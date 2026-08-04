Tекст: Ольга Иванова

С 27 июля по второе августа от действий украинской армии пострадали сотни гражданских лиц, заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

«За минувшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадал 391 мирный житель: ранены 342 человека, в том числе 16 несовершеннолетних, погибли 49 человек, в том числе четверо детей», – говорится в еженедельном докладе дипломата.

Всего за прошедшие семь дней украинские войска выпустили по гражданским объектам не менее 6974 боеприпасов. Дипломат добавил, что подавляющее большинство этого оружия произведено и поставлено западными союзниками Киева, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в двадцатых числах июля Родион Мирошник опубликовал данные о гибели 69 мирных жителей за неделю.

Спустя несколько дней дипломат сообщил о смертельных ранениях семи детей в результате атак украинских военных.

В начале августа представитель ведомства назвал преднамеренные удары по несовершеннолетним страшным военным преступлением.