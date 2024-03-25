  • Новость часаЕС отверг связь Украины с терактом в Подмосковье
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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины
    Кедми привел аргументы против версии о причастности ИГИЛ к теракту в «Крокусе»
    ВСУ начали применять запрещенные фосфорные снаряды а Запорожском направлении
    Актер Назаров записал издевательский стишок в связи с терактом в «Крокусе»
    ВС России уничтожили два ЗРК Patriot в аэропорту Жуляны в Киеве
    Один из напавших на «Крокус» террористов ранее уже приходил в зал
    ВСУ на Авдеевском направлении за сутки потеряли шесть танков
    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа
    Немецкий эксперт: Власти западных стран не на шутку напуганы терактом в Москве
    Мнения
    Игорь Караулов Игорь Караулов Давка идей так же опасна, как и давка при пожаре

    Одна из целей теракта – заставить российскую власть шарахаться, делать резкие движения, менять заранее намеченные планы. Поэтому после того, как были выплеснуты эмоции, без которых было не обойтись, нам всем предстоит с холодной головой продолжать делать то, что должно.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Я не буду помогать врагу

    Иногда отзывы на теракт напоминают известную фразу «они упустили возможность промолчать». Но мы можем вовремя заметить этот идущий к горлу ил – и не дать ему прорваться. Мы можем сказать – нет. Я не буду разгонять страхи, сеять ненависть и подрывать доверие в обществе. Я не буду увеличивать уровень гнева и горечи.

    25 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Это фирменный почерк террористической Украины

    На протяжении последних десяти лет Украина действовала так постоянно. Из года в год. Терроризировала мирное население и всегда, вот просто всегда, отказывалась от своей причастности. Ни разу еще не призналась ни в чем.

    22 комментария
    25 марта 2024, 14:45 • Новости дня

    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа

    МИД направил США демарш из-за изменения границ континентального шельфа
    @ Наталья Селиверстова/РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Министерство иностранных дел России направило США демарш в связи с односторонним изменением Вашингтоном внешних границ своего континентального шельфа. В МИД заявили, что действия США не соответствуют международным нормам и нарушают права мирового сообщества.

    В ходе сессии Совета Международного органа по морскому дну в Кингстоне (Ямайка), который проходит в период 18-29 марта, российская делегация заявила о непризнании объявленных США в декабре 2023 года границ континентального шельфа в семи районах Мирового океана. Ранее российской стороной был направлен США демарш по дипломатическим каналам, говорится на сайте МИД РФ.

    В МИД РФ отметили, что США пытаются присвоить себе дополнительные участки шельфа, что ущемляет права всего мирового сообщества.

    «Односторонние шаги США не соответствуют установленным международным правом правилам и процедурам», – подчеркнули в МИД РФ.

    Российская делегация раскритиковала позицию США, назвав ее «избирательным подходом к использованию норм международного права с акцентом на свои права и полное игнорирование обязательств».

    Ранее полярник Виктор Боярский объяснял газете ВЗГЛЯД, зачем США понадобилось расширение американской части континентального шельфа в Арктике.

    22 марта 2024, 22:07 • Новости дня
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    В МИД возмутились реакцией Белого дома на ЧП в «Крокус Сити Холле»
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявления официальных лиц США относительно ЧП в подмосковном Красногорске, где в пятницу вечером неизвестные открыли стрельбу в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    В Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в случившемся, однако неизвестно, на каком основании были сделаны такие выводы, написала Захарова в своем Telegram-канале.

    «На каком основании официальные лица в Вашингтоне делают какие-либо выводы в разгар трагедии о чьей-либо непричастности? Если у США есть или были достоверные данные на этот счет, то их необходимо незамедлительно передать российской стороне», – прокомментировала дипломат.

    Напомним, в пятницу несколько человек в камуфляжной одежде открыли стрельбу в «Крокус Сити Холле» в подмосковном Красногорске, затем в здании начался пожар. Пожару присвоен повышенный ранг сложности, для его тушения задействовали авиацию.

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    25 марта 2024, 11:59 • Новости дня
    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт

    Симоньян назвала теракт в «Крокусе» чудовищной операцией под «чужим флагом»

    Симоньян: Ложь спецслужб США о «Крокусе» выдал тупейший фальстарт
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Для реализации теракта в «Крокус Сити Холле» была придумана чудовищная операция «под чужим флагом», заявила главред RT и МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян.

