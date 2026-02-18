Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.0 комментариев
Уголовное дело завели после обрушения крыши склада в Татарстане
Дело возбуждено после того, как в городе Зеленодольске в распределительном центре обрушилась крыша и пострадал человек, сообщили в республиканской прокуратуре.
Дело завели по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности», указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
По данным надзорного органа, обрушение крыши произошло около 10.14 мск, площадь обрушения составила примерно 500 квадратных метров.
По предварительным сведениям, причиной обрушения стала сильная снеговая нагрузка.
Проводится разбор завалов.
Ранее в среду сообщалось, что при обрушении крыши в распределительном центре «Магнит» в Татарстане пострадала женщина.