  В Челябинской области предотвратили попытку пролета БПЛА
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США
    Рар: Вывод войск США из Германии станет наказанием для Мерца
    Политолог: Трамп оставляет за собой право на продолжение конфликта с Ираном
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний
    Депутат Рады ужаснулся действиям военкомов у Дома профсоюзов в Одессе
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах
    Украинцы попытались сорвать акцию «Бессмертный полк» в центре Амстердама
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    Мнения
    Михаил Зайцев Михаил Зайцев Свободное море похоронят в узких водах Ормуза

    По мнению Ирана, современные нормы морского судоходства были рождены в эпоху доминирования Запада и поэтому сейчас будут подвергаться деструкции, так как баланс сил в мире меняется, что должно быть учтено и в документах международного регулирования.

    3 комментария
    Ольга Андреева Ольга Андреева Бог стал понятием политическим

    Об этой войне не сообщают новостные ленты. Но от того, кто победит, будет зависеть уже не мир, а мы сами. Наше взаимодействие со стремительно вторгающимися в жизнь технологиями, самими собой и обществом переживает необратимые изменения.

    17 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Великим державам пора экономить силы

    Мировая политика перестает быть спортивным состязанием, а становится гонкой на выживание, где в строю останется не самый яркий, а тот, кто сумеет грамотно распределить наличные ресурсы. Трата военных и политических активов ради мелких задач или престижа становится нерациональной.

    6 комментариев
    2 мая 2026, 19:18 • Новости дня

    В Краснозаводске загорелся склад площадью 700 кв. метров

    Tекст: Вера Басилая

    В Краснозаводске загорелся склад на улице Летчика Монетова, возгорание охватило примерно 700 кв.метров, к тушению привлекли 28 человек и семь машин, сообщили в подмосковном главке МЧС.

    В Краснозаводске на складе по адресу улица Летчика Монетова, дом 7 строение 1 произошел крупный пожар, сообщил в Max подмосковный главк МЧС. Площадь возгорания составила около 700 кв. метров.

    В ликвидации пожара участвуют 28 сотрудников МЧС и семь единиц техники. По предварительным данным, информации о пострадавших не поступало.

    Причины возгорания устанавливаются. Спасатели продолжают работу на месте происшествия.

    Ранее в подмосковных Мытищах загорелся склад горюче-смазочных материалов на площади 800 кв. метров.

    1 мая 2026, 19:57 • Новости дня
    «Единая Россия» представила новые меры поддержки семей с детьми

    Tекст: Валерия Городецкая

    Партия «Единая Россия» выступила с инициативой расширить социальную поддержку семей с детьми, включая создание новых сервисов и материальную помощь многодетным.

    Среди инициатив – создание центров подготовки к родам при женских консультациях, дополнительная материальная помощь многодетным семьям, внедрение принципа «единого окна» для семей с детьми на портале «Госуслуги» и запуск добровольной сертификации для нянь с внесением их в специальный реестр, сообщается на сайте «Единой России».

    На пленарном заседании форума партии председатель Дмитрий Медведев отметил, что поддержка семьи – стратегический приоритет партии и одна из главных национальных целей, обозначенных президентом.

    В Народной программе «Единой России» будут отражены все социальные обязательства, а также инициативы по поддержке многодетных семей. «Сформирован каркас мер поддержки, на который мы добавляем новые решения. Семьи, у которых родился третий ребенок, могут получить 450 тыс. рублей из бюджета на погашение ипотеки», – заявил Медведев.

    Партия предлагает расширять сеть комнат матери и ребенка в вузах, строить семейные блоки в студенческих общежитиях, а для студенческих семей с детьми вводить особый график учебы.

    Вице-премьер Татьяна Голикова напомнила, что с 2020 года в России действует целостная модель поддержки семей, включая соцконтракты, а также предложила ввести корпоративный семейный стандарт. Она подчеркнула, что меры поддержки многодетных семей должны предоставляться без критерия нуждаемости.

    Участники форума выступили за создание в регионах с низкой рождаемостью дополнительных мер поддержки вторых и последующих детей, включая выделение земельных участков. Также внесено предложение закупать натуральную помощь – школьную форму, кроватки, детские коляски и продуктовые наборы – исключительно у российских производителей, при условии высокого качества товаров.