    Симоньян в эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» отметила, что для теракта специально подобрали людей, которых можно было выдать за «Исламское государство» (запрещено в РФ), передает RT.

    И в эту историю можно было бы поверить, если бы американские спецслужбы, а вместе с ними западные пропагандистские издания, в том числе «известная помойка» CNN, не допустили «тупейший фальстарт» и не начали «орать, что это ИГИЛ» (ИГ, «Исламское государство»).

    Симоньян напомнила, что произошло это еще до того, как задержали хотя бы одного из «этих упырей». Фотороботов в тот момент еще не было, и было непонятно, как выглядят террористы и являются ли они мусульманами, подчеркнула главред RT.

    По ее словам, эту террористическую организацию выбрали именно потому, что она «понасовершала массу терактов везде в мире» и с «Украиной не связана, на Украину не подумают».

    Напомним, в экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность за теракт в «Крокус Сити Холле» на ИГ, чтобы скрыть причастность Украины.

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    25 марта 2024, 06:15 • Новости дня
    США оценили действия пилота МиГ-31 по защите границы России

    США назвали профессиональными действия сблизившегося с американскими бомбардировщиками пилота МиГ-31

    Tекст: Антон Антонов

    ВВС США охарактеризовали действия пилота истребителя-перехватчика МиГ-31, не допустившего нарушения границы России парой американских стратегических бомбардировщиков B-1 над Баренцевым морем, как безопасные и профессиональные.

    Бомбардировщики перелетали из штата Техас на американскую авиабазу в Испании для «планового развертывания» в Европе. В ВВС США заверили, что американские самолеты действовали в рамках международных норм, передает РИА «Новости» со ссылкой на Fox News.

    Напомним, в Минобороны России сообщили, что МиГ-31 ВКС не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море.

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    24 марта 2024, 16:21 • Новости дня
    Российский МиГ-31 не допустил нарушения границы бомбардировщиками США

    Tекст: Ольга Иванова

    Истребитель МиГ-31 ВКС России не допустил нарушения российской границы двумя бомбардировщиками В-1В ВВС США, которые приблизились к ней в Баренцевом море, сообщили в Минобороны России.

    Российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границе РФ групповую воздушную цель. Для опознавания цели и недопущения нарушения границы был поднят МиГ-31. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару бомбардировщиков В-1В ВВС США, передает РИА «Новости».

    При приближении МиГ-31 американские бомбардировщики изменили курс, удалились от границы РФ и развернулись. Российский самолет благополучно вернулся на аэродром базирования. Нарушения госграницы РФ не допущено.

    Ранее российский истребитель Су-27 не допустил нарушения госграницы России американским разведывательным беспилотником.

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    24 марта 2024, 17:28 • Новости дня
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    Сербский политолог Гайич: В Югославии США заложили фундамент для своего поражения в будущем
    @ Величкин Сергей/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    В результате атаки на Югославию Штаты получили огромную военную базу в Косово, но заложили фундамент для своего поражения в будущем, заявил газете ВЗГЛЯД сербский политолог Стеван Гайич. Четверть века назад, 24 марта 1999 года, началась бомбардировка Югославии силами НАТО.

    «Трагические события в Югославии в 1999 году стали возможны лишь благодаря тому, что США почувствовали колоссальный уровень вседозволенности. Распад социалистического блока сделал действия Вашингтона и Брюсселя невероятно самоуверенными и эгоистичными. Прикрываясь лозунгами о мире, они пошли на невероятные злодеяния», – считает Стеван Гайич, научный сотрудник Института европейских исследований (Белград) и доктор политических наук.

    «События тех лет поставили крест на каком-либо сближении Белграда и западных стран. Бомбардировки нанесли нашей нации непоправимую травму на поколения вперед. Ужас и страх той злополучной весны никогда не выветрится из головы сербов», – отмечает он.

    Гайич напоминает, что США пошли на беспрецедентное действие. «Без одобрения мирового сообщества, без согласования атаки с Советом безопасности ООН, решились на столь дерзкий и негуманный обстрел мирных городов европейской страны. Конечно, это своевольное действие, не имеющее за собой никаких юридических оснований, способствовало началу деградации глобальной системы безопасности», – указывает эксперт, по мнению которого в Югославии США протоптали себе дорогу к участию в конфликтах на Ближнем Востоке.

