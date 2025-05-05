Страны Прибалтики начали строительство линии обороны на границе с Россией и Белоруссией

Tекст: Дарья Григоренко

Информацию о начале строительства подтвердило литовское Минобороны. По заявлению ведомства, совместно с латышскими и эстонскими военными создается единая система контрмобильности вдоль восточной границы НАТО для эффективного противодействия возможному движению противника через границу, передает ТАСС.

Министерство уточнило, что сейчас проводятся интенсивные работы по определению географических точек соединения инженерных препятствий между странами-участницами проекта, что необходимо для создания непрерывной оборонной линии стран Балтии.

Литва планирует выделить на эти меры контрмобильности 1,1 млрд евро в течение следующих 10 лет. Граница Литвы с восточными соседями является частью внешней границы Евросоюза и восточной границы НАТО, совпадая с государственной границей с Белоруссией и Калининградской областью России.

Ранее Сейм Литвы объявил строительство двух военных полигонов у границы с Россией проектами государственной важности для решения проблемы нехватки территорий для учений.