    По итогам круглого стола «Молодая семья – фундамент будущего» предложено комплексное развитие инфраструктуры для молодых семей: комнаты матери и ребенка, группы кратковременного пребывания для малышей, а также запуск программ послеродовой реабилитации и школы молодых отцов. «В молодом возрасте больше сил и энергии, которые можно тратить на ребенка. Чем раньше появится первенец, тем больше шансов, что в семье будут еще дети», – заявил руководитель «Молодой Гвардии Единой России» Александр Амелин.

    Все инициативы будут проработаны и переданы Экспертному совету партии, который объединяет представителей науки, промышленности, общественников и участников СВО.

    Комментарии (18)
    2 мая 2026, 01:39 • Новости дня
    Медведчук назвал организаторов массового убийства в Одессе в 2014 году

    @ Алексей Дружинин/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Глава движения «Другая Украина», бывший лидер партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук назвал имена украинских политиков, ответственных за массовое убийство в одесском Доме профсоюзов в 2014 году.

    Медведчук подчеркнул, что за десять дней до массового убийства прошло специальное совещание под руководством исполняющего обязанности президента Украины Александра Турчинова, передает ТАСС.

    «Трагедия Одессы 2 мая 2014 года показала истинные намерения коллективного Запада относительно русскоязычного населения Украины, которые украинские неонацисты воплотили в жизнь», – заявил Медведчук.

    Он отметил, что в обсуждении операции участвовали глава МВД Арсен Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), глава СБУ Валентин Наливайченко и секретарь Совета нацбезопасности и обороны Андрей Парубий. К консультациям по операции был привлечен также Игорь Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России), который на тот момент был главой Днепропетровской областной государственной администрации.

    Датой проведения операции специально выбрали день футбольного матча, чтобы оправдать присутствие фанатов и 500 радикалов «Правого сектора». Доставку участников обеспечивали Аваков (внесен в России в список террористов и экстремистов), Парубий, Коломойский (внесен в список террористов и экстремистов в России) и Игорь Палица, который позднее стал губернатором Одесской области, он руководил акцией на месте, пояснил Медведчук.

    По словам Медведчука, западные кураторы начали создание государства, нацеленного на уничтожение русского языка и культуры, что стало сигналом для Донбасса. Он добавил, что успешная денацификация на Украине возможна только после суда над виновными в одесской трагедии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Европейский суд по правам человека в 2025 году обвинил украинские власти в непринятии мер для предотвращения насилия в Одессе. Российские спецслужбы установили исполнителей теракта в Доме профсоюзов. Министерство внутренних дел России объявило в розыск Авакова (внесен в России в список террористов и экстремистов).

    Экс-спикер Рады и бывший глава СНБО Андрей Парубий был убит во Львове в конце августа. В декабре на Украине Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов) продлили содержание под стражей по нескольким уголовным делам.

    После государственного переворота на Украине в 2014 году активисты «антимайдана» разбили палаточный лагерь на Куликовом поле в знак протеста. Днем 2 мая в центре Одессы произошли столкновения между «антимайдановцами», футбольными «ультрас» из Харькова и Одессы, а также участниками «евромайдана».

    В результате конфликта палаточный лагерь был разрушен, а Дом профсоюзов, где укрылись противники госпереворота, был подожжен сторонниками госпереворота и националистами. Жертвами трагедии стали 48 человек, свыше 250 пострадали.

    Комментарии (11)
    1 мая 2026, 13:52 • Видео
    Война с Ираном развалила ОПЕК

    Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 11:36 • Новости дня
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине

    @ REUTERS/Serhii Korovainyi

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Выделение Евросоюзом кредита в размере 90 млрд евро Украине знаменует переломный момент в конфликте с Россией, пишет Le Journal du Dimanche.

    Евросоюз согласовал выделение Украине кредита на сумму 90 млрд евро, что, по мнению французского издания Le Journal du Dimanche, стало переломным моментом в конфликте с Россией, передает РИА «Новости». В публикации отмечается: «Это переломный момент. Европа больше не ограничивается тем, что помогает Украине выжить. Она организует продолжение конфликта – без обсуждения цены этой стратегии, ее целей или условий выхода. Помощь преподносится как доказательство силы».