    «Ирак, Ливия, Сирия – все эти страны также являются жертвами атаки 1999 года. Вашингтон снял предохранитель в виде необходимости достижения договоренностей с другими странами в отношении начала военных операций, – напоминает политолог. - Разумеется, эти действия потрясли другие крупные государства. Россия и Китай были шокированы безнаказанностью агрессии и сейчас способствуют изменению созданного тогда миропорядка».

    «Конечно, той осенью США сумели обеспечить себе размещение крупной военной базы в Косово. Однако именно в 1999 году был заложен фундамент для будущего поражения Вашингтона. Вседозволенность и эгоизм не доводили до добра ни одну империю в истории», – резюмирует Гайич.

    Напомним, 24 марта 1999 года начались бомбардировки Югославии силами НАТО. К 25-летию трагедии был выпущен документальный фильм Андрея Кондрашова «Белград», размещенный на стриминговой платформе «Смотрим». В картине принял участие и Владимир Путин. В ней он называет действия альянса недопустимыми.

    По его словам, западные государства фактически развязали войну в самом центре Европы. Он также провел аналогию между событиями 1999 года и положением дел на Украине после 2014. Президент вспомнил, что еще тогда во время разговора с одним из коллег он напомнил ему, что НАТО предприняли столь радикальные действия без согласования с СБ ООН.

    «Ответ знаете был какой? – «Ну как же так! Там (в Югославии) на протяжении восьми лет шла гражданская война, люди погибали, нужно было положить этому конец», – рассказал лидер РФ. «Так идите, в Совете Безопасности (ООН) получайте разрешение и действуйте. Нет. Сделали просто так. Но я к чему? Почему вспомнил 2014 год: вот после 2014 года на Украине, по сути, началась тоже гражданская война и неоднократные военные операции против восставшего Донбасса, и это продолжалось как раз восемь лет», – заметил он.

    Кроме того, Владимир Путин назвал обстрелы Югославии «огромной трагедией». Напомним, бомбардировки страны продолжались с 24 марта по 10 июня 1999 года. В результате атак альянса погибли около тыс. военнослужащих и, по разным оценкам, от 500 до пяти тыс. мирных граждан. Колоссальный урон был нанесен социальной и транспортной инфраструктуре страны.

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    22 марта 2024, 15:29 • Новости дня
    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ

    Вице-премьер Украины Стефанишина подтвердила указаний от США не бить по российским НПЗ

    Украина подтвердила получение от США указаний прекратить удары по российским НПЗ
    @ Антон Великжанин/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Вице-премьер Украины по вопросам евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина подтвердила, что США действительно призывали Киев прекратить атаки на российские нефтеперерабатывающие заводы.

    Стефанишина заявила, что Украина понимает призыв американских партнеров, но «воюет теми практиками», которые у нее имеются, передает РИА «Новости».

    Газета The Financial Times писала ранее, что США потребовали от Украины прекратить удары по российской энергетической инфраструктуре, утверждая, что это может привести к росту цен на нефть и ответным ударам со стороны России.

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    23 марта 2024, 11:57 • Новости дня
    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики

    Источник в спецслужбе: Информация от США о подготовке терактов в Москве была общего характера

    Спецслужбы: Информация о подготовке теракта от США поступала, но без конкретики
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Информация от США о подготовке терактов в Москве действительно поступала, но она носила общий, без какой-либо конкретизации, характер, сообщил источник в российской спецслужбе.

    В связи с заявлением представителя Совета национальной безопасности Белого дома Эйдриенн Уотсон о передаче Москве в марте данных о готовящемся теракте источник в российской спецслужбе подтвердил, что «такая информация действительно поступала, но она носила общий характер, без какой-либо конкретизации», передает ТАСС.

    Ранее президент Сербии Александер Вучич напомнил предупреждение США о терактах в Москве в марте. Вучич увидел в методах проведения теракта в «Крокус-Сити» сходство со способом некоей «мировой державы», но не США. Прямо эту державу он не назвал.

    Директор ФСБ Александр Бортников доложил президенту Владимиру Путину о задержании 11 человек, в том числе четырех террористов, напавших на «Крокус Сити Холл».

