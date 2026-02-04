Си Цзиньпин призвал совместно защищать стратегическую стабильность России и КНР

Эксперты дали прогноз о становлении юаня как мировой резервной валюты

Экономист Алексей Зубец: Юань станет мировой резервной валютой через 20-30 лет

Tекст: Никита Миронов

«Мировая резервная валюта – это валюта инвестиций. А Китай пока не готов открывать свой инвестиционный рынок для иностранцев. Там инвестирует само государство», – пояснил газете ВЗГЛЯД доктор экономических наук Алексей Зубец. По мнению эксперта, чтобы юань заменил доллар, власти Китая должны сделать три шага: открыть рынки для инвесторов, сделать валюту более устойчивой и свободно конвертируемой.

Второй момент: юань валюта не самая устойчивая, а значит быть мировой резервной не может быть по определению. «Кроме того, юань не имеет свободной конвертации. Его курс устанавливается не в ходе рыночных торгов, а фиксируется в приказном порядке регулятором – Народным банком Китая. Чтобы юань стал валютой мировой, это ограничение нужно снять. Юань имеет шансы стать мировой резервной валютой, в лучшем случае, лет через 20-30», – пояснил Зубец.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин предложил сделать юань мировой резервной валютой. По словам Си, Китаю необходимо создать «мощную валюту» – чтобы широко использовать в международной торговле, на инвестиционном и валютном рынках. Как написал в партийном журнале Qiushi председатель КНР, Китаю также необходим «мощный центральный банк» – для управления денежно-кредитной политикой. Также стране нужны конкурентоспособные финансовые институты, способные привлекать глобальный капитал и оказывать влияние на мировые цены.

Юань, по мысли китайского лидера, должен занять место доллара. А дедолларизация происходит уже сейчас. По данным МВФ, в 2001 году доля доллара в международных валютных резервах составляла 72,7%. По данным за 2025 год, она колебалась в районе 56-58% – и это исторический минимум. Правда, доля юаня в мировых валютных резервах сейчас крайне невелика – около 2%.

«Доля доллара в мировых расчетах и мировых валютных резервах будет снижаться, а доля юаня – расти», – заявил газете ВЗГЛЯД эксперт комитета Госдумы по финансовому рынку, кандидат экономических наук Ян Арт. Постепенный отход от доллара, по словам эксперта, связан с политикой администрации США – причем как Байдена, так и Трампа.

«Штаты превратили доллар в оружие политического давления, в инструмент санкций. В итоге пользоваться долларом становится все более рискованно, и многие страны просто этот риск снижают, вкладываясь в другие валюты, в том числе юань», – пояснил эксперт.

При этом, по словам Яна Арта, доллар может ослабнуть из-за конфликта США с Европой из-за Гренландии. Велика вероятность, что европейские инвесторы будут активнее выходить из трежерис – американских долговых обязательств. Так, например, датский пенсионный фонд AkademikerPension, управляющий сбережениями педагогов и представителей академического сообщества, намерен полностью выйти из вложений в казначейские облигации США. Об этом сообщил Bloomberg со ссылкой на директора по инвестициям Андерса Шелде. Тот заявил, что у США проблемы с бюджетом и «в долгосрочной перспективе американские правительственные финансы неустойчивы».

«Что касается юаня, то он в ближайшие годы будет укрепляться», – считает Ян Арт. Как пояснил эксперт, дело в том, что Китай становится на мировом рынке все более крупным покупателем.

«Современный рынок – это рынок покупателя. И каждый покупатель хочет платить своей валютой – ему так дешевле и удобнее», – пояснил эксперт.

В 2022 году Китай и Саудовская Аравия вели переговоры о продаже нефти Китаю в юанях. Тогда, правда, договориться не удалось, но, например, Россия и Китай уже на 99,1% перешли на расчеты в юанях и рублях, рассказал министр финансов РФ Антон Силуанов.

Юань становится востребован и как валюта кредита. По данным агентства Bloomberg, в 2025 году Венгрия и Казахстан уже разместили облигации, номинированные в юанях. Шри-Ланка, в свою очередь, планирует взять кредит на 500 млн долл. в китайской валюте для строительства автомагистрали. Согласно, Bloomberg, с января по сентябрь прошлого года правительства разных стран, государственные банки развития и международные организации выпустили долговых инструментов и кредитов на общую сумму 68 млрд юаней – 9,5 млрд. долл. Это вдвое больше, чем за весь 2024 год.

«Юань укрепляется. В 2025 году народный банк Китая стал мировым лидером по скупке золота. А чем больше у тебя в резервах золота, т. е. некой мировой константы, тем больше оснований объявлять свою валюту мировой – потому что под нее больше обеспечения», – пояснил Ян Арт.

По оценкам аналитиков банка Société Générale, Китай покупает золота значительно больше, чем заявляет официально. Фактический объем закупок в 2025 году может достигать 250 тонн. При этом, как считает Ян Арт, ни закупка золота, ни кредиты в юанях, ни покупка за китайские деньги углеводородов не сделают юань главной резервной валютой.

«Мировые резервные валюты делятся на два вида – глобальные и региональные. Юань будет валютой региональной. Причем речь в данном случае будет идти не о географическом, а о валютном регионе, где юань станет главным инструментом расчета», – считает эксперт. Доля юаня будет активно расти в резервах стран, которые что-то Китаю продают. Например, России.

Максим Чирков, доцент кафедры политической экономии экономического факультета МГУ в беседе с газетой ВЗГЛЯД также высказал мнение, что доля юаня в международных расчетах будет расти. «Это объективно. Доля доллара в мировых расчетах снижается, но торговля-то никуда не делась. Значит будут расти расчеты в других валютах. И у юаня хорошие перспективы, потому что Китай – первая экономика мира по паритету покупательной способности», – пояснил Чирков.

Также, по его словам, будут расти расчеты в рублях и индийских рупиях.«Что касается единой резервной валюты, то необходимости в ней уже нет. Торговля будет вестись в разных, в том числе в юанях», – уверен эксперт.