    Автор материала считает, что предоставление такого крупного займа свидетельствует о том, что финансирование боевых действий теперь стало постоянной статьей расходов в бюджете Евросоюза. Кредит будет предоставлен Украине на два года: по 45 млрд евро в 2026 и 2027 годах.

    Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что ЕС изучает возможность ужесточения условий кредита. В частности, часть выплат может быть увязана с проведением Киевом непопулярных налоговых реформ для бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские дипломаты поддержали предоставление киевским властям финансовой помощи в размере 90 млрд евро.

    Американская газета Wall Street Journal заявила о переходе главного финансового бремени украинского конфликта на Евросоюз.

    В свою очередь Брюссель рассматривает введение новых жестких условий для выделения макрофинансовой помощи Украине.

    Комментарии (9)
    1 мая 2026, 21:47 • Новости дня
    Белый дом уведомил Конгресс США об окончании войны с Ираном
    @ Jim LoScalzo/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп направил официальное послание спикеру Палаты представителей Майку Джонсону о полном прекращении вооруженного конфликта на Ближнем Востоке.

    Американская администрация официально оповестила законодателей о завершении силовой операции против исламской республики, передает ТАСС. Соответствующий правительственный документ был напрямую направлен спикеру Палаты представителей Майку Джонсону.

    В тексте послания главы Белого дома констатируется завершение кампании. «Военные действия, начавшиеся 28 февраля 2026 года, закончились», – говорится в официальном письме главы государства.

    В пятницу президент США отказался запрашивать у конгресса разрешение на возможное продолжение военной операции против Ирана после истечения предусмотренного законом 60-дневного срока. Кроме того глава Белого дома выразил недовольство последним предложением Ирана по ядерной сделке.

    Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов напомнил, что 1 мая истек срок, после которого президент США не может вести военные действия без разрешения Конгресса. «В связи с этим Белый дом сообщил законодателям, что считает войну с Ираном законченной, то есть никакого разрешения уже не требуется. Элегантно. Какая война?», – написал политолог в Telegram-канале.

    Ранее Пентагон приостановил отсчет 60 дней ведения военной операции без одобрения Конгресса из-за временного перемирия.

    Карикатура

    Комментарии (14)
    2 мая 2026, 10:42 • Новости дня
    Эксперт спрогнозировал создание в России оружия на новых физических принципах

    @ Алексей Ерешко/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Оружие на новых физических принципах могут разрабатывать в России, заявил главный редактор журнала «Национальная оборона», директор Центра анализа мировой торговли оружием, военный аналитик Игорь Коротченко.

    Коротченко заявил, что Россия может разрабатывать оружие на новых физических принципах, передает ТАСС.

    Эксперт отметил: «Очевидно, мы говорим о тех перспективных проектах военного назначения, которые есть у предприятий и конструкторских бюро российского оборонно-промышленного комплекса. Во-первых, можно предположить, что речь может идти о разработках в области создания систем оружия на новых физических принципах. Разумеется, это оружие стратегического класса».

    Коротченко добавил, что современные гиперзвуковые технологии позволяют создавать новые виды ракет различного класса. По словам аналитика, Дмитрий Медведев в своем недавнем выступлении анонсировал возможное завершение испытаний и начало серийного производства целого ряда новых вооружений, что актуально на фоне разрушения прежнего миропорядка и активного использования военной силы Западом для решения политических и экономических вопросов.

    Эксперт считает, что обладание Россией новыми системами вооружения крайне важно для сдерживания потенциальных противников. По его мнению, это становится особенно актуально в нынешних условиях глобального противостояния.

    Ранее Дмитрий Медведев сообщил, что в арсенале России, помимо баллистических ракет «Орешник» и беспилотных подводных аппаратов «Посейдон», есть и другие перспективные виды вооружения, подробности о которых он раскрывать не стал.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин лично курирует создание вооружений на новых физических принципах.

    Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил о наличии у страны уникального секретного оружия.

    Ранее глава государства анонсировал успешное прохождение новейшими образцами этапа испытаний.

    Комментарии (15)
    1 мая 2026, 21:48 • Новости дня
    Дмитриев назвал «смертельным ударом» пошлины США на автоэкспорт ЕС
    @ Pavel Bednyakov/AP/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Новые пошлины США на автомобили и грузовики из Евросоюза в размере 25% могут стать фатальным испытанием для промышленности блока, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Он подчеркнул, что в условиях продолжающегося энергетического кризиса европейская промышленность и так испытывает серьезные трудности, передает РИА «Новости».

