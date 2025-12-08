  • Новость часаТрамп выразил разочарование Зеленским
    Евросоюз вступил с США в войну идеологий
    Ушаков сообщил о готовности США к «железобетонному соглашению» с Россией
    Кэти Перри подтвердила отношения с экс-премьером Канады Трюдо
    Макрон пригрозил Китаю введением пошлин
    Дмитриев заявил о «панике крупнейших дипломатов ЕС»
    FT: Замороженные активы России в ЕС могут заблокировать навсегда
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск
    Число обращений на прямую линию с Путиным превысило 350 тыс.
    Минск объяснил участие сыновей Лукашенко в переговорах в Омане
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ключ от туалета как культурный феномен русской эмиграции

    Широко известная дама-иноагент с болью пишет о том, что на культурных мероприятиях для покинувших Россию все плохо: звук в микрофоне некачественный, реверберация в помещении плохая, да и артист однажды опоздал на выступление потому, что 40 минут искал, у кого ключ от туалета.

    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Расчеты на «договорнячок» провалились

    Гипотетический «договорнячок» по Украине не выглядит ни обсуждаемым, ни даже сколько-нибудь возможным. Путин доведет до конца украинскую историю – и именно так, как изначально планировал. Дипломатическим путем – если получится. Военным – если придется.

    Ван Вэнь Ван Вэнь Зачем Евразии новая архитектура безопасности

    Построение архитектуры евразийской безопасности в условиях многополярного ландшафта – это сложный проект, который требует скоординированного продвижения в трех измерениях: идеологии, институтах и действиях.

    8 декабря 2025, 04:25 • Новости дня

    Совет Безопасности ООН запланировал заседание по Украине

    Tекст: Антон Антонов

    Открытое заседание Совета Безопасности ООН по украинской тематике состоится 9 декабря, сообщило постпредство Словении, исполняющей в декабре функции председателя СБ.

    Заседание назначено на 10.00 по местному времени (18.00 мск). Организацию встречи инициировали Словения в национальном качестве, Дания, Франция, Британия, Греция и Республика Корея, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, доклад Института ООН по разоружению указывает на применение Украиной противопехотных мин и возможное наращивание их собственных запасов и производства. Глава МИД России Сергей Лавров указывал, что представители международных организаций избегают открытого диалога по вопросам ситуации на Украине.

    7 декабря 2025, 12:45 • Новости дня
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    Российские войска освободили харьковскую Кучеровку и Ровное в ДНР
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские подразделения освободили населённые пункты Кучеровка в Харьковской области и Ровное в Донецкой Народной Республике, сообщили в Минобороны РФ.

    В Telegram-канале Министерства обороны России говорится: «Подразделения группировки войск «Запад» продолжили уничтожение окруженной группировки противника на левом берегу реки Оскол. В результате активных действий штурмовых групп 6-й армии освобожден населенный пункт Кучеровка Харьковской области».

    Также подразделения группировки «Центр» завершили освобождение Ровного и продолжили зачистку населенного пункта Гришино в ДНР. В Минобороны отметили, что противник понес серьезные потери в районах населенных пунктов Родинское, Светлое и Торское, где уничтожены живая сила, техника нескольких механизированных, десантно-штурмовых и морских бригад Вооруженных сил Украины.

    На Харьковском направлении российскими войсками были поражены позиции ВСУ в районах Старицы и Вильчи, противник потерял до 210 военных, 10 автомобилей, три артиллерийских орудия и три склада боеприпасов. Общие потери ВСУ на различных направлениях за сутки составили более 1100 военнослужащих, до 15 боевых бронированных машин западного производства, несколько установок Paladin и Krab, а также более 20 автомобилей, говорится в сообщении.

    Кроме того, как отметили в ведомстве, российская группировка «Юг» улучшила свои позиции в районах Степановки, Северска и Кривой Луки, нанеся серьезный урон бригадам ВСУ, а подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника на территории Запорожской и Днепропетровской областей. Подразделения группировки «Днепр» поразили силы ВСУ в Веселянке, Львово и Антоновке в Запорожской и Херсонской областях, где противник потерял до 45 бойцов, бронеавтомобиль HMMVW и гаубицу М777 американского производства.

