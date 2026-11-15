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США разместили на японской Окинаве модернизированные истребители F-15EX
США разместили модернизированные истребители F-15EX на авиабазе Кадена в японской префектуре Окинава, эти самолеты впервые развернуты за пределами американской территории, сообщили СМИ.
Модернизированные боевые самолеты были впервые размещены на военной базе за пределами США, передает ТАСС со ссылкой на японское общественное телевидение.
Ранее сообщалось о планах перебросить на Окинаву в общей сложности 36 таких истребителей в течение нескольких лет.
Истребитель четвертого поколения F-15EX способен нести до 13,3 т полезной нагрузки, что превосходит показатели некоторых бомбардировщиков. Эта цифра примерно вдвое больше, чем у устаревших моделей F-15, развернутых в Японии в настоящее время.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу администрация президента США Дональда Трампа потребовала от Японии увеличить расходы на содержание американских военных баз в три раза, до 18,8 млрд долларов.
В прошлом месяце новые власти Окинавы разрешили пребывание американских военных конвертопланов.
В сентябре обвал иены сорвал программу модернизации японских истребителей F-15.