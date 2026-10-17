На Манежной площади в Москве загорелось такси

На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси

Tекст: Вера Басилая

На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси, передает РИА «Новости».

Сообщается, что из-под капота машины идет белый дым. Сначала водитель и очевидцы пытались потушить возгорание самостоятельно. Позже на место прибыли специалисты, которые заливают пожар водой из спецтранспорта. Ситуацию контролирует сотрудник Госавтоинспекции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека.

В августе при пожаре в столице спасли шестерых человек.