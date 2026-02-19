Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.0 комментариев
В Липецкой области рухнула крыша автозавода
В Липецкой области обрушилась крыша автозавода «Моторинвест»
В Краснинском районе Липецкой области произошло обрушение кровли цеха автозавода «Моторинвест», из-под завалов уже извлекли пять человек, их состояние уточняется, сообщают власти региона.
В Краснинском районе Липецкой области обрушилась крыша одного из цехов завода «Моторинвест». Спасатели уже извлекли из-под завалов пять человек, которых сейчас осматривают медики. Информация о степени тяжести травм и состоянии пострадавших уточняется.
Губернатор Игорь Артамонов сообщил в своем Телеграм-канале, что группировка сил и средств наращивается, аварийно-спасательные работы продолжаются. Организована работа оперативного штаба для координации действий по ликвидации последствий чрезвычайного происшествия. Причины обрушения крыши пока не называют.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в четверг на юге Москвы обрушился навес катка, при этом площадка была закрыта для посетителей.
А накануне в Татарстане в Зеленодольске 37-летняя женщина пострадала при обрушении кровли в распределительном центре «Магнит». По факту происшествия возбудили уголовное дело. Площадь обрушения составила примерно 500 кв. метров. Причиной инцидента стала сильная снеговая нагрузка.