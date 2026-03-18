Ученый Бутягин сообщил, что не ожидает от суда в Варшаве «ничего хорошего»
Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Варшаве, заявил, что не ожидает от суда «ничего хорошего».
«Ничего хорошего», – ответил Бутягин перед началом заседания Окружного суда Варшавы по вопросу его возможной экстрадиции, передает ТАСС.
На вопрос о самочувствии Бутягин отметил, что чувствует себя отлично. Судебное слушание проходит в закрытом режиме, представители прессы не допускаются в зал.
В суд Бутягина доставили под полицейским конвоем. На заседании также присутствуют его адвокаты и представитель российского посольства.
Ранее адвокат археолога Лукаш Нагурский сообщил, что Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины, останется под арестом до 1 июня по решению суда.
Как писала газета ВЗГЛЯД, защита археолога Бутягина назвала минимальными его шансы выйти из СИЗО в Варшаве. Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.
Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.