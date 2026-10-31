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В Германии начались задержания участников молодежных протестов
Полиция применила газ и водометы на молодежных протестах в Германии
Немецкая полиция применила перцовый газ и начала задерживать участников молодежных протестов в Берлине и Гамбурге, во Франкфурте-на-Майне применен водомет.
Массовые шествия с участием левых и пропалестинских активистов переросли в столкновения с полицией в центре Берлина. Участники многотысячной акции начали забрасывать правоохранителей пустыми бутылками и петардами, в ответ сотрудники применили перцовый газ и приступили к задержаниям, передает РИА «Новости».
Во Франкфурте-на-Майне полиция пустила в ход водомет против участников протестного движения «Поколение Z решает» (Gen Z regelt). Правоохранители по громкоговорителю потребовали от прохожих разойтись и задержали часть демонстрантов, которые использовали пиротехнику, сообщает агентство со ссылкой на портал Hessenschau.
Беспорядки зафиксированы и в Гамбурге, где в районе центрального вокзала предположительно взорвалась крупная петарда. Местная полиция призвала собравшихся разойтись и также начала задерживать манифестантов, пишет Bild.
Всего в субботу акции протеста охватили более 30 городов Германии, для участия в них зарегистрировались свыше 177 тыс. человек. Основными требованиями протестующих стали отказ от возвращения к обязательной военной службе, проведение реформы образования и борьба с ростом стоимости жизни. Организаторы заявляли о мирном характере митингов и выражали солидарность с молодежными движениями во Франции, Бельгии и Испании.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу тысячи человек присоединились к акциям протеста молодежного движения «Поколение Z решает» в нескольких немецких городах.
Сотрудники полиции применили перцовый газ против участников акции в Гамбурге.
В четверг активисты молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в Берлине.