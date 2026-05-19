Случай Ермака – это еще одно напоминание о том, что оккультизм – не безобидная придурь, а реальная опасность. Люди, принимающие решения, находятся в той же информационной среде, что и население в целом.0 комментариев
Жители Китая высоко оценили обращение Путина к народу КНР
Пользователи Сети в Китае высоко оценили послание Путина
Китайские интернет-пользователи высоко оценили видеообращение президента Владимира Путина к народу Китая, фрагмент выступления, опубликованный в китайской соцсети, за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.
Видеоролик с посланием президента РФ Владимира Путина к китайскому народу вызвал бурную реакцию в местном сегменте интернета, передает РИА «Новости».
В своем обращении глава государства отметил беспрецедентный уровень развития двусторонних отношений между Москвой и Пекином.
Фрагмент выступления, опубликованный каналом газеты «Жэньминь жибао» в приложении Douyin (китайская версия TikTok), за четыре часа набрал более 183 тыс. лайков.
«Президент Путин, добро пожаловать в Китай! Пусть китайско-российская дружба длится вечно», – написал один из пользователей, чей комментарий собрал свыше 830 отметок «нравится».
Запись, размещенная Центральным телевидением Китая, также пользуется популярностью, получив более 164 тыс. лайков. В комментариях жители страны отмечают, что зал приемов в Пекине вновь ждет старого друга, и обращают внимание на то, что российский лидер бывал в КНР чаще большинства самих китайцев.
Предстоящий визит приурочен к 25-летию подписания договора о добрососедстве между двумя государствами. В поездке президента будет сопровождать внушительная делегация, включающая вице-премьеров, министров и представителей крупного бизнеса.
Владимир Путин совершит двухдневный визит в Китай с 19 по 20 мая.
В преддверии поездки Владимир Путин обратился к гражданам КНР с приветственным видеопосланием.
Для подписания в ходе переговоров Москва и Пекин подготовили около 40 совместных документов.