    По словам Дмитриева, введение столь высоких тарифов в сочетании с ростом цен на энергоносители будет «смертельным ударом по и без того разваливающемуся промышленному сектору союза».

    Напомним, США объявили о повышении ставки пошлины на автоэкспорт ЕС до 25%.

    Комментарии (17)
    2 мая 2026, 13:12 • Новости дня
    Медведев представил новые инициативы «Единой России» по здравоохранению

    «Единая Россия» обеспечит доступность медицины для миллионов людей

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    На форуме «Есть результат!» в Петербурге представили предложения Народной программы «Единой России» по дальнейшему развитию системы здравоохранения, включая цифровизацию и поддержку семей.

    В ходе окружного форума «Есть результат!», который прошел в Петербурге, партия «Единая Россия» обсудила инициативы по развитию здравоохранения. В новую Народную программу уже внесено более 850 тыс. предложений, четверть из которых связаны с вопросами семьи и здоровья, сообщается на сайте партии.

    Среди инициатив – создание национальной цифровой платформы «Здоровье» и единой карты пациента, развитие дистанционного мониторинга состояния пациентов и обеспечение детей системами непрерывного контроля здоровья, в том числе для больных диабетом.

    Предполагается масштабное обновление здравоохранительной инфраструктуры: продолжится строительство и капитальный ремонт поликлиник, больниц и ФАПов, особенно в новых регионах, сельской местности и малых городах. Отдельный акцент сделан на мобильной медицине, профилактике, диспансерном наблюдении, реабилитации и поддержке отечественной фарминдустрии.

    Особое внимание уделено поддержке участников спецоперации и их семей. Координатор направления Герой России Владимир Сайбель заявил: «Нужно учить близких людей, членов их семей, как справляться с собственной тревогой и как помочь вернувшимся с фронта ветеранам справиться с последствиями перенесенного стресса». Кроме того, предложено обеспечить приоритетное психологическое консультирование и оперативную диспансеризацию для военнослужащих.

    Партия выступила с инициативой развития медицины будущего – формировать спрос на инновационные технологии, ускорять внедрение новых медразработок и развивать систему реабилитации после установки высокотехнологичных изделий. Предлагается привлекать социально ориентированные НКО к поддержке пациентов, использовать лучшие практики по выявлению инфекций и трансплантации органов.

    Председатель партии, зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев отметил, что в стране уже создана одна из самых эффективных систем защиты здоровья детей и масштабно обновлено первичное звено здравоохранения.

    «Мы провели масштабное обновление первичного звена здравоохранения. Построено около 6,5 тысяч фельдшерско-акушерских пунктов, поликлиник и амбулаторий. Капитально отремонтировано почти 8 тысяч медицинских объектов. Они оснащены самым современным оборудованием. Более 40 тысяч единиц поставлено только за прошлый год. При этом большая часть обновлённой техники – отечественная», – сообщил он.

    Также расширены программы поддержки сельских медиков, модернизирован парк скорой помощи, внедрены телемедицина и электронные рецепты. Медведев подчеркнул, что партия продолжит заботиться о здоровье пожилых людей, развивать долгосрочный уход и поддерживать семейные ценности, как требует Президент.

    Вице-премьер Татьяна Голикова отметила, что Народная программа «Единой России» полностью соответствует национальным проектам. Она выделила снижение бедности, рост числа многодетных семей, увеличение пособий и развитие комплексной реабилитации как ключевые достижения в социальной сфере. Голикова поблагодарила партию за совместную работу и подчеркнула, что поставленные задачи будут реализованы совместно с регионами.

    Старт сбору предложений в новую программу был дан 19 февраля. Партия проведет форумы во всех федеральных округах. Программа будет состоять из двух документов: предвыборной части и основополагающих ценностных ориентиров. В июне представят стратегическую рамку, а в августе – пятилетний программный документ. В экспертном совете по подготовке программы – Герои РФ, участники СВО, представители науки, промышленности и бизнеса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, партия «Единая Россия» заявила о продолжении совместной работы с правительством по поддержке участников спецоперации на Украине. Партия также отметила важность обеспечения граждан необходимыми лекарствами и подчеркнула приоритет выполнения всех социальных обязательств.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 02:32 • Новости дня
    МИД назвал требование к НАТО для завершения конфликта на Украине

    @ Александр Ярик/ТАСС

    Tекст: Антон Антонов

    Мирное разрешение украинского кризиса станет возможным только после прекращения попыток Североатлантического альянса нанести стратегический урон Москве, заявил посол по особым поручениям МИД России и глава российской делегации на обзорной конференции по ДНЯО Андрей Белоусов.

