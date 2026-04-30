Иранский кризис принудил французов экономить на сигаретах и топливе

Tекст: Валерия Вербинина

Заголовки французских СМИ говорят сами за себя. «Крайне неприятный сюрприз: экономика в первом квартале не показала роста», – сообщает «Либерасьон». «Согласно данным Национального института статистики, рост в первом квартале застопорился из-за вялого спроса», – констатирует «Фигаро».

Для французов это оказалось тем более неожиданно, что эксперты обещали если не молочные реки и кисельные берега, то хотя бы небольшой рост. Возможно, на него по инерции надеялись после улучшения на 0,2% в четвертом квартале 2025 года. Как сообщает «Фигаро», «еще две недели назад Банк Франции полагал, что рост в первом квартале может достичь 0,3%, в то время как в конце марта Национальный институт статистики и экономических исследований снизил свой первоначальный прогноз с 0,3% до 0,2%».

В качестве причин стагнации называются «слабый внутренний спрос и неблагоприятная ситуация во внешней торговле». Потребление домохозяйств «незначительно снизилось» (-0,1% после +0,4% в четвертом квартале), инвестиции сократились (-0,4% после +0,3%). Внешняя торговля страны ушла в минус, причем не только экспорт резко сократился (-3,8% после +0,8%), но и импорт (-1,7% после -0,8%).

Bloomberg, который рассматривает ситуацию во Франции в контексте общеевропейской, пишет: «Экономика еврозоны неожиданно замедлилась в начале 2026 года, а резкий рост цен на энергоносители, вызванный войной в Иране, угрожает стагфляцией в ближайшие месяцы. Валовой внутренний продукт ЕС за первый квартал вырос на 0,1% по сравнению с предыдущими тремя месяцами… Испания снова лидировала среди ведущих экономик региона, показав рост на 0,6%. Германия выросла на 0,3%, в то время как Франция неожиданно стагнировала.

Опубликованные данные затрагивают только первый месяц боевых действий на Ближнем Востоке и не отражают в полной мере масштабы замедления, с которым сталкивается Европа, поскольку последствия конфликта распространяются по всему блоку. Отчет Евростата показал, что потребительские цены выросли в апреле на 3% – это самый быстрый темп роста с сентября 2023 года».

Как заявил экономист Allianz Trade Максим Дарме, «детали ВВП никого не удивляют». Он и его коллеги теперь прогнозируют нулевой рост во втором квартале и даже снижение ВВП на 0,1% в третьем. «Раньше мы ожидали роста экономики на 0,8% в этом году; теперь мы, вероятно, снизим наш прогноз до 0,7% или даже немного меньше», – добавил Максим Дарме.

«Паризьен» отметил, что в апреле инфляция во Франции выросла на 2,2%, а «цены на энергоносители, в частности на нефтепродукты, взлетели в апреле на 14,2% в годовом исчислении». Потребительские цены растут уже третий месяц подряд, что объясняется увеличением цен на услуги, особенно на транспорт и проживание, и резким ростом цен на энергоносители. Статистические подсчеты позволили обнаружить, на чем именно из товаров стали экономить французы: как выяснилось, жертвой экономии оказались табачные изделия. Их продажи снизились на 3,5%.

На самом деле французы стали отказываться не только от сигарет. Местные СМИ отмечают, что в апреле в стране значительно упали продажи топлива.

«Согласно последнему национальному исследованию потребления топлива, проведенному Французской ассоциацией нефтяной промышленности… произошло снижение потребления дизельного топлива на 18,55% и снижение потребления бензина премиум-класса (SP95-E10, SP98 и E85) на 14,5% в период с 11 по 20 апреля по сравнению с тем же периодом 2025 года. За первые 20 дней апреля снижение менее выражено: -13,88% для дизельного топлива и -2,40% для бензина премиум-класса (SP95-E10, SP98 и E85) по сравнению с тем же периодом 2025 года».

«Люди пытаются найти альтернативные варианты передвижения», – отметил Франсис Пусс, глава Ассоциации дистрибьюторов топлива. В практическом смысле это выражается в том, что граждане пересаживаются на поезда и организуют совместные поездки на автомобиле для экономии средств. Причем, как пишет «Франсинфо», «снижение потребления топлива в апреле затронуло не только автомобилистов. Объём дизельного топлива, используемого фермерами и рыбаками, снизился на 26,18% в период с 1 по 20 апреля 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025 года».

Все это происходит при цене дизельного топлива 2,20 евро за литр. Бензин SP95-E10 стоит уже в среднем 2 евро за литр, а SP98 стоит в среднем 2,08 евро за литр. И как будто этого мало, с 1 мая более чем на 15% поднимают цены на газ, которым во Франции в быту пользуются три четверти домохозяйств.

Как пишет «Монд», нововведение затронет 7,5 миллионов домохозяйств. Уже подсчитали, что в среднем счет должен увеличиться в мае на 6.19 евро, а дальше уже как получится, особенно зимой, когда вновь начнется отопительный сезон. Чиновники, впрочем, напирают на то, что иначе никак нельзя.

«Мы импортируем 95% потребляемого газа. Когда цены растут на международных рынках, они растут и для французских потребителей… Две трети счета приходится на отопление, а май — не отопительный сезон», – заметила Эммануэль Варгон, глава Комиссии по регулированию энергетики.

Еще одним показателем проблем в экономике является количество банкротств. По прогнозам экономистов, число банкротств французских предприятий в 2026 году может достичь 69 000. Эта цифра выше исторического рекорда в 68 650 банкротств в 2025 году, зафиксированного Национальным институтом статистики и Банком Франции. «Цифры однозначны. Выживание каждой второй компании находится под угрозой», – заметил Мартен Абфаст, глава Payt France, организации, которая заказала исследование.

Одновременно была выявлена еще одна серьезная проблема: задержки платежей. Опрос показал, что 53% менеджеров считают эту проблему угрозой для своего бизнеса, а «для 20% из них эта угроза считается серьезной или очень серьезной». Экономисты утверждают, что «просроченные платежи перестали быть просто бухгалтерским риском и превратились в серьезную угрозу, которая дестабилизирует реальную экономику».

Причем эти задержки платежей имеют последствия для других аспектов бизнеса, приводя к отказам от инвестиций и отсрочкам выплаты заработной платы. Так,

«49% предприятий уже были вынуждены задерживать платежи своим поставщикам или заработную плату из-за задержек со стороны клиентов». А 7% французских предприятий сталкиваются с такой ситуацией несколько раз в год.

Но есть и хорошие новости. Так, с 4 мая программа льготного питания в университетских столовых (стоимостью 1 евро), введенная в 2020 году для студентов-стипендиатов, будет постепенно распространена на всех студентов, независимо от их финансового положения. Для участия в этой программе достаточно предъявить студенческий билет. Программа также распространяется на докторантов.

Кроме того, столкнувшись с ростом цен на бензин, правительство решило возобновить субсидирование топлива, хоть и не для всех. Оно коснется малоимущих работников, которые регулярно пользуются своими машинами. Для получения субсидии также необходимо жить на расстоянии не менее 15 км от места работы или работать в мобильной профессии, которая требует передвижений в 8000 км в год. Максимальная выплата на одного получателя составит 50 евро.

Тем временем французская группа «Тоталь» объявила о сверхприбыли за первый квартал в 5,8 млрд долларов – и все благодаря все той же войне на Ближнем Востоке. Левые немедленно потребовали обложить нефтяной концерн налогами, а коммунисты так и вовсе предложили национализировать. Однако Францией правят не левые, так что «Тоталь» за свои доходы может не опасаться.