    Оперативно-тактическая авиация и беспилотники нанесли удары по военной инфраструктуре ВСУ, складам горючего и местам временной дислокации, а ПВО России сбила две управляемые авиационные бомбы, четыре ракеты «Нептун» и 172 беспилотника самолетного типа.

    В ведомстве уточнили, что с начала специальной военной операции уничтожены 668 самолетов, 283 вертолета, свыше 100 960 беспилотников, более 26 тыс. танков и боевых машин, а также свыше 31 тыс. артиллерийских систем противника.

    Ранее в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России нанесли групповой удар по территории Украины в ответ на атаки по гражданским объектам в России.

    Накануне подразделения группировки «Центр» улучшили положение по переднему краю, продолжив уничтожение группировки ВСУ, окруженной в Димитрове в ДНР. Кроме того, ВС России нанесли массированный удар по предприятиям ВПК Украины.

    Напомним, российские войска освободили Безымянное в ДНР. До этого они освободили Червоное в Запорожской области.

    7 декабря 2025, 22:25 • Новости дня
    ВСУ взорвали дамбу в ДНР в попытке помешать продвижению российских войск

    Tекст: Антон Антонов

    Дамба в селе Приволье в ДНР взорвана украинскими военными, которые таким образом пытаются помешать продвижению российских войск, сообщают украинские СМИ.

    Украинские СМИ поясняют, что Приволье расположено на краматорском направлении на подконтрольной Киеву части ДНР, передает ТАСС.

    Взрыв произошел к северу от Артемовска и был организован силами 30-й отдельной механизированной бригады вооруженных сил Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения Южной группировки российских войск продвинулись вглубь обороны противника на Украине. Военные освободили населенный пункт Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    7 декабря 2025, 17:30 • Видео
    США изменили стратегию ради России

    Администрация президента США опубликовала новую стратегию национальной безопасности. В том, что касается отношений с Россией, она значительно отличается от предыдущей.

    7 декабря 2025, 15:39 • Новости дня
    На Украине повредили плотину Печенежского водохранилища

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, автомобильное движение по ней прекращено, сообщил глава Печенежского поселкового совета Александр Гусаров.

    По его словам, плотина Печенежского водохранилища в Харьковской области получила повреждения, движение по ней остановлено, передает ТАСС. Гусаров отметил: «По состоянию на 7 декабря 2025 года движение по дорожному полотну Печенежской плотины прекращено». Он уточнил, что причина остановки движения связана с повреждением гидротехнического сооружения. Информации о масштабах ущерба и сроках возобновления движения не приводилось. Печенежское водохранилище находится на реке Северский Донец, сооружение было введено в эксплуатацию в 1962 году. Площадь водного зеркала – 86,2 кв. км.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские высокоточные ракеты выбивают критическую инфраструктуру на Украине. Спасение Киева от затопления обеспечивает стрессоустойчивость россиян.

    7 декабря 2025, 07:58 • Новости дня
    За ночь средства ПВО уничтожили 77 украинских дронов над регионами России

    Tекст: Елизавета Шишкова

    За минувшую ночь системы ПВО перехватили и уничтожили 77 украинских беспилотников, причем наибольшее число – 42 аппарата – сбито над Саратовской областью. Об этом сообщили в Минобороны.

    За прошедшую ночь российские силы ПВО сбили и перехватили 77 украинских беспилотников над территорией страны, передает Минобороны. Наибольшая активность наблюдалась в Саратовской области, где было уничтожено 42 БПЛА.

    Министерство обороны уточнило, что еще 12 беспилотников сбили над Ростовской областью, 10 – над Крымом. Кроме того, девять аппаратов сбили над Волгоградской областью, два – над Белгородской областью, по одному – над Астраханской областью и Чечней.

    В ведомстве подчеркнули, что все перехваченные аппараты были самолетного типа.

    Накануне силы ПВО перехватили и уничтожили восемь беспилотников самолетного типа на территории Курской, Белгородской и Брянской областей.