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    25 марта 2024, 04:59 • Новости дня
    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана

    Американский сенатор Рубио счел уход войск США из Афганистана одной из причин теракта в «Крокусе»

    Сенатор США увязал теракт в «Крокусе» с уходом американских войск из Афганистана
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Антон Антонов

    Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» оказался возможен, в том числе, из-за ухода сил США из Афганистана, заявил зампредседателя комитета Сената США по разведке Марко Рубио.

    Рубио заявил, что при президентстве Дональда Трампа террористическая организация «Исламское государство» практически прекратила свою деятельность, но теперь она снова активизировалась, передает РИА «Новости» со ссылкой на ABC.

    По его словам, отчасти это произошло из-за того, что, покинув Афганистан, США утратили возможность наносить по ним регулярные удары. Сенатор добавил, что новые власти Афганистана не в силах эффективно противостоять террористам из ИГ*.

    По словам Рубио, ИГ* нашло новое место для своих действий. Теперь им гораздо проще проникнуть в Иран и Россию, но их цели не ограничиваются этими странами, они жаждут «повторить в США то, что они сделали в Москве».

    Он подчеркнул, что такая угроза становится еще более реальной с учетом массового потока нелегальных мигрантов, которые беспрепятственно проникают в США с юга и расселяются по всей стране.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    23 марта 2024, 19:32 • Новости дня
    США осудили теракт в «Крокусе» и выразили солидарность с Россией

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вашингтон решительно осуждает теракт, произошедший в пятницу в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, заявил Госсекретарь США Энтони Блинкен.

    Американская сторона выражает «глубочайшие соболезнования семьями и близким погибших и всем пострадавшим в результате этого чудовищного преступления», следует из заявления Блинкена, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что США осуждают терроризм во всех его формах и солидарны с народом России, скорбящим о гибели людей в результате трагедии.

    Ранее член Общественной палаты Александр Малькевич в беседе с газетой ВЗГЛЯД заявил, что Запад и Украина пытаются создать иллюзию непричастности к теракту в «Крокусе».

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    22 марта 2024, 23:59 • Новости дня
    Комитет начштабов США заявил об отсутствии контактов с Россией после трагедии в Подмосковье

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Комитет начальников штабов американских вооруженных сил в курсе теракта в «Крокус Сити Холле» в Московской области, но не планирует контактировать с российской стороной по этому вопросу, сообщил представитель комитета.

    Комитет в курсе «сообщений о стрельбе», но пока не запланировано никаких встреч, о которых можно было бы сообщить, заявил представитель ведомства РИА «Новости».

    В пятницу вечером в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске несколько человек в камуфляжной одежде начали стрелять по посетителям. После этого здание загорелось. Согласно предварительной информации, погибли 40 человек, более 100 человек пострадали.

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    22 марта 2024, 19:53 • Новости дня
    Autodesk запретил компаниям из России пользоваться своим ПО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Американский производитель программного обеспечения для промышленного машиностроения Autodesk наложила запрет для российских компаний на использование своих продуктов.

    Запрет введен с 20 марта, соответствующее письмо своим партнерам в России направила компания, передает РБК.

    Такое решение в Autodesk обосновали 12-м по счету пакетом антироссийских санкций со стороны Европейского союза. Пакет не дозволяет продажу, поставку, передачу, экспорт и предоставление списка услуг, в том числе ПО для промышленного дизайна.

    Отмечается, что разработчик прекратил работать в России еще в 2022 году, но не вводил запрет на пользование своими сервисами ранее.

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    25 марта 2024, 02:30 • Новости дня
    Захарова обвинила США в попытках перекраивать миропорядок руками террористов

    Захарова после заявлений Вашингтона о теракте в «Крокусе» указала на роль США в появлении ИГ

    Tекст: Антон Антонов

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «Исламское государство», а не Украина.

    Захарова в колонке для «Комсомольской правды» заявила, что «американские политинженеры» загнали себя в тупик, утверждая, что теракт в «Крокус Сити Холле» совершило «Исламское государство».

    По словам Захаровой, у американцев «нет выхода»: миллиарды долларов, поставки оружия киевскому режиму, русофобия, запрет на переговоры, поддержка любых действий Киева, игнорирование украинских терактов – все это указывает на спонсирование Вашингтоном украинского терроризма.

    Отсюда и попытки обелить «своих подопечных» и попытки «прикрыть себя вместе с созданным ими же режимом Зеленского пугалом запрещенного ИГИЛ». Однако США «попали в свой же собственный ржавый капкан», заявила Захарова.

