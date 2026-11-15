Современные руководители самых важных держав планеты находятся в намного более сложном положении, чем их предшественники в прошлые столетия на Венском конгрессе или Ялтинской конференции.0 комментариев
WP: Авиарегулятор США предупреждали о риске сбоя из-за модернизации систем
Американский авиарегулятор (FAA) неоднократно получал предупреждения, что быстрая модернизация системы управления воздушным движением может привести к техническому сбою, пишет Washington Post.
Американское Федеральное управление гражданской авиации (FAA) неоднократно получало предупреждения о риске технических сбоев из-за слишком быстрой модернизации системы управления воздушным движением, передает РИА «Новости» со ссылкой на газету The Washington Post.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье СМИ назвали политические интриги и ветхость инфраструктуры причиной массовой задержки рейсов в США.
В субботу министр транспорта США Шон Даффи объяснил отмену 12 тыс. авиарейсов попыткой подрядчика заменить старую проводку.
Даффи призвал Конгресс выделить 50 млрд долларов на модернизацию системы управления воздушным движением.