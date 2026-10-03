В Петербурге задержали подозреваемого в убийстве женщины и ребенка

Tекст: Тимур Шайдуллин

Подозреваемый в убийстве женщины и ребенка в квартире в Петербурге задержан. Им оказался 21-летний молодой человек, сообщила пресс-служба ГСУ СК по Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. По данным следствия, утром в субботу в квартире дома на Наличной улице были найдены тела женщины и ребенка с множественными колото-резаными ранами.

Следствие предварительно установило, что подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, нанес жертвам удары ножом в ходе бытового конфликта. Сейчас решается вопрос о мере пресечения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Петербурге задержали подозреваемого в изнасиловании и убийстве женщины. В июне Следственный комитет сообщил, что обвиняемый в убийстве школьника в Петербурге пытался скрыть следы преступления.

Ранее в Якутии двух девушек осудили за убийство женщины и ее сына.