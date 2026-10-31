Участники митинга в Берлине призвали Мерца к отставке

Участники митинга в Берлине призвали канцлера ФРГ Мерца к отставке

Tекст: Мария Иванова

Одна из участниц митинга поднялась на смонтированную сцену у Бранденбургских ворот и выступила против проводимой властями Германии политики милитаризации, а также финансовой и военной поддержки Украины, передает РИА «Новости».

«Пока Мерц отправляет на Украину миллиарды, моя больная мама недополучает необходимый уход», – сказала она.

Другие участники акции протеста поддержали ее одобрительными криками. На митинге также развернули большой белый транспарант с надписью: «Мерц должен уйти». По оценкам организаторов, на митинге в Берлине собрались несколько тысяч человек.

Помимо Берлина, аналогичные акции протеста проходят в субботу более чем в 30 городах Германии. Предварительно для участия в них зарегистрировались в общей сложности более 177 тыс. человек по всей стране, а самыми многочисленными обещают стать митинги в Кельне и Франкфурте-на-Майне.

Среди основных требований участников к властям Германии заявлены реформа образования, борьба с ростом стоимости жизни и отказ от возвращения в ФРГ обязательной военной службы. Организаторы подчеркивают исключительно мирный и надпартийный характер демонстраций. В то же время их участники открыто солидаризируются с молодежным протестным движением во Франции, Бельгии и Испании.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу масштабные демонстрации и протестные акции молодежи начались более чем в 30 городах Германии по призыву инициативы «Поколение Z решает».

В четверг участники акции молодежного протеста забаррикадировали мебелью главный вход в Университет прикладных наук имени Алисы Саломон в берлинском районе Хеллерсдорф.

В прошлом месяце десятки тысяч молодых людей вышли на улицы почти ста городов Германии в знак протеста против планов властей вернуть обязательный призыв в армию.