Включившись в урегулирование украинского конфликта с достаточно простым пониманием вопроса, нынешнее американское руководство приходит к попытке выработки более комплексных решений. Вероятно, не без влияния телефонных разговоров с Москвой.0 комментариев
Ушаков анонсировал обсуждение Украины Путиным и Трампом в Китае
Ушаков: Путин и Трамп продолжат обсуждать Украину на саммите АТЭС
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на планируемой двусторонней встрече на саммите АТЭС в Китае продолжат диалог по украинскому урегулированию, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
«Решению этой задачи, было отмечено, уделяет личное внимание президент Дональд Трамп. Естественно, в ходе планируемой встречи с ним на саммите АТЭС в Шэньчжэне будет продолжено обсуждение всего комплекса связанных с урегулированием вопросов», – цитирует Ушакова ТАСС.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о всеобщем внимании к планирующейся на саммите АТЭС встрече Владимира Путина, Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина.
На прошлой неделе Песков допустил общение российского и американского лидеров при их прибытии на саммит в Шэньчжэне.
В прошлом месяце помощник президента России Юрий Ушаков сообщил о начале организации будущего саммита трех глав государств.