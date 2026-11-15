Московская пенсионерка отдала мошенникам 2,9 млн рублей через почтовый ящик

Tекст: Дарья Григоренко

Пенсионерке позвонил неизвестный и потребовал 300 тыс. рублей за якобы проведенную замену дверного замка. Женщина ответила, что никаких работ не было, и повесила трубку, сообщает прокуратура Москвы в Max.

После этого с ней связался лжесиловик, который попросил помочь в поимке преступника. Для этого он убедил женщину снять накопления и передать их через почтовый ящик, пообещав вернуть деньги.

Поверив мошеннику, пенсионерка оставила в почтовом ящике 2,9 млн рублей. Она осознала обман только после разговора с племянником. Прокуратура взяла расследование дела под контроль.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце 81-летняя москвичка лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.

Восьмидесятидвухлетний столичный пенсионер отдал почти 13 млн рублей и недвижимость для помощи силовикам в задержании злоумышленников.

В сентябре пожилая жительница столицы передала курьерам более 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат.