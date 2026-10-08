Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.2 комментария
Косметолога отдали под суд за нападение на журналистов «Известий» в Москве
СК: Дело напавшей в Москве на журналистов «Известий» косметолога передано в суд
Завершено расследование уголовного дела в отношении косметолога, которая напала на съемочную группу телеканала «Известия» в Москве, дело передано в суд, сообщил Следственный комитет.
Обвиняемой вменяют воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов, сообщает СК России. В ведомстве отметили, что собрана достаточная доказательственная база для рассмотрения дела по существу.
Инцидент произошел 30 июня в торговом центре на Новоясеневском проспекте столицы. Журналисты «Известий» готовили материал о незаконных косметологических услугах и пришли на прием под видом клиентов.
Косметолог не смогла предъявить регистрационное удостоверение на инъекционный препарат и диплом о медицинском образовании. После этого в кабинет вошли корреспондент и оператор. Когда журналистка представилась и показала пресс-карту, обвиняемая напала на нее.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в июне охранников в Москве отдали под суд за избиение журналистов.
В мае СК возбудил дело после нападения на журналистов РЕН ТВ в Москве.
В марте другого журналиста «Известий» избили в Подмосковье из-за расследования о собаках.