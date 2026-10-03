Россия начала операцию по разрыву логистических цепочек ВСУ

Tекст: Андрей Резчиков

В субботу Россия нанесла удар беспилотными летательными аппаратами по Северному автомобильному мосту (бывший Московский) через Днепр в Киеве. По информации Минобороны, эта переправа играла ключевую роль в переброске украинских войск и обеспечении военной логистики.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что прилет реактивного дрона произошел на рассвете. По его данным, на мосту повреждены дорожное полотно и контактная троллейбусная сеть. Местные источники и очевидцы говорят, что реактивный беспилотник попал в дорожное полотно, из-за чего также начался пожар возле одной из опор строения. На месте продолжают работать экстренные и коммунальные службы.

Как пишут украинские СМИ, в связи с повреждениями движение по Северному мосту с левого на правый берег Днепра полностью перекрыто. Общественный транспорт пущен в обход по альтернативным маршрутам (через Подольский мостовой переход).

Эта атака стала продолжением серии ударов по логистическим артериям украинской столицы. Ранее на этой неделе российские беспилотники трижды атаковали Южный мост, повредив его опору и перекрытие метрополитена, из-за чего движение по нему также полностью остановлено.

Ситуация усугубляется тем, что из-за одновременного закрытия Южного и Северного мостов, а также введенных ранее ограничений на мостах Патона и Метро, в Киеве фиксируется масштабный транспортный кризис. Пассажиры вынуждены переходить Днепр пешком по незаблокированным участкам.

Через Днепр в черте Киева возведено восемь основных мостов, а всего в городе насчитывается около 150 различных переправ и путепроводов, в том числе переходы через мелкие притоки, каналы и автомобильные развязки.

Главными транспортными артериями, связывающими правый и левый берега столицы, помимо Северного и Южного мостов, являются мост Патона (первый в мире цельносварной мост длиной более 1,5 км) и Метромост – совмещенный двухъярусный мост, по верхнему ярусу которого ходят поезда Святошинско-Броварской (красной) линии метро, а по нижнему – автомобили.

Не менее важны Дарницкий мост (известный как «мост Кирпы»), который является железнодорожно-автомобильным переходом, построенным для разгрузки центральных магистралей, и двухъярусный комбинированный Подольско-Воскресенский мостовой переход. Автомобильное движение по нему частично открыли в тестовом режиме два года назад.

Министерство иностранных дел в субботу опубликовало официальное заявление, в котором предостерегло иностранных граждан и сотрудников дипмиссий от пребывания на Украине и призвало их покинуть Киев. В сообщении МИД говорится, что российская армия продолжит системно наносить массированные удары возмездия по объектам военного назначения, оборонно-промышленного комплекса и сопутствующей инфраструктуре в Киеве и других украинских городах.

На Смоленской площади также заявили, что те иностранные специалисты и дипломаты, которые осознанно игнорируют данные сигналы, подвергают свои жизни смертельной опасности, и ответственность за возможные последствия будет лежать исключительно на них самих.

По мнению экспертов, удары по Северному и Южному мостам – это принципиальное изменение тактики, так как ранее переправы через Днепр в черте украинской столицы не становились целями для серии концентрированных ударов.

«Массированные удары Украины по тылам и тыловым городам России в этом году фактически убрали все ограничения. Как говорил президент Владимир Путин на форуме дискуссионного клуба «Валдай», мы начали выносить стратегическую логистику противника. Это касается и черноморских портов, блокирования движения вражеских судов, которые доставляют грузы военного назначения в украинские порты. Теперь это относится и к мостам через Днепр», – отметил военный эксперт Михаил Онуфриенко.

Собеседник подчеркивает, что удары по мостам непосредственно в Киеве носят, помимо военного, и демонстративный характер. «Киев лучше всего прикрыт системами противовоздушной обороны. И когда удары наносятся по Южному, Северному мосту, когда прекращается движение по метромосту, мосту Патона, Днепровскому мосту, пусть даже на несколько часов, это кроме военного имеет еще и политический эффект», – пояснил аналитик.

Ко всему прочему, без изменения по сути основных маршрутов полетов российских «Гераней» «это позволяет слегка сместить акцент с цели и бить не по заправке возле моста, а непосредственно по мосту».

«Эти удары наглядно доказали, что именно логистику по мостам через Днепр можно прекратить даже без нанесения им существенного вреда.

Пока в этих мостах не образовалось ни одной дыры даже в дорожном покрытии. Тем не менее это уже вызвало в Киеве транспортный коллапс. Мы видели и путешествующих пешком по мостам, и колоссальные пробки вечером и ночью, скопившиеся в Киеве, мосты перекрывались неоднократно. То есть уже этот опыт доказал, что даже такие удары в разы снижают количество транспорта, которое противник до этого был в состоянии перебрасывать на левый берег», – рассказал спикер.

В украинской столице размещены западные средства ПВО, включая Patriot и IRIS-T. Однако российским дронам удается несколько дней подряд успешно преодолевать этот заслон и поражать столь крупные, стационарные цели. Онуфриенко пояснил, что того количества противоракет, которое необходимо для уничтожения всех «Гераней», работающих по Киеву, просто не существует.

«Для уничтожения одной воздушной цели гарантированно, с вероятностью выше 90%, нужно как минимум две противоракеты. Даже 50 «Гераней» в Киеве – это 100 противоракет. Это количество, которое Киеву никто не даст. Не то что в течение дня – на месяц такого количества не дадут», – пояснил аналитик.

Дронами, которые предназначены для борьбы с «Геранями» первых поколений, сбивать новые модели с реактивными двигателями, летящих со скоростью 500-700 км/ч, несоизмеримо труднее. «Эффективность работы стрелкового оружия, скорострельных пушек и зенитных пулеметов по таким целям весьма относительна. Если говорить о стандартном оснащении мобильной огневой группы – это, как правило, пулемет калибра 7,62 (натовского калибра) или 5,45, и эффективная дальность стрельбы не превышает 600 м. Заявляется, конечно, и более километра, но вероятность поражения резко падает», – объяснил Онуфриенко.

Если говорить о мостах через Днепр не в Киеве, а где-нибудь в Днепропетровске, Запорожье, Кривом Роге, Черкассах, то они по два и более километра длиной, что делает задачу по их защите практически нерешаемой.

«Если наносить удар в центральной части мостов, эффективность работающих с берега огневых групп падает сразу на порядок. В Киеве проблема не столь существенная, там мосты поуже, но суть та же. Тем более скоростные маневрирующие «Герани» успешно преодолевают украинские ПВО, которые и сами по себе становятся объектами для ударов. В первую очередь те самые Patriot, NASAMS, IRIS-T и прочее. И опять же, восстанавливать количество этих систем Запад не в состоянии: масштабы боевых действий несоразмеримы с масштабами их производства», – добавил эксперт.

«Удары по Северному и Южному мостам в Киеве – это не просто демонстративные акции, а начало системной операции по разрыву логистических цепочек снабжения ВСУ.

Главная цель – не паника в Киеве, а нарушение поставок техники, ГСМ и боеприпасов на левобережье Днепра, где идут бои, в частности, в Донецкой и Краматорской агломерациях. Основной поток грузов шел именно через Южный мост, поэтому удары по нему будут продолжаться. Речь идет и о других мостах в Киеве. Вполне вероятны удары по мостам в Днепропетровске и других крупных городах, а также в глубине Украины, вплоть до Львова», – считает военный эксперт Василий Дандыкин.

По словам спикера, для поражения используются комбинированные удары: не только «Герани», которые теперь несут боевую часть до 90 кг и более, но и ракеты, включая гиперзвуковые, с боевой частью более полутонны.

«Ключевая задача – не дать противнику восстановить мосты. Повторные удары по ремонтным бригадам и технике делают восстановление практически невозможным. Повреждения Северного моста (дорожное полотно и контактная сеть) и Южного (опора) – оба варианта эффективны, движение останавливается. Даже если пешеходное сообщение сохраняется, транспортный коллапс уже налицо», – подчеркивает собеседник.

По мнению Онуфриенко, дальнейшее масштабирование уже полученного опыта будет иметь еще более фатальные последствия для Украины. «Ошибочно утверждение, что 90% всего транспортного сообщения между двумя берегами обеспечивал именно Южный мост. Он обеспечивал 90% только автотранспортного сообщения и только в Киеве. Основные пути снабжения вооруженных сил хунты идут по железной дороге. Пропускная способность железнодорожных мостов, которых девять, различается – от 48 до 240 пар поездов в сутки, то есть 240 в одну сторону, 240 в другую. Причем полноценный, полноразмерный железнодорожный эшелон перевозит десятки тысяч тонн груза, до 40 тыс. тонн. Фура больше 20 тонн не возьмет. Разница в объемах очевидна», – рассуждает эксперт.

Но ремонтировать железнодорожное полотно на мостах несоизмеримо труднее, потому что без маневрового поезда этого не сделать. «Соответственно, его нужно пригнать. Он тоже является целью. Если его уничтожить на мосту, это уже не день, не два и не неделя. А при продолжении ударов, при их системном повторении ежедневно, движение по железнодорожным мостам остановится даже без разрушения полотна, не то что опор», – пояснил Онуфриенко.

Пусть и в меньшей степени, но это касается и автомобильных мостов через Днепр, которых на Украине более полутора десятков. «Но

Россию интересуют прежде всего восемь мостов: три в Запорожье и пять в Днепропетровске.

Запорожские находятся на удалении менее 40 км от линии фронта, днепропетровские – до 120 км. То есть запорожские мосты находятся в зоне досягаемости даже фронтовых дронов-камикадзе при условии, что они снабжаются дополнительным аккумулятором. А мосты в Днепропетровске и Запорожье вместе накрываются управляемыми снарядами повышенной дальности «Торнадо-С» и других 300-миллиметровых систем залпового огня», – пояснил эксперт.

Кроме того, помимо планирующих авиабомб с модулями планирования и коррекции, баллистических ракет средств для поражения этих восьми мостов у России более чем достаточно. «И их мы в состоянии не просто парализовать, а физически вынести полотно – хоть железнодорожных, хоть автомобильных мостов. И вот это сейчас наглядно демонстрируется на мостах в Киеве, которые находятся значительно дальше от наших пусковых установок «Герань». Есть надежда на то, что это будет масштабировано уже по всему Днепру», – предположил Онуфриенко.

В этом случае логистика противника встанет. «Безусловно, будут наводиться понтонные переправы, будут и на лодках, и на плотах доставлять грузы. Но пропускная способность этих средств в десятки раз ниже, чем у действующих мостов. Во-вторых, они точно так же уязвимы для ударов, причем значительно более уязвимы, потому что каждый понтонный блок тонет даже после удара фронтового камикадзе, не говоря уже о «Герани». Поэтому мы в состоянии создать противнику колоссальные проблемы. Более чем 500-тысячную группировку, которая вся находится на левом берегу Днепра, боеприпасами, оружием, бронетехникой и всем остальным не снабдишь. Это нереально. Вот такие перспективы открываются после начала ударов по мостам в Киеве», – пояснил Онуфриенко.

По прогнозу Дандыкина, помимо автомобильных, будут поражаться и железнодорожные мосты, в том числе Дарницкий, задействованный в военных перевозках.

«До этого выводились из строя локомотивы и тепловозы – уже более 50% выведено. Теперь очередь за мостами. Противник не готов к такому развитию событий, он не ожидал, что удары будут наноситься по транспортной инфраструктуре столицы. Попытки наводить понтонные переправы обречены: Днепр широк, понтонные парки будут уничтожаться, а их пропускная способность в десятки раз ниже, чем у мостов», – рассуждает эксперт.

Истощение украинской ПВО позволяет российской армии все чаще применять пилотируемую авиацию, в том числе Су-34 с корректируемыми и обычными бомбами. «Завоевание господства в воздухе – важнейшая задача, и успехи сентября это подтверждают. В целом удары по мостам – это ответ на атаки противника по нашим НПЗ, избирательным участкам и попытки блокады Крыма. Теперь логистика ВСУ будет разрушаться системно, и это приведет к коллапсу снабжения группировки на левом берегу», – резюмировал Дандыкин.