Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества на Украину
Власти Венгрии рассматривают возможность прекратить поставки газа и электроэнергии на Украину вслед за уже приостановленным экспортом дизельного топлива, сообщил на брифинге глава канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш.
Гуйяш заявил, что действия украинских властей Венгрия считает неприемлемыми. Он напомнил, что с 18 февраля Венгрия полностью прекратила экспорт дизельного топлива на Украину до тех пор, пока не возобновится поставка нефти по «Дружбе», передает ТАСС.
Гуйяш также сообщил: «Мы также изучаем возможность прекращения поставок электроэнергии и природного газа».
Ранее министр иностранных дел Венгрия Петер Сийярто сообщил, что страна считает Украину врагом из-за попыток Киева ограничить поставки российских энергоносителей.
Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Украину в нарушении интересов Венгрии из-за давления на Евросоюз по вопросу российских энергоресурсов.
Орбан сообщил о намерении Венгрии обойти запрет Евросоюза на поставки газа из России. Он также заявил, что Киев переступил черту, но Будапешт будет защищать свои интересы.