Politico: США не стали подписывать заявление о гарантиях Украине

Tекст: Алексей Дегтярёв

Соединенные Штаты не подписали итоговое совместное заявление о предоставлении гарантий безопасности Украине на встрече «коалиции желающих» в Париже, передает «Лента.ру» со ссылкой на Politico.

Отмечается, что хотя участники заседания выступили с оптимистичными заявлениями, это не убедило многих в стабильной поддержке Вашингтоном Украины и Европы.

Подробности о возможном участии США в многонациональных силах по Украине были исключены из последнего проекта документа. В предыдущей редакции содержалось обязательство Штатов поддержать силы в случае нападения, а также содействовать в сборе разведданных и материально-техническом обеспечении.

Ранее сообщалось, что США якобы рассматривают возможность предоставить Украине обязательства по поддержке в случае нового «нападения» России сроком на 15 лет.