    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Бороться с лженаукой не менее важно, чем за науку

    В рыночных джунглях выживают наиболее приспособленные – и это, увы, не имеет никакого отношения к их добросовестности или истинности того, что они говорят. Шарлатанству легко выиграть борьбу за внимание и доверие людей у настоящей науки.

    18 февраля 2026, 13:00 • В мире

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак
    @ REUTERS/Ints Kalnins

    Tекст: Евгений Поздняков,
    Андрей Резчиков

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить?

    Эстония в случае «вторжения» со стороны России якобы готова перенести боевые действия на ее территорию. Об этом в интервью The Telegraph заявил глава эстонского МИД Маргус Цахкна. По его словам, три прибалтийские республики способны отразить любую атаку Москвы и даже нанести серьезный «контрудар» потенциальному противнику.

    «Именно для этого мы сейчас ускоряем темп инвестиций в оборону – довели этот показатель до 5% от ВВП», – уточнил министр. Он также раскритиковал прежние сценарии НАТО, согласно которым Россия якобы в кратчайшие сроки «оккупирует» Прибалтику. «Это старые разработки, которые подразумевают, что от эстонцев ничего не останется. Теперь нас такие оценки не интересуют. Мы готовы дать отпор», – подчеркнул Цахкна.

    Действительно, республики серьезно наращивают обороноспособность. Таллин уже принял решение о строительстве военного городка в приграничной с Россией Нарве, сообщает ERR. На выделенной территории возведут 12 зданий для размещения до тысячи военнослужащих.

    Этот проект – часть масштабной инициативы по созданию единой оборонной линии, которая протянется через все три прибалтийских государства. Точные сроки завершения работ пока не определены, однако свой участок Эстония намерена сдать до конца 2027 года, пишет РИА «Новости».

    Основным «мечом» региона остается Литва. Численность ее армии достигла 37 тыс. человек. Сюда же Германия перебросила танковую бригаду, а на полигоне Рукла дислоцирована боевая группа НАТО под немецким командованием. Впрочем, газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о неготовности солдат бундесвера проливать кровь за этот регион.

    Эстония, в свою очередь, выбрала роль «щита» Прибалтики. На ее территории базируется центр кибербезопасности альянса CCDCOE – примечательно, что в 2020 году структура отрабатывала навыки нейтрализации ПВО вероятных противников. Одновременно Таллин планирует усилить противовоздушную оборону, рассматривая возможность приобретения ЗРК Patriot или SAMP.

    При этом военные усилия Прибалтики не существуют в вакууме – они плотно интегрированы в другие западные институты внутри НАТО. Особенно тесное взаимодействие в сфере безопасности сложилось у трех республик со странами Северной Европы: Данией, Исландией, Норвегией, Финляндией и Швецией. С 1992 года между восемью государствами действует формат Nordic-Baltic Eight (NB8) – региональная структура, координирующая взаимодействие правительств, глав МИД и экспертов по целому комплексу направлений, включая оборону.

    Немалую роль играет и Северное оборонное сотрудничество (NORDEFCO). Этот блок (Дания, Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция) ставит задачу интеграции армейских институтов стран-участниц. До 2022 года процесс шел медленно – например, государства договорились лишь о единой боевой униформе при сохранении национального камуфляжа.

    Однако после начала СВО темпы интеграции резко ускорились.

    Так, The Wall Street Journal подводила своеобразные «итоги» этого процесса. В 2023-м Швеция, Норвегия, Финляндия и Дания интегрировали ВВС, а через год ими была подготовлена общая оборонная концепция, реализация которой рассчитана до 2030 года. Отмечается, что «сращивание» военных ресурсов продолжится.

    Интеграционный запал «северян» распространяется и на Прибалтику. После вступления Швеции в НАТО, Стокгольм, по данным FPRI, занял четвертое место по «армейскому присутствию» в Латвии, направив туда 550 солдат. Вторым по значимости поставщиком контингента выступает Дания – около 850 военнослужащих. В совокупности на Северную Европу приходится примерно треть из 3500 иностранных военных НАТО в Латвии.

    От совместного несения службы «восьмерка» переходит к единой системе военных закупок. Яркий пример – приобретение БМП CV90. Как пишет Defense Industry, Эстония, Финляндия, Литва, Норвегия и Швеция подписали соглашение о совместном наращивании парка этих машин. Это, по мнению экспертов, повысит совместимость и оперативность контингентов скандинавских и прибалтийских стран.

