных игроков, обвинениями в геноциде и даже изоляцией. «Израиль может превратиться в своеобразную Северную Корею», предупреждают эксперты. Похоже, Тель-Авив ведет рискованную игру с непредсказуемым результатом. Ради чего? Подробности

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    • У Киева опять кончаются деньги на войну

      Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что в следующем году военный бюджет страны должен стать сопоставим с российским – не менее 120 миллиардов долларов США при нынешних 60. При этом ходят слухи, что Запад потребует от Киева за такую надбавку «тотальной мобилизации».

    • Откуда у поляков пророссийские настроения

      «Растет волна пророссийских настроений и антипатии к переживающей трудности Украине», – заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, по словам которого, «задача политиков – сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению». Но откуда в Польше пророссийские настроения?

    • Генсек НАТО проговорился насчет Украины

      Встреча спонсоров Украины в Париже завершилась странно, как и звонок ее участников президенту США Дональду Трампу: хозяин Белого дома потребовал от ЕС отказаться от закупок российской нефти, хотя там от них уже отказались. Но главный тезис озвучил генсек НАТО Марк Рютте: Россия не будет решать, какие «миротворцы» поедут на Украину. Спорим, что будет?

    • Основные виды воинских формирований Вооруженных сил России

      Чем отличается отделение от взвода, взвод – от роты, а рота – от полка и батальона? Какие тактические единицы называются подразделениями, а какие – соединениями и объединениями? Основные структурные элементы Вооруженных сил Российской Федерации (на примере сухопутных войск) – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Предложения России по урегулированию украинского кризиса

      На российско-украинских переговорах, прошедших 2 июня 2025 года в Стамбуле, российская делегация представила меморандум с перечислением условий, на которых может быть завершена продолжающаяся на Украине спецоперация. Основные пункты данного меморандума – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Зеленский взрывает «Дружбу» с соседями из Евросоюза

      Киевский режим продолжает множить конфликты на своих границах. На этот раз ВСУ нанесли удары по нефтепроводу «Дружба», который поставляет топливо в Венгрию и Словакию. Зеленский рискует не только отношениями с соседями: значительная часть электроэнергии импортируется Украиной именно из этих стран.

    • Европа и Зеленский привезли в Белый дом нарезки Украины

      Лидер киевского режима Владимир Зеленский вместе с группой поддержки в лице лидеров стран ЕС встретятся с Дональдом Трампом – они будут пытаться убедить президента США, что осколки Украины можно все еще склеить заново. Ответ Трампа, впрочем, можно предугадать: еще накануне он написал по этому поводу, что «некоторые вещи никогда не меняются», напомнив, что и Крым уже давно стал частью России.

    • Трамп направил американский «Титаник» на БРИКС

      Угрозы президента Соединенных Штатов против России и группы стран Глобального Юга привели к консолидации БРИКС. Президент Бразилии уже заявил о планах выработки странами БРИКС совместного ответа на американские пошлины. Так международная структура, которую некоторые аналитики называли аморфной и которая никогда не позиционировала себя как антизападная, вступает в прямую конфронтацию с Соединенными Штатами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

