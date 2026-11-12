Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае

Ушаков: Путин и Трамп продолжат обсуждать Украину на саммите АТЭС

Tекст: Алексей Дегтярёв

«Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», – цитирует Ушакова ТАСС.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о всеобщем внимании к планирующейся на саммите АТЭС встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.

На прошлой неделе Песков допустил общение российского и американского лидеров при их прибытии на саммит в Шэньчжэне.

В прошлом месяце помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущего саммита трех глав государств.