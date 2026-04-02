Бывший глава Курской области попросил прощения у жителей

Бывший глава Курской области Смирнов попросил прощения у жителей

Tекст: Тимур Шайдуллин

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов, обвиняемый в получении взяток, в ходе последнего слова на судебных прениях попросил прощения у жителей региона. «Хочу принести извинения, у всех попросить прощения... У курян, у всех родных и близких», – заявил Смирнов в зале суда, передает РИА «Новости».

Как уточняет объединенная пресс-служба судов региона, суд завершил рассмотрение уголовного дела в отношении Алексея Смирнова и удалился в совещательную комнату для принятия решения. Ожидается, что приговор бывшему губернатору огласят 6 апреля в 15.00.

Смирнов проходит по делу о получении взяток в период своей работы главой Курской области. Подробности предъявленных обвинений и позиция защиты ранее широко обсуждались на судебных заседаниях.

Как писала газета ВЗГЛЯД, гособвинение потребовало для Смирнова 15 лет заключения и крупный штраф по делу о взятках.

Ранее Смирнов на заседании Ленинского суда признал вину и заявил о раскаянии. До этого в Ленинский райсуд Курска поступили три уголовных дела в отношении Смирнова, его бывшего заместителя Алексея Дедова и Дмитрия Шубина по обвинениям во взяточничестве и посредничестве.