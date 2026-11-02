Мужчина в Турции пострадал при нападении медведя во время сбора грибов

Tекст: Антон Антонов

Нападение произошло утром в воскресенье. Когда 67-летний мужчина собирал грибы вместе со знакомым, на него внезапно набросился бурый медведь, передает ТАСС со ссылкой на Hurriyet.

На место инцидента прибыли медики, которые оказали пострадавшему первую помощь прямо в лесу, после чего организовали его транспортировку в ближайшую больницу.

По данным врачей, мужчина получил травмы, характер которых не уточняется, однако его состояние оценивается как стабильное, угрозы для жизни нет.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду дорожный рабочий на Таймыре подвергся нападению белого медведя.

В прошлом месяце в Чугуевском округе Приморского края медведица напала на 65-летнего рыбака.

Пожилой рыбак на берегу реки Киренга в Иркутской области пострадал от нападения дикого медведя.