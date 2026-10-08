Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве

СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд

Tекст: Тимур Шайдуллин

Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.

Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.

Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.

В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.

В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.