    «Идет интенсивная ремилитаризация Европы, в том числе в пользу обеспечения украинского режима смертоносными вооружениями. Что касается надежного урегулирования украинского конфликта, то путь к нему лежит через отказ всех членов НАТО от стремления нанести России стратегическое поражение и ущемить наши коренные интересы», – сказал дипломат.

    Представитель ведомства добавил, что эскалация кризиса продолжается. Большинство европейских государств сохраняют враждебный антироссийский курс, используя провокационную риторику и планируя опасные авантюры для нанесения ущерба Москве руками Киева, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белоусов предупредил о недопустимости передачи Украине элементов ядерного оружия. Дипломат сообщил о серьезных угрозах глобальному режиму нераспространения. Посол Родион Мирошник отметил отсутствие европейских инициатив для мирного урегулирования конфликта.

    Комментарии (11)
    2 мая 2026, 15:29 • Новости дня
    Трагически погибла участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко
    @ vk.com/kvnofficial

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Участница команды КВН «Утомленные солнцем» Елена Рыбалко погибла после того, как ее сбил автомобиль, ей было 53 года, о трагедии сообщили на сайте международного движения.

    В официальном сообщении говорится: «С глубоким прискорбием сообщаем, что трагически погибла Елена Рыбалко – яркая, талантливая участница команды «Утомленные солнцем».

    Международное движение КВН выразило соболезнования близким и семье Елены. В их заявлении отмечается, что гибель Рыбалко – невосполнимая утрата для всех, кто ее знал, и подчеркнули, что в этот трудный час разделяют боль родных и друзей Елены.

    Как уточняется в сообществе команды «Утомленные солнцем» в соцсети «ВКонтакте», Елену Рыбалко сбила машина. В сочинской Госавтоинспекции сообщили, что трагедия случилась 1 мая в 22:00 на ул. Ивановская, в районе дома 54, Адлерского района Сочи. 44-летний водитель автомобиля Toyota сбил женщину-пешехода 1973 года рождения, переходившую проезжую часть в неположенном месте. Пострадавшая скончалась на месте ДТП.

    Ранее актер и сценарист сериала «33 квадратных метра», выступавший за команду КВН «МАГМА», Василий Антонов умер в возрасте 62 лет. До этого участник команды КВН «Сборная Пятигорска» Павел Козмопулос скончался в возрасте 44 лет.


    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 23:18 • Новости дня
    CNN заявила о разрушении Ираном военных баз США на Ближнем Востоке

    Tекст: Антон Антонов

    В ходе конфликта с Ираном военная инфраструктура США на Ближнем Востоке получила сильный ущерб, некоторые из военных баз непригодны для использования, сообщает CNN.

    По данным CNN, «удары нанесли ущерб по меньшей мере 16 объектам США в восьми странах». «Это большинство американских военных баз в регионе, и некоторые из них теперь практически непригодны для использования», – приводит РИА «Новости» текст сообщения.

    Один из американских чиновников признался, что Иран применил продвинутые технологии, обеспечившие высокую точность и скорость. Главными целями стали самолеты дальнего радиолокационного обнаружения Boeing E-3 Sentry и локационные пункты наблюдения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, телеканал NBC оценил восстановление американских баз в миллиарды долларов. Сообщалось, что вооруженные силы Ирана уничтожили более 80% радиолокационных систем США на Ближнем Востоке.

    Комментарии (0)
    2 мая 2026, 09:22 • Новости дня
    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе

    Экс-следователь выдвинул новые версии исчезновения Героя России в Кузбассе
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Несчастный случай и бытовой конфликт следует рассматривать в качестве версий исчезновения Героя России Алексея Асылханова в кузбасском городе Юрге, заявил бывший следователь СК России, участник СВО, ветеран боевых действий Василий Козлов.