    Также системы ПВО в течение прошлого дня уничтожили 11 украинских беспилотников самолетного типа в трех приграничных областях, основной удар пришелся на Брянскую область.

    Части поврежденных беспилотников обнаружили после атаки у деревни Глажево в Ленобласти.

    7 декабря 2025, 20:31 • Новости дня
    Депутат заявил о причастности жены Зеленского к «пленкам Миндича»

    Tекст: Ольга Иванова

    Среди записей по делу о коррупции в энергетической сфере упоминается Елена Зеленская, заявил находящийся в СИЗО по обвинению в госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский.

    Жена Владимира Зеленского Елена упоминается на так называемых «пленках Миндича», связанных с делом о коррупции в энергетическом секторе, передает РИА «Новости». С этим заявлением выступил депутат Верховной рады Александр Дубинский, который сейчас находится в следственном изоляторе по обвинению в государственной измене.

    В Telegram-канале Дубинского размещено сообщение: «На пленках Миндича есть Елена Зеленская. Решала что-то по своим оплатам». Другие подробности о содержании записей или характере упоминаемых оплат депутат не приводит.

    Ранее МВД Украины включило бизнесмена Тимура Миндича и финансиста Александра Цукермана в список разыскиваемых по обвинениям в тяжких экономических преступлениях.

    Сообщалось, что участники этого скандала на Украине похитили более 100 млн долларов, что позволило бы содержать одну бригаду ВСУ в течение года.


    7 декабря 2025, 18:31 • Новости дня
    Над Белгородской и Курской областями днем сбито 11 беспилотников

    Tекст: Ольга Иванова

    За последние пять часов средства ПВО перехватили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями.

    Силы ПВО России за последние пять часов сбили 11 украинских беспилотников самолетного типа над Курской и Белгородской областями, передает РИА «Новости». Как уточнили в Минобороны, атаки фиксировались с 13.00 до 18.00 по московскому времени.

    Семь беспилотников были сбиты над территорией Курской области, четыре – над территорией Белгородской области.

    Данных о разрушениях или пострадавших в результате атаки не приводится.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, силы ПВО сбили пять украинских беспилотников над Белгородской, Тульской и Орловской областями. В Орловской области средства ПВО уничтожили один беспилотный летательный аппарат.

    7 декабря 2025, 17:19 • Новости дня
    Депутат Рады назвал ситуацию с поставками вооружения критической

    Tекст: Ольга Иванова

    Секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко заявил, что ситуация с поставками зарубежного вооружения на территорию Украины уже достигла критической стадии, передает издание «Страна».

    Ситуация с поставками зарубежного вооружения на Украину достигла критического уровня, заявил секретарь комитета Верховной рады по национальной безопасности Роман Костенко, передает ТАСС. Видео с его выступлением было опубликовано изданием «Страна».

    В ходе общения с журналистами Костенко отметил: «Ситуация уже критическая. Их никогда не было много. Но сейчас я вообще говорю обо всем спектре вооружений, это в том числе касается и ракет». По словам депутата, испытываются трудности не только с американскими ракетами, но и с широким ассортиментом военной техники.

    Парламентарий также подчеркнул, что украинская армия сталкивается с нехваткой вооружений по целому ряду позиций. Костенко обратил внимание на острую зависимость от поддержки западных партнеров, из-за чего текущая ситуация вызывает особое беспокойство в Киеве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты больше не принимают финансового участия в кризисе на Украине.

    Ранее Трамп заявил, что США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства.


    7 декабря 2025, 14:52 • Новости дня
    Ушаков объяснил, что Кушнеру было важно понять принципы Путина по Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков сообщил журналисту Павлу Зарубину из «России 1», что Джареду Кушнеру, зятю президента США и основателю Affinity Partners, было важно лично познакомиться с идеями и принципами президента России Владимира Путина.

    Кушнеру было важно понять идеи и принципы Путина, поскольку он только присоединился к переговорам по Украине, передает РИА «Новости». Ушаков отметил: «Кушнер только что подключился, и поэтому для него было важно определенное время, было важно почувствовать, что за человек наш президент, с какими идеями и принципами он идет на разговор с американцами. И в этом плане встреча была весьма успешной».

