Польская оппозиция разбила палаточный лагерь у Конституционного суда в Варшаве

В Варшаве протестующие разбили палаточный лагерь у Конституционного суда

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Варшаве проходит масштабная уличная акция протеста, в ходе которой перед зданием Конституционного суда Польши был разбит палаточный лагерь, передает РИА «Новости».

Выступая на митинге, председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский обвинил коалицию премьер-министра Дональда Туска в попытках подчинить судебную систему страны.

«Это один из немногочисленных государственных институтов, который еще не оккупировала эта ужасная власть Туска», – заявил политик. Он также выразил уверенность в победе своей партии на парламентских выборах в 2027 году.

Кризис вокруг суда обострился после того, как сейм Польши избрал Мачея Берека новым судьей, однако оппозиционный правительству президент Кароль Навроцкий отказался принимать у него присягу. В среду Берек принес присягу в парламенте, но председатель суда Богдан Свенчковский не пустил его на рабочее место.

В ответ прокуратура изъяла записи с камер видеонаблюдения, намереваясь привлечь Свенчковского к ответственности за воспрепятствование работе законно избранных судей.

Правящее большинство в своих действиях ссылается на решение Венецианской комиссии, допускающее альтернативную процедуру присяги при необоснованном отказе главы государства. Протестующие, прибывшие из разных регионов Польши, полностью перекрыли движение по аллее Шуха, где расположены министерство иностранных дел, министерство образования и несколько посольств.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье МВД Польши получило информацию о подготовке покушения на Туска. В тот же день правоохранительные органы задержали мужчину, который угрожал убить премьера. Тогда польская оппозиция высмеяла эти сообщения.