    Она напомнила о том, как в результате деятельности США в Афганистане, Ираке и Сирии возникли «Аль-Каида*» и «Исламское государство*». Захарова отметила, что «по странному стечению обстоятельств, в последние годы ИГИЛ скорректировал свои планы и теперь осуществляет вылазки в основном против врагов и противников США»: талибов, иранцев, сирийского правительства и России.

    В 1992 году США навязали палестинцам «демократический выборный процесс», что привело к созданию в секторе Газа партии ХАМАС, а в 2021 году Джо Байден разморозил выплаты ХАМАС в размере 360 млн долларов, указала Захарова.

    «В чем же логика, спросите вы? В деньгах и власти. А в условиях международно-правового запрета на прямые интервенции еще и в том, чтобы сеять «управляемый хаос» и перекраивать миропорядок руками террористов. Внимание, вопрос к Белому дому: точно ИГИЛ*, не передумаете?», – заявила Захарова.

    Напомним, в Белом доме заявили, что не видят признаков участия Украины в теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл». Захарова призвала США запомнить, что в теракте они обвинили ИГ*. В экспертной среде считают, что Западу было бы выгодно возложить ответственность на ИГ*, чтобы скрыть причастность Украины.

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    22 марта 2024, 19:45 • Новости дня
    Небензя заявил, что масштабы участия НАТО на Украине намного шире представлений США и Европы

    Tекст: Кристина Цыцура

    Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности заявил, что НАТО оказывает Киеву гораздо более масштабную поддержку, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе.

    «Масштабы участия Североатлантического альянса в поддержании на плаву своих киевских подопечных гораздо шире, чем это пытаются представить в Вашингтоне и Брюсселе», – сказал Небензя, передает ТАСС.

    Он также заявил, что Запад подталкивает Киев к бессмысленным «мясным штурмам», призывая бросать на поле боя все больше украинцев.

    «Многие осознали наконец происходящее и не готовы умирать за чужие геополитические устремления. При этом западные кукловоды не унимаются и призывают бросать на «мясные штурмы» все больше украинцев», – сказал Небензя.

    По его словам, безответственная риторика Запада угрожает перевести украинский конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу.

    «Сейчас у вас начинаются мандраж и метания, потому что ваши действия по нанесению России стратегического поражения или хотя бы по ее ослаблению не принесли желаемого результата. Осознаете ли вы, что своей безответственной риторикой вы повышаете ставки и рискуете перевести конфликт в новую острую и непредсказуемую фазу?» – заявил Небензя.

    Ранее Небензя заявил о достижении цели СВО по демилитаризации Украины.

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    23 марта 2024, 10:27 • Новости дня
    Конгресс США одобрил финансирование работы ведомств до конца года

    Tекст: Кристина Цыцура

    В ночь на 23 марта Сенат Конгресса США единогласно принял законопроект, который продлевает выделение средств на работу основных федеральных ведомств до конца 2024 финансового года.

    Документ поддержали 74 сенатора, 24 высказались против. Законопроект включает в себя финансирование ведомств на сумму 1,2 трлн долларов, передает ТАСС.

    Ранее, 22 марта, в 00.01 по местному времени (07.01 мск) ряд федеральных ведомств США приостановил работу из-за прекращения финансирования. Однако незадолго до полуночи лидер демократического большинства в Сенате Чак Шумер (от штата Нью-Йорк) заявил, что законодателям удалось достичь договоренностей по законопроекту.

    После этого сенаторы провели голосование по нескольким поправкам, а финальное голосование по законопроекту завершилось в 02.04 (09.04 мск).

    Ожидается, что президент США Джо Байден подпишет законопроект в субботу, 23 марта. Таким образом, федеральные ведомства смогут возобновить работу в обычном режиме уже в понедельник, 25 марта.

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    25 марта 2024, 13:06 • Новости дня
    Пескова спросили, предупреждали ли США Россию о готовящемся теракте

    Песков отказался раскрыть данные о том, предупреждали ли США Россию о готовящемся теракте

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, предупреждали ли США Россию о готовящемся теракте в «Крокус Сити Холле», заявил, что разведданные предоставляются не Кремлю – идет обмен от спецслужбы к спецслужбе.

    Представитель Кремля отметил, что такая «чувствительная информация» не разглашается, передает ТАСС.

    Он уточнил также, что каких-либо контактов с «западниками» в связи с терактом в «Крокусе» сейчас нет.

    Российские спецслужбы, подчеркнул Песков, работают самостоятельно по расследованию теракта, о помощи со стороны других государств речи нет.

    Песков заявил также, что российские спецслужбы работают не покладая рук и занимаются всеми угрозами и вызовами, которые стоят перед Россией и перед российским обществом.

    Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявления США о том, что ответственность за теракт в «Крокусе» несет «Исламское государство» (запрещено в РФ), а не Украина.

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    Почему США встали на защиту российских НПЗ от атак Украины

    США встали на сторону России и призвали Украину прекратить атаки на российскую энергетическую инфраструктуру. Конечно, Вашингтон действует здесь из собственных интересов. Чего боятся Соединенные Штаты? И как именно украинские атаки на российские НПЗ могут навредить американцам? Подробности

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    Офис Зеленского мешает украинцам скорбеть вместе с Россией

    В Россию поступают слова соболезнований со всех концов света, кроме Украины. Там теракт в «Крокус Сити Холле» стал поводом для гнусных шуток и злорадства. Но не все так просто, подчеркивают эксперты. Киевские власти попросту запретили своим гражданам выражать солидарность с Россией. Подробности

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    Россия готовится применять в зоне СВО уникальное оружие

    В России возобновился массовый выпуск трехтонных фугасных бомб ФАБ-3000, которые ранее применялись против укреплений боевиков в Афганистане. Менее мощные боеприпасы этого семейства помогли российской армии освободить Авдеевку. Модернизация ФАБов модулем планирования и коррекции изменила баланс сил на линии боевого соприкосновения. Для чего фронту понадобились еще более крупные бомбы, которые по мощи уступают только ядерным тактическим зарядам? Подробности

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    Макрон готовит против России полк, спасший Наполеона

    Если верить утечкам во французских СМИ, президент Франции уже выбрал конкретный полк, который должен будет отправиться на Украину для «противостояния России». Чем знаменита эта воинская часть, участвовавшая еще в наполеоновском вторжении в Россию, каким оружием она оснащена и почему у нее проблемы с набором солдат? Подробности

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    ФСБ задержала участников атаки на «Крокус Сити Холл»

    Сотрудники ФСБ поймали 11 причастных к террористической атаке на концертный зал «Крокус Сити Холл», среди задержанных четверо непосредственных участников атаки. Террористы планировали сбежать через российско-украинскую границу, у них были контакты на украинской стороне. Сейчас идет работа по выявлению их пособников. По предварительным данным, в результате теракта погибли не менее 115 человек, госпитализированы 115 человек. Подробности

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    • Популярность Шольца выросла. Почему?

      Рейтинг партии канцлера ФРГ Олафа Шольца неожиданно начал расти, а рейтинг оппозиции в лице партии бывшего канцлера Ангелы Меркель, наоборот, падает. Социологи считают, что это связано с Россией и с тем, что Шольц все-таки видит «красные линии».

    • Списка «спонсоров войны» больше нет

      Власти Украины отказались от так называемого списка спонсоров войны и аннулировала его. Речь идет о компаниях, которые отказались сворачивать свой бизнес в России. Почему Украина больше не имеет к ним претензий?

    • Неприличное предложение США к России

      Вашингтон в любой момент и без всяких предварительных условий готов к переговорам с Москвой по договорной базе, касающейся ядерного и ракетного оружия. Об этом заявила постпред США в ООН. В данный момент США и Россия вообще никаких переговоров не ведут. Однако Москва от предложения возобновить диалог отказалась. Почему?

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    • Развитие «цифрового государства» в России к 2023 году

      Использование электронных сервисов, в том числе государственных, стало регулярной практикой для миллионов граждан России. О том, как выглядит массовое проникновение интернета и связанных с ним услуг в ежедневную жизнь россиян – в нашей инфографике.

    • Как развивается Российская Арктика

      Арктический регион России активно развивается, растет количество рабочих мест, реализуются специальные ипотечные программы. Что делает государство для развития Российской Арктики и улучшения жизни в этом суровом регионе – в нашей инфографике.

    • Как растет сельскохозяйственный экспорт России

      Пшеница и рыбопродукты, растительные масла и свинина – все эти товары российского производства пользуются все большим спросом на мировом рынке. О том, как количественно и качественно растет российский сельскохозяйственный экспорт – в нашей инфографике.

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