Иракский Курдистан десятилетиями воспринимается как нечто близкое к Афганистану – земля, где всегда кто-то с кем-то воюет. Но регион, долгие годы бывший территорией войны, постепенно становится точкой развития в самом сердце Ближнего Востока. И уход коалиции во главе с американцами лишь подчеркнул эту перемену.0 комментариев
На Манежной площади в Москве загорелось такси
На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси
Автомобиль такси загорелся на Манежной площади в центре Москвы, из-под капота машины идет белый дым.
На Манежной площади в центре Москвы загорелся автомобиль такси, передает РИА «Новости».
Сообщается, что из-под капота машины идет белый дым. Сначала водитель и очевидцы пытались потушить возгорание самостоятельно. Позже на место прибыли специалисты, которые заливают пожар водой из спецтранспорта. Ситуацию контролирует сотрудник Госавтоинспекции.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу в Олимпийской деревне в Москве при пожаре погибли два человека.
В августе при пожаре в столице спасли шестерых человек.