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ВВС Украины подтвердили взлом приложения «Воздушная тревога»
Военно-воздушные силы Украины сообщили о взломе официального приложения «Воздушная тревога», из-за которого в Киеве появилось ложное оповещение о радиационной и химической опасности.
«Приложение «Воздушная тревога» предположительно подверглось враждебному воздействию. Никакой радиационной угрозы нет!» – говорится в сообщении ВВС Украины.
Ранее приложение «Воздушная тревога» выдало пользователям сообщения о радиационной и химической опасности в Киеве, а затем – об уличных боях, передает ТАСС.
На данный момент согласно официальному ресурсу оповещения воздушная тревога объявлена на всей территории Украины.
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