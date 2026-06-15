Трамп высоко оценил роль Путина и Си Цзиньпина в ближневосточном урегулировании

Tекст: Антон Антонов

Трамп заявил об этом в интервью New York Times.

«Он похвалил двух <...> лидеров – председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина – за содействие в урегулировании», – приводит ТАСС текст сообщения.

При этом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху он обвинил в поступках, которые едва не привели к срыву мирных договоренностей, передает РИА «Новости».

«Он очень сложный парень… буду честным с вами, ему следует быть нам очень благодарным за то, что мы это сделали», – сказал президент США, комментируя действия израильского премьера.

Трамп также выразил уверенность, что при наличии у Ирана ядерного оружия Израиль не смог бы просуществовать и двух часов.

Новая сделка с Тегераном гарантирует полностью свободное от пошлин коммерческое судоходство в водах Ормузского пролива.

Трамп дал понять, что Вашингтон может устроить отказ Ирана от обогащения ядерного топлива на 15 лет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп объявил о снятии американской военно-морской блокады с Ирана. Накануне российский и американский лидеры обсудили подготовку мирного меморандума между Вашингтоном и Тегераном.

Иранское агентство Mehr раскрыло содержание проекта меморандума о взаимопонимании между Тегераном и Вашингтоном.