    Козлов заявил, что несчастный случай и бытовой конфликт рассматриваются как возможные причины исчезновения Героя России Алексея Асылханова в Юрге, сообщает РИА «Новости». Ранее он предполагал, что Асылханов мог стать жертвой расправы врага или застрять в тайге.

    По словам Козлова, не исключено, что исчезновение связано с несчастным случаем недалеко от места, где последний раз видели Асылханова. Он привёл примеры подобных происшествий: падения в открытые люки или утопление при выходе к водоёму. В Юрге протекает река Томь, куда, по словам бывшего следователя, часто уносит тела утонувших.

    Козлов также отметил, что причиной исчезновения может быть бытовой конфликт с кем-то из окружения Асылханова либо случайная ссора на улице. Он подчеркнул, что эти версии необходимо тщательно отработать. По словам ветерана, каждая из гипотез требует внимательной проверки со стороны следствия.

    Алексей Асылханов был удостоен звания Героя России в декабре 2024 года, награду ему вручал президент Владимир Путин. К этому моменту на счету военнослужащего было 15 уничтоженных танков и 50 боевых бронемашин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Кузбасса сообщило о возбуждении уголовного дела по статье об убийстве в связи с исчезновением Героя России Алексея Асылханова.

    Супруга пропавшего заявила о посадке мужа в неизвестный автомобиль перед исчезновением.

    Ранее она опровергла версию о его тайном отъезде в зону проведения специальной военной операции.

    Комментарии (8)
    2 мая 2026, 15:39 • Новости дня
    Китай запретил исполнять санкции США против нефтяных компаний

    @ Yang Qing/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Министерство коммерции КНР выпустило постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США в отношении пяти китайских нефтяных компаний, включая Hengli Petrochemical.

    Министерство коммерции Китая издало постановление, запрещающее признавать и соблюдать санкции США против пяти китайских нефтяных компаний. В документе отмечается, что ограничения США, введенные за якобы торговлю иранской нефтью, являются неправомерным экстерриториальным применением американских мер. В частности, компания Hengli Petrochemical отдельно подчеркнула, что не имела деловых отношений с Ираном, сообщает РИА «Новости».

    В заявлении министерства коммерции Китая говорится: «Соответствующие санкции США… не должны признаваться, исполняться или соблюдаться». Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь также заявил, что Пекин будет решительно защищать законные права и интересы национальных компаний.

    С 13 апреля в Китае действуют правила по противодействию необоснованным экстерриториальным мерам иностранных государств. Власти Китая ранее уже неоднократно подчеркивали, что Пекин решительно выступает против односторонних санкций и экстерриториального распространения законодательства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Вашингтон пригрозил ввести дополнительные пошлины в размере 50% против Пекина, если подтвердится факт поставок военного снаряжения Ирану.

    Ранее китайские дипломаты заявили, что не передавали вооружения Тегерану. До этого МИД КНР также отрицал информацию о продаже Ирану противокорабельных ракет.


    Комментарии (4)
    2 мая 2026, 12:36 • Новости дня
    Командование ВСУ скрыло от штаба ситуацию в Сумской области

    @ Александр Река/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Военнослужащие группировки «Север» взяли под контроль село Мирополье в Сумской области, при этом командование ВСУ скрывало реальное положение дел от штаба, сообщили в российских силовых структурах.

    Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в селе Мирополье Сумской области, которое было взято под контроль российскими войсками, сообщает ТАСС со ссылкой на российские силовые структуры.

    «Командование ВСУ скрывало от вышестоящего штаба реальную обстановку в Мирополье и окрестностях села. Зная ситуацию в стане врага, наши журналисты, военблогеры и военкоры приняли консолидированное решение длительное время не сообщать о боевых действиях на этом направлении», – сообщили силовики.

    Минобороны России 2 мая объявило, что подразделения группировки войск «Север» установили контроль над селом. По данным российских силовых структур, до начала эвакуации ВСУ в селе проживало почти три тысячи человек, а само Мирополье, основанное около 1650 года, было превращено в укрепленный район, где каждое строение использовалось как огневая точка.

    Штурм населенного пункта осуществляли главным образом подразделения Ленинградского военного округа при поддержке артиллерии, расчетов реактивных систем, операторов беспилотников и специалистов по радиационной, химической и биологической защите из других подразделений группировки «Север».