    Ушаков также добавил, что Путину импонирует Кушнер, который недавно стал участником процесса по украинскому урегулированию. По словам помощника президента, для российского лидера важно, чтобы переговорщики со стороны США открыто понимали российские подходы и лично знакомились с позицией Путина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Москва заявила о готовности продолжать работу с американскими переговорщиками по вопросу урегулирования ситуации на Украине.

    Президент Владимир Путин назвал встречу с американскими эмиссарами Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Кремле необходимой и полезной.

    Глава государства рассказал в интервью изданию India Today о деталях переговоров с Джаредом Кушнером.

    7 декабря 2025, 16:19 • Новости дня
    СМИ: Дело против Скороход стало попыткой «обезвредить» депутата Рады

    На Украине дело против Скороход связали с попыткой «обезвредить» депутата Рады

    Tекст: Ольга Иванова

    Депутат Рады Анна Скороход могла стать объектом уголовного преследования из-за ее предполагаемых связей с оппонентами Владимира Зеленского и резкой критики киевских властей, пишет украинское издание «Страна.ua».

    Уголовное дело против депутата Верховной рады Анны Скороход может быть попыткой «обезвредить» ее, передает РИА «Новости» со ссылкой на информацию украинского издания «Страна.ua». По данным источников издания, Скороход в последнее время искала связи в Вашингтоне и, предположительно, установила контакт с политическими силами, оппозиционными Владимиру Зеленскому.

    Источник также отмечает, что после отставки Андрея Ермака между Зеленским и проамериканскими кругами наступило перемирие, из-за чего активность Скороход стала нежелательной.

    Еще один собеседник издания заявляет, что депутат раздражала киевские власти критикой мобилизации и коррупции в ВСУ. По его словам, «многие были уверены, что она работает на российские спецслужбы, поэтому команда работать по ней была дана уже давно». Источник добавил, что к Скороход специально подослали агента-провокатора, который начал разговаривать с ней о санкциях и фиксировать ее реакции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, антикоррупционные органы и СБУ провели обыски у депутата Верховной рады Анны Скороход.

    7 декабря 2025, 06:24 • Новости дня
    ВСУ использовали церковь для запуска дронов в Херсонской области

    Tекст: Елизавета Шишкова

    На правом берегу Днепра в Херсонской области подразделения ВСУ использовали здание церкви для запуска беспилотников, однако подвоз ресурсов туда был заблокирован. Об этом сообщил командир роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас.

    Российские операторы дронов смогли остановить снабжение и ротацию украинских военнослужащих, использовавших церковь для запуска БПЛА, передает ТАСС.

    По словам командира роты БПС 18-й общевойсковой армии группировки войск «Днепр» с позывным Пегас, было обнаружено место запуска дронов на территории храма.

    «Мы церковь не стали трогать, просто подвоз им обрубили, чтобы они не могли ротироваться и не могли подвозить себе имущество для работы – дроны те же самые, боеприпасы», – уточнил он.

    Пегас отметил, что роте обычно поручают разведку, выявление техники и скоплений противника на правом берегу Днепра, а также их уничтожение. Недавно российские подразделения поразили пункты управления БПЛА, бронетранспортер и живую силу ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские беспилотники уничтожили пункт управления 15-го погранотряда Украины в Сумской области в районе Кияницы.

    Российские беспилотники также уничтожили замаскированное опорное укрытие украинских военных в районе Димитрова.

    7 декабря 2025, 09:29 • Новости дня
    На Украине включили Степана Разина в перечень символов «империализма»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Казачьего атамана Степана Разина признали на Украине символом пропаганды «российского империализма», следует из материалов украинского Института национальной памяти.

    Казачий атаман Степан Разин был признан на Украине символом пропаганды «российского империализма», сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы украинского Института национальной памяти. Такое решение было принято согласно актуальным украинским законам о декоммунизации, которые предписывают избавляться от любых культурных и географических объектов, связанных с именем Разина.

    В материалах отмечается, что местные органы власти теперь обязаны переименовать все улицы, площади и другие топонимы, а также демонтировать памятники и таблички, связанные с именем атамана.