    Таким образом, совокупный наступательный потенциал восьми государств оценивается достаточно высоко, а сам процесс милитаризации региона создает серьезные вызовы для России. «Уровень вооружений трех прибалтийских республик соответствует стандартам конца XX века», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он отметил, что помимо немецкой танковой бригады, в Литве разворачиваются 203-й танковый батальон с Leopard 2A7 и 122-й мотопехотный батальон с БМП Puma. Всего может быть развернуто до двухсот танков. Многонациональная боевая группа НАТО с февраля официально интегрирована в структуру 45-й бригады как третий боевой батальон. Подразделения поддержки включают артиллерийский дивизион, батальон снабжения, разведроту, инженерную роту и роту связи.

    «Поэтому Литва так и храбрится.

    А Латвия делает ставку только на вмешательство НАТО. Как говорят генералы альянса – задача Прибалтики продержаться две недели до подхода основных сил», – пояснил Кнутов.

    «У стран Прибалтики нет большого наступательного потенциала, но эти территории расположены вблизи крупнейших городов России. В случае их использования для базирования ударных беспилотников, артиллерии и ракет, они могут представлять угрозу. В Прибалтику могут быть переброшены крупные силы НАТО, но сами республики противостоять российской армии не способны», – считает Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ.

    По его словам, главная задача прибалтийских армий – охранять военную инфраструктуру альянса. При этом республики заключили контракты на приобретение HIMARS с ракетами ATACMS. «Ряд крупных российских городов, включая Санкт-Петербург, находятся в зоне поражения», – пояснил эксперт.

    Также страны Прибалтики, как уже было сказано выше, тесно взаимодействуют с государствами Северной Европы – Норвегией, Финляндией, Швецией, Данией, Исландией. По уровню вооружений и подготовки лидируют среди них Швеция и Финляндия, что было отдельно проанализировано газетой ВЗГЛЯД.

    «Эти две армии хорошо обучены действовать зимой. Шведское оружие адаптировано под суровый климат – Стокгольм поставлял Украине БМП CV90 и САУ Archer. У финнов много шведских вооружений. Но СВО показала, что это оружие не так эффективно и надежно, как предполагалось», – перечислил Кнутов.

    Шведы также хвалят свои истребители Gripen, называя их «убийцами Су-57». «Однако они нигде не воевали, поэтому об их преимуществах говорить рано. Хотя они легкие, маневренные и оснащены современными ракетами. Что они представляют на деле – покажет только практика», – пояснил спикер.

    Кнутов подчеркнул: если бы у Швеции была действительно сильная армия, Стокгольм не говорил бы о возможности разместить ядерное оружие. В то же время Дания, напомнил эксперт, передала Украине почти всю авиацию и артиллерию и теперь ждет новых поставок от США. «В случае конфликта датчане будут требовать защиты от США или Европы», – считает Кнутов.

    Исландия – единственный член НАТО без собственной регулярной армии. «В состав полиции входит спецподразделение Viking Squad – единственное формирование в стране с огнестрельным оружием, подготовленное для антитеррора. Ни о какой серьезной помощи Прибалтике в случае конфликта речи быть не может», – полагает эксперт.

    Таким образом, резюмирует Кнутов, Прибалтика в противостоянии с Россией рассчитывает прежде всего на помощь Германии и отчасти Польши. «Поляки же увеличивают армию, закупают технику, особенно у Южной Кореи. Но это подходы конца XX века, а требования сейчас другие», – отметил спикер.

    По мнению Кашина, одна из реальных угроз со стороны Прибалтики – атаки на торговое судоходство в Балтийском море. «Это требует постоянного присутствия российского флота для охраны кораблей и демонстрации потенциала сдерживания. Но это уже вопрос отношений с НАТО, а не отдельно с Прибалтикой. Эти страны и некоторые государства Северной Европы, например Дания, могут выступать только провокаторами. Они понимают, что России нежелателен конфликт с альянсом, но сами на решительные действия не пойдут», – пояснил эксперт. Кнутов считает, что

    российские военные получили в ходе СВО огромный опыт – «он в десятки раз ценнее того, чему учат прибалтов натовские инструкторы, потому что Россия знает, как вести войну в XXI веке» .

    Тем не менее одна из главных угроз для России – безопасность Калининграда. Натовские генералы высказывались, что альянс «с минимальными потерями» может оккупировать регион. «Но я сильно сомневаюсь в этом. У нас есть С-400, противокорабельные комплексы «Бастион», береговой ракетный комплекс «Бал» и «Искандер-М». Эти системы были доведены до совершенства в ходе СВО и теперь работают на качественно новом уровне. Поэтому я не думаю, что силам НАТО удастся осуществить успешные наступательные действия», – считает Кнутов.

    При этом вторжение в Калининградскую область, по его словам, станет поводом для объявления войны и основанием для применения тактического ядерного оружия по силам и средствам противника. «Использование такого оружия резко изменит ситуацию на фронте», – заключил Кнутов.

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти?

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

