Полиция Нью-Йорка обнаружила тело мужчины в мешке для мусора

В Бруклине двое неизвестных выбросили из багажника тело в мусорном мешке

Tекст: Мария Иванова

Тело мужчины без признаков жизни обнаружили в Бруклине в пятницу, передает РИА «Новости».

В городском управлении полиции сообщили, что прибывшие на место происшествия сотрудники скорой помощи констатировали смерть пострадавшего. На данный момент правоохранительные органы не произвели задержаний, расследование дела продолжается.

По сообщениям американских СМИ, камеры видеонаблюдения зафиксировали, как двое неизвестных вытащили труп из багажника автомобиля и оставили его на обочине дороги.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца на севере Франции полицейские нашли брошенный фургон с телом мужчины и мигрантами внутри.

В прошлом месяце в Бруклине в результате перестрелки на детской площадке погибли двое мужчин.

Летом в штате Вашингтон правоохранители задержали мужчину за убийство ребенка и сокрытие его останков в мусорном мешке.