    Степан Разин был казачьим атаманом и одним из руководителей крупнейшего крестьянского восстания семнадцатого века на территории России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на Украине признали адмирала Ушакова символом «российского империализма». Власти страны назвали символом «российского империализма» Емельяна Пугачева. Также на Украине признали символами «российского империализма» Михаила Ломоносова и Михаила Лермонтова.

    7 декабря 2025, 08:28 • Новости дня
    Десантники выбили ВСУ из опорных пунктов Запорожской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские подразделения ВДВ ведут успешные штурмовые действия, выбивая противника из опорных пунктов, операция проходит при полном контроле с воздуха с использованием БПЛА, рассказал офицер 11-й гвардейской отдельной десантно-штурмовой бригады с позывным «Курьер».

    «Курьер» сообщил, что подразделения ВДВ продолжают операцию в Запорожской области при полном воздушном контроле, пишет РИА «Новости». По его словам, штурмовые отряды выбивают противника из опорных пунктов, используя разведку с помощью БПЛА, что позволяет быстро выявлять дислокации украинских позиций. «Ребята справляются, штурмовые действия ведут, выбивают противника из опорных пунктов, мы все контролируем БПЛА, тут они ведут активную оборону», – заявил офицер.

    Он уточнил, что украинские позиции состоят из траншей, блиндажей и минных полей, а сами военнослужащие теперь стараются использовать вырытые в стенах окопов ниши, чтобы оставаться незамеченными.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евгений Балицкий сообщил о вывозе промышленных предприятий и важных архивов из города Запорожье. Военнослужащие группировки «Восток» пресекли попытку боевиков ВСУ установить минные растяжки у населенного пункта Червоное в Запорожской области.

    7 декабря 2025, 15:46 • Новости дня
    СМИ сообщили о новых взрывах в Чугуевском районе Харьковской области

    Tекст: Ольга Иванова

    В Чугуевском районе Харьковской области произошла серия взрывов на фоне действующей воздушной тревоги, сообщили местные СМИ.

    В Чугуевском районе Харьковской области прогремел взрыв на фоне объявленной воздушной тревоги, передает РИА «Новости» со ссылкой на филиал украинского телеканала «Общественное». В сообщении телеканала, опубликованном в Telegram, отмечалось: «Взрыв прозвучал в Чугуевском районе».

    Согласно интерактивной карте украинского министерства цифровой трансформации, в ряде населенных пунктов Харьковской области, включая Чугуевский район, срабатывает сигнал воздушной тревоги.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Кроме того, взрывы также произошли в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и в Херсоне, который тоже находится под контролем ВСУ.


    7 декабря 2025, 20:49 • Новости дня
    Пушилин сообщил о дозачистке сил ВСУ в Красноармейске ДНР

    Tекст: Ольга Иванова

    В Красноармейске идет завершение операций по проверке территории на наличие спрятавшихся и переодевшихся украинских военных, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

    Дозачистка позиций вооруженных сил Украины продолжается в Красноармейске ДНР, передает РИА «Новости». Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что процесс еще не завершен, поскольку сохраняется вероятность присутствия скрывающихся или переодетых военнослужащих украинской армии.

    Он подчеркнул, что силы ДНР продолжают работу по выявлению таких лиц.

    Российские военные освободили Красноармейск, Волчанск, Зеленый Гай и Доброполье. Российские силы освободили Клиновое между Константиновкой и Краматорском.

    7 декабря 2025, 13:29 • Новости дня
    Взрывы прогремели в подконтрольной ВСУ части Запорожской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    В подконтрольной Вооруженным силам Украины части Запорожской области зафиксированы взрывы, сообщил назначенный Киевом глава областной государственной администрации Иван Федоров.

    «Взрывы в Запорожской области», – уточнил Федоров, передает РИА «Новости».

    В конце ноября взрывы произошли недалеко от Черноморска в Одесской области Украины.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, взрывы прозвучали в Харьковской области Украины. Кроме того, взрывы также произошли в подконтрольных украинским войскам районах Запорожской области и в Херсоне, который тоже находится под контролем ВСУ.

