Силы ПВО за день сбили 76 украинских беспилотников над пятью регионами

Спикер Рады на русском языке пожаловался на холод в парламенте

Стефанчук на русском языке пожаловался на отсутствие отопления в Раде

Tекст: Ольга Иванова

Стефанчук во время заседания парламента пожаловался, что замерз из-за отсутствия отопления в здании, передает РИА «Новости» со ссылкой на видеозапись, которую опубликовало украинское издание «Страна.ua».

«Ужас», – сказал Стефанчук на русском языке. После этого спикер перешел на украинский язык и добавил, что в помещении ужасно холодно.

Ранее депутат Верховной рады, глава комитета по вопросам финансов Даниил Гетманцев сообщил о перебоях со светом в украинском парламенте, а также констатировал отсутствие воды и тепла.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Гетманцев заявил об отсутствии воды и отопления в здании Верховной рады.

Мэр Киева Виталий Кличко выступал в парламенте с отчетом об отключениях электроэнергии, во время которого пропали свет, интернет и вода.