    После того, как российские военные взяли под контроль Мирополье, была существенно увеличена площадь освобожденных территорий Сумской области и расширена полоса безопасности вдоль российской границы, отметили в силовых структурах.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские подразделения также скрывают от высшего командования ВСУ потери в Константиновке, выдавая погибших за живых.

    Ранее Генеральный штаб ВСУ принял решение снять с должностей командиров 14-й бригады и 10-го корпуса из-за скандала с нехваткой продовольствия у солдат.

    До этого командование 71-й отдельной егерской бригады ВСУ скрыло от своих подчиненных информацию о направлении их на штурм позиций ВС России.

    Комментарии (0)
    1 мая 2026, 21:24 • Новости дня
    Бывшая пресс-секретарь Зеленского обвинила его в создании мафиозной структуры

    Tекст: Валерия Городецкая

    Бывшая пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель заявила, что он создал в стране мафиозную структуру, превратив государственные учреждения в «личные банкоматы» для своих приближенных.

    «Зеленский не просто окружил себя командой – он построил целую мафиозную структуру. Используя жесткие ограничения военного положения в качестве прикрытия, он создал вертикаль власти... Государственные учреждения превращены в личные банкоматы его приятелей», – написала Мендель в соцсетях, комментируя новые данные по делу о коррупции, связанном с бизнесменом и соратником Зеленского Тимуром Миндичем, передает РИА «Новости».

    По словам Мендель, ключевые решения в правительстве принимают друзья Зеленского и лояльные ему бизнесмены, которые в обмен на верность становятся чрезвычайно богатыми. Она добавила, что приближенные Зеленского добивались назначения своих людей в наблюдательные советы крупных государственных учреждений, включая национализированный Sense Bank.

    Мендель также обвинила окружение Зеленского в выводе средств из государственных предприятий, которые скупались по заниженной цене. По ее словам, именно друзья Зеленского определяли, кто займет министерские посты.

    Ранее Мендель допустила появление голоса жены Зеленского на «пленках Миндича».

    Ранее украинские средства массовой информации опубликовали расшифровки переговоров бизнесмена Тимура Миндича с бывшим министром обороны Рустемом Умеровым.

    Комментарии (3)
    1 мая 2026, 20:59 • Новости дня
    Сын связанных с Эпштейном норвежских дипломатов покончил с собой

    Tекст: Мария Иванова

    На фоне громкого расследования совершил самоубийство 25-летний молодой человек, чьих родителей-дипломатов подозревают в коррупционных связях с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    О трагическом происшествии в семье бывших норвежских дипломатов Моны Юуль и Терье Реда-Ларсена передает РИА «Новости» со ссылкой на газету VG.

    «Терье Ред-Ларсен и Мона Юуль лишились сына», – заявили адвокаты пары Томас Скьельбред и Джон Кристиан Элден.

    В начале февраля МИД Норвегии объявил об отставке Юуль с поста посла. Против супругов ведется расследование из-за их предполагаемых связей с покойным американским финансистом Джеффри Эпштейном. Женщину подозревают в коррупции, а ее мужа – в соучастии.

    Незадолго до своей смерти скандально известный миллиардер оставил детям норвежских дипломатов наследство в размере 10 млн долларов. Однако семья эти средства не получила, заявляя, что узнала о завещании только из сообщений прессы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, кронпринцесса Норвегии Метте-Марит извинилась за свою дружбу с американским финансистом Джеффри Эпштейном.

    В Норвегии начали расследование против бывшего премьера Ягланда из-за публикации досье скандального миллиардера.

    Комментарии (3)
    Главное
    Паслер поручил оказать помощь пытавшемуся прорваться к нему мужчине
    Зеленский пригрозил Белоруссии ответом на действия у границы
    На Западе заявили о переломе в конфликте на Украине
    В Ирландии увязали с Россией эвакуацию войск США из Германии
    Офицер «Азова» был убит в результате мятежа ВСУ у Купянска
    В Петербурге самокатчик ударил прохожего рукояткой пистолета
    Галустян назвал номера с Рыбалко лучшими в КВН

    Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

    На Европе все больше сказываются последствия американо-израильской агрессии против Ирана. На этот раз пришла неутешительная статистика о состоянии экономики Франции. «Выживание каждой второй компании находится под угрозой», говорят эксперты, а многим французам даже задерживают зарплату. Что происходит? Подробности

    Перейти в раздел

    Британия сколачивает альянс северных ВМС против России

    Британия продолжает формировать балто-скандинавский кулак против России. Лондон и еще девять стран Европы создают военно-морской альянс – как утверждается, для сдерживания угроз со стороны РФ. Многонациональные морские силы будут действовать как «дополнение к НАТО». Почему среди участников нет Германии и Франции и какие новые угрозы это объединение создает для России? Подробности

    Перейти в раздел

    Россия запустила «рабочую лошадку» для космического суверенитета

    С Байконура успешно стартовала новая ракета-носитель «Союз-5». В экспертной среде отмечают, что новая ракета откроет большие возможности для России в сфере космоса. Чем «Союз-5» отличается от предшественников и как прошедший запуск отразится на создании российской космической станции? Подробности

    Перейти в раздел

    Почему Мерц ввязался в открытую ссору с США

    Весьма осторожный обычно немецкий канцлер внезапно ввязался в публичную перепалку с президентом США – и добился заявлений о выводе части американского военного контингента из ФРГ. Какова подоплека этого конфликта между Фридрихом Мерцем и Дональдом Трампом – и чем он в итоге закончится? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война с Ираном развалила ОПЕК

      Объединенные Арабские Эмираты объявили о выходе из ОПЕК. Это прямое следствие войны с Ираном. Означает ли это, что Организация стран – экспортеров нефти теперь развалится? Это хорошо или плохо для России?

    • Путин для Трампа важнее короля

      Полуторачасовые телефонные переговоры между президентами России и США показали, что взаимопонимание между ними сохраняется, а в продолжении конфликта виновато руководство Украины. Следовательно, визит британского короля в Вашингтон провалился.

    • Германия взбунтовалась против Евросоюза

      Правящая партия Германии выдвинула ультиматум главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, воспользовавшись тем, что она в этой партии – ХДС – состоит. Причина банальна: политика Брюсселя разоряет ФРГ.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Магнитные бури в мае 2026: точный прогноз по дням, опасные даты и влияние на здоровье

      Май 2026 года принесет россиянам не только долгожданные праздники и тепло, но и несколько периодов повышенной геомагнитной активности. Ученые предупреждают: вторая половина месяца окажется особенно неспокойной. В материале – подробный прогноз магнитных бурь на каждый день мая, объяснение того, как на самом деле солнечная активность влияет на самочувствие, и практические советы для метеочувствительных людей.

    • Когда сажать картофель в мае 2026: точные сроки, народные приметы и лучшие дни по лунному календарю

      Майские праздники – традиционное время, когда россияне массово выходят на огороды сажать картофель. Но спешка может стоить урожая: важно учитывать не только календарь, но и температуру почвы, регион и даже народные приметы. В 2026 году оптимальные сроки смещаются в зависимости от погоды, а лучшие дни совпадают с убывающей Луной. Разбираемся, когда именно сажать картофель в мае, чтобы получить крупные и здоровые клубни.

    • Финансы, пособия и новые законы: что изменится в жизни россиян с 1 мая 2026 года

      Май 2026 года принесет россиянам целый ряд важных изменений – от досрочных выплат пенсий и детских пособий до новых правил маркировки товаров и ограничений на вывоз золота. Часть нововведений порадует граждан (например, автоматические доплаты пенсионерам), другие потребуют внимания (запрет на продажу немаркированных товаров). Разбираем все ключевые изменения по категориям: финансы, выплаты, налоги, торговля и личные финансы.

    Перейти в раздел

    • Иран показал Америке зубы в Ормузском проливе

      Президент США Дональд Трамп выдвигает Тегерану ультиматумы и угрожает отправить эту страну в «каменный век» – а все потому, что Иран продолжает блокировать Ормузский пролив, а значит, критическим образом влияет на глобальный рынок углеводородов. Военная операция, которая планировалась как блицкриг, задерживает американские войска на Ближнем Востоке и заставляет США нести непредвиденные издержки.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    Перейти в раздел

    • Рейтинг недружественных правительств

      Ежемесячный индекс газеты ВЗГЛЯД. Мы оцениваем реальный уровень враждебности почти 50 стран по отношению к России: от поставок оружия и санкций до дипломатических демаршей и информационных атак.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации