Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Московская пенсионерка отдала мошенникам 2,9 млн рублей через почтовый ящик
Пожилая жительница Москвы стала жертвой телефонных аферистов и передала им 2,9 млн рублей через почтовый ящик, сообщили в столичной прокуратуре.
Пенсионерке позвонил неизвестный и потребовал 300 тыс. рублей за якобы проведенную замену дверного замка. Женщина ответила, что никаких работ не было, и повесила трубку, сообщает прокуратура Москвы в Max.
После этого с ней связался лжесиловик, который попросил помочь в поимке преступника. Для этого он убедил женщину снять накопления и передать их через почтовый ящик, пообещав вернуть деньги.
Поверив мошеннику, пенсионерка оставила в почтовом ящике 2,9 млн рублей. Она осознала обман только после разговора с племянником. Прокуратура взяла расследование дела под контроль.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце 81-летняя москвичка лишилась более 19,5 млн рублей под предлогом защиты сбережений от перевода за границу.
Восьмидесятидвухлетний столичный пенсионер отдал почти 13 млн рублей и недвижимость для помощи силовикам в задержании злоумышленников.
В сентябре пожилая жительница столицы передала курьерам более 23 млн рублей после приглашения в фейковый домовой чат.