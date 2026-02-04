Новый год мы встретили с непривычным ощущением: слово «триллион» перестало звучать как гипербола и стало повседневной единицей разговора о реальности. 2025-й раз за разом приносил «впервые триллион» (а иногда и «впервые несколько триллионов») то в технологиях, то в торговле, то в потреблении. Именно так ощущается смена эпохи.5 комментариев
Главком ВСУ объявил о формировании структуры беспилотных систем ПВО на Украине
В вооруженных силах Украины появилась отдельная структура для управления беспилотными системами противовоздушной обороны, сообщил главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.
По его словам, соответствующее подразделение уже сформировано в составе вооруженных сил и будет заниматься управлением и развитием беспилотных систем ПВО.
В сентябре Сырский уже заявлял о планах создать новый род войск, специализирующийся на беспилотных противовоздушных технологиях.
Как писала газета ВЗГЛЯД, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить противовоздушную оборону в прифронтовых районах Украины. В прифронтовых районах планируется увеличить число экипажей дронов-перехватчиков. Военные ВСУ также готовят новые экипажи самолетов для борьбы с беспилотниками.