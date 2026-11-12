Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Силы ПВО за день сбили 76 украинских беспилотников над пятью регионами
Минобороны: ПВО за день уничтожила 76 дронов ВСУ над регионами России
Дежурные средства российской противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня уничтожили 76 украинских беспилотников над пятью регионами России и акваторией Азовского моря, сообщило Минобороны.
Российские средства противовоздушной обороны в период с 8:00 до 20:00 мск перехватили 76 украинских дронов самолетного типа, сообщает Минобороны в Мах.
Летательные аппараты были уничтожены над Брянской, Белгородской, Курской и Ростовской областями, а также над территорией Крыма и акваторией Азовского моря.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг силы противовоздушной обороны сбили беспилотники в Ростовской области.
В среду ПВО перехватила 85 украинских дронов над десятью регионами.
Во вторник над территорией страны уничтожили 155 аппаратов.