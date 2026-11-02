Республиканская избирательная комиссия Сербии озвучила итоги выборов

Избирком Сербии: «Студенческий список» набрал 53,01% голосов на выборах

Tекст: Антон Антонов

Другие политические силы не преодолели барьер в 3%, передает РИА «Новости».

Парламентские выборы в Сербии прошли 25 октября, а повторное голосование состоялось в воскресенье на 53 из 8 392 участков, где правом голоса обладали 24,4 тыс. граждан, или 0,37% избирателей. Всего к выборам были допущены 19 политических сил, которые претендовали на 250 мест в однопалатной Скупщине.

По закону РИК должна объявить окончательные результаты голосования не позднее чем через 96 часов с момента получения всех протоколов, после чего в течение 10 дней комиссия распределит мандаты пропорционально доле голосов.

Впервые половину участников выборов составили движения национальных меньшинств, для которых не действует трехпроцентный барьер, им достанется по одному-два мандата для венгерских, албанских и бошняцких партий.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье победившее на выборах в Скупщину Сербии движение «Студенческий список» потребовало установить виновных в обрушении навеса на вокзале в Нови-Саде.

На прошлой неделе оппозиционное движение «Студенческий список» обошло коалицию бывшего президента Вучича на парламентских выборах в Сербии.