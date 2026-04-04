Сотни домов остались затопленными после ливней в Дагестане
В результате сильных дождей в Дагестане остаются затопленными более тысячи жилых домов, а работы по восстановлению энергоснабжения продолжаются.
Более тысячи домов остаются подтопленными в Дагестане после прошедших почти неделю назад ливней, По данным ГУ МЧС России по Дагестану, подтопление сохраняется в четырех муниципальных образованиях, в шести населенных пунктах – пострадали 1 065 жилых домов, 1 115 приусадебных участков и 42 участка автомобильных дорог, сообщает ТАСС.
В Чародинском районе специалисты продолжают восстановление энергоснабжения. В ведомстве отметили: «Привлечены две бригады районных электросетей».
В результате обильных дождей в регионе наблюдались массовые отключения электричества и воды, перебои в работе транспорта. Сотни жителей были эвакуированы из затопленных домов в городах Махачкала и Дербент. Сильные осадки и подъем рек вызвали размывы мостов и дорог, были разрушены железнодорожные мосты в Хасавюрте и Дербентском районе. В ряде населенных пунктов объявлен режим чрезвычайной ситуации, жители пяти сел эвакуированы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Махачкале и других районах Дагестана добровольцы ВСКС оказывают помощь пострадавшим от масштабного подтопления.
Ранее синоптик предупредила о риске затопления земельных участков в пяти регионах России.
В конце марта режим ЧС из-за непогоды был введен в пяти городах и трех районах Дагестана.