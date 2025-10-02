В традиционном обществе уважение к старшим является основной ценностью, со старшими не вступают в конфликт и даже не спорят. В традиционном обществе юнцы, не уважающие старших, невозможны в принципе. И дело здесь не в дремучести этого общества, а в очень простом логическом построении.27 комментариев
Сырский объявил о расширении ПВО и подготовке экипажей для дронов
В прифронтовых районах Украины будет увеличено число экипажей дронов-перехватчиков и подготовлены новые экипажи самолетов для борьбы с беспилотниками.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский поручил усилить противовоздушную оборону в прифронтовых районах, передает ТАСС. Он сообщил, что принято решение увеличить количество экипажей дронов-перехватчиков и развивать другие методы противодействия беспилотникам.
«Принят ряд решений по усилению противовоздушной обороны на этих направлениях, в частности путем увеличения количества экипажей дронов-перехватчиков», – написал Сырский в своем телеграм-канале.
По его словам, ВСУ также готовят новые экипажи для выполнения задач по уничтожению беспилотников с использованием вертолетов и легкомоторной авиации. Сырский отметил, что рассматриваются дополнительные способы борьбы с беспилотниками.
В мае начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Украины Юрий Игнат заявлял о стремлении ВСУ получить легкие штурмовики AT-6 и EMB-314 Super Tucano для противодействия беспилотникам. 22 августа основатель центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская отмечала, что испытательный центр «Рубикон» Минобороны России уничтожил тысячи единиц техники и беспилотников ВСУ, а также самолеты и экипажи, и призывала брать этот опыт на вооружение.
Как писала газета ВЗГЛЯД, серьезные повреждения железнодорожной инфраструктуры сразу в четырех областях Украины привели к остановке эшелонов с военными грузами и уничтожению техники ВСУ.
За прошедшие сутки на полевом аэродроме уничтожены два самолета Як-52 и десять беспилотников А-22 воздушных сил Украины.
Оперативно-тактическая авиация, ударные беспилотники, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли поражение объекту транспортной инфраструктуры, обеспечивавшему работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины.