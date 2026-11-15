Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
Жителей дома в Нижнекамске пустили в квартиры после попадания дрона
Мэр Беляев: Жителей дома в Нижнекамске пустили в квартиры после попадания дрона
В Нижнекамске обезвредили беспилотник, попавший в одну из квартир жилого дома, жителей начали пускать обратно в свои квартиры, сообщил мэр города Радмир Беляев.
Электроснабжение и подача воды в доме восстановлены, в ближайшее время планируется возобновить подачу газа, сообщил мэр Нижнекамска Радмир Беляев, передает ТАСС.
Ранее пресс-служба главы Татарстана сообщила, что снаряд, который нес беспилотник, не сработал.
Утром в воскресенье Нижнекамск подвергся массированной атаке дронов. В результате повреждены объекты промышленной зоны и жилой дом, пострадали шесть человек.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-служба главы Татарстана сообщила о несработавшем снаряде ударившего по квартире многоэтажного дома в Нижнекамске беспилотника.
Глава республики Рустам Минниханов поручил восстановить подачу тепла в Нижнекамске после атаки дронов.
Мэр Нижнекамска Радмир Беляев заявил о пострадавших при массированной